So wirken Scrum und DevOps im Unternehmen zusammen

Da die Softwareentwicklung immer komplexer und iterativer wird und monolithische Varianten immer seltener, benötigen IT-Ops-Teams einen Weg, um Kontinuierliche Integration (CI) und Kontinuierliche Bereitstellung (CD) koordiniert umzusetzen.

Ansätze wie Agile haben sich bewährt und auch DevOps ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Daneben gehört Scrum zu den weit verbreiteten Unternehmensphilosophien im Zusammenhang mit Agile.

Was ist Scrum?

Benannt nach einem Spielzug des britischen Ballsports Rugby, tauchte Scrum erstmals in einem Artikel auf, den Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka 1986 veröffentlicht haben. Die Wahl des Namens soll unterstreichen, dass Scrum ein teamorientierter Ansatz ist. Die Mitglieder eines Scrum-Teams heißen Scrum Masters.

Agile konzentriert sich auf vier Grundprinzipien:

Individuen und Interaktionen – mit einem Schwerpunkt auf Prozessen und Tools Funktionierende Software – anstelle ausufernder Dokumentation Zusammenarbeit mit dem Kunden – statt Vertragsverhandlungen Reaktion auf Veränderungen – statt restriktiver Planung

Scrum gibt diesen Prinzipien von Agile einen Rahmen und sorgt gleichzeitig dafür, dass andere Bereiche der IT-Umgebung nicht vernachlässigt werden.

Die Idee hinter Scrum ist es, ein Problem – die Anfrage des Kunden – in separate, kleinere Aufgaben aufzuteilen, die sich von einzelnen Personen oder kleinen IT-Teams lösen lassen. Geschäfts- und Kundenprobleme bilden ein Produkt-Backlog, das dann in einer schnellen Sprint-Planungssitzung analysiert und in ein Sprint-Backlog unterteilt wird.

Scrum-Teams halten tägliche Scrums ab, um die Aufgaben aus den Backlogs zu identifizieren und verteilen. Beim nächsten täglichen Scrum überprüfen die Teams den Fortschritt, den sie beim Lösen der Aufgabe gemacht haben. Haben sie das Problem gelöst, stellen sie den Code als inkrementelles Update zur Verfügung, und ein Sprint-Review trägt das Feedback in die Sprint- und Produkt-Backlogs. Danach entscheidet das Team, welche neuen Aufgaben es in das Sprint Backlog aufnimmt. Idealerweise leert sich das Sprint-Backlog immer weiter – es gibt keine Pflicht, neue Aufgaben aufzunehmen.

Tägliche Scrum-Meetings sollten sich auf den Fortschritt und die Bedürfnisse konzentrieren, nicht auf technische Fragen. Teams sollten Kunden mit einbeziehen, um direkten und rechtzeitigen Input für Anforderungsänderungen zu erhalten.