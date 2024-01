Warum sich DevOps-Teams neu organisieren müssen

Elon Musk ist eine streitbare Persönlichkeit, die gerne provoziert. Dennoch muss man ihm seine Rolle als Status-quo-Challenger zugestehen. Er hat keine Angst, Dinge zu verändern, seine Meinung zu äußern und die Ist-Situation zu hinterfragen. Deswegen lohnt es sich durchaus, hinzuhören, wenn er mal wieder provoziert. Wie vor ein paar Monaten, als er hinterfragte, wie viele Cloud-Ingenieure es bei Twitter wirklich braucht, um eine reife, moderne und digitale Anwendung, die für und in der Cloud gebaut wurde, zu warten und stabil zu betreiben.

Musk ist nicht der Einzige, der sich diese und ähnliche Effizienzfragen stellt. Die Zeiten sind wirtschaftlich herausfordernd, Fachkräfte sind in vielen Bereichen Mangelware und wir erleben eine gewisse digitale Ernüchterung, was in Summe dazu führt, dass gerade bei reifen Applikationen nicht mehr so schnell und nicht mehr so viele neue Features implementiert werden müssen. Daher ist die Frage nach der Größe des eigenen DevOps-Teams und der Anzahl der Cloud-Spezialisten durchaus berechtigt.

Hier Ordnung und Struktur reinzubringen, ist mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen, jedoch eines, dass in der Regel einer schlanken und deutlich gestrafften Ops-Praxis bedarf. Denn wenn digitale Initiativen den Gewinn erzielen sollen, für den sie ursprünglich gestartet wurden, müssen sie wesentlich effizienter werden sowie einen deutlichen Mehrwert und schnellere Ergebnisse liefern. Ansonsten ziehen digitale Initiativen im Vergleich zu anderen Zukunftsprojekten im Unternehmen aus einer reinen Investitionsbrille betrachtet den Kürzeren. Denn genau diesem Wettbewerb müssen sie sich immer häufiger stellen, da Ressourcen knapper werden und Unternehmen deshalb gezwungen sind, harte Entscheidungen zu treffen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss immer auch einen Return on Investment liefern.

Ordnung reinbringen

Wie also sieht der Status quo aus, den es à la Musk zu hinterfragen gilt? Bisher haben sich Unternehmern in einer Phase der Cloud-Adaption bewegt und so eine komplexe Kombination aus On-Premises-Systemen, IaaS/PaaS-Anbietern und SaaS-Anwendungen aufgebaut – in der Regel mit Integrationsschnittstellen zur Bereitstellung der Lösungen. Und genau so sammeln sich technische und fachliche Defizite an, sei es aufgrund von veralteter Automatisierung-Worksflows oder Legacy-Anwendungen. Zudem hat jeder Product Owner und jedes DevOps-Team seine eigene präferierte DevOps-Toolchain aufgebaut. Veränderungen werden somit häufig als Störung der eigenen Arbeitsabläufe empfunden, was die Einführung neuer Tools und effizienterer Lösungen stört.

Soll dieser Ist-Zustand hinterfragt werden, sind eine unternehmensweite, enge Zusammenarbeit sowie eine einheitliche Sichtbarkeit aller Dev-, Sec- und Ops-Teams zwingend erforderlich. Das ist der erste Schritt der Veränderung hin zu einer deutlichen Effizienzsteigerung. Genau deshalb entstehen nun auch vermehrt Produkt- und Plattform-Engineering-Teams, die standardisierte Toolchains und Practices für Digitalisierungsinitiativen innerhalb der Unternehmen vorantreiben.

Allerdings braucht es dafür den Willen, vorhandene Toolchains bestenfalls vollständig oder zumindest teilweise zu ersetzen. Auf Basis einer solch aktuellen DevOps-Plattform lässt sich bereits der Lieferlebenszyklus einer Software optimieren, was zu einer verbesserten Sichtbarkeit führt, Rückverfolgung und Audits erleichtert und kontinuierliche Beobachtungen über die komplette DevOps-Pipeline hinweg ermöglicht. In Summe kommt das der Codesicherheit digitaler Lösungen zugute – ein wichtiger Pluspunkt in Zeiten zunehmender Cyberattacken, die sich gerne auf die digitale Infrastruktur der Unternehmen konzentrieren.