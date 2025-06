Wasserfall- versus agile Methode: Unterschiede und Beispiele

Wenn man die Arbeitsweise moderner Entwickler mit einem Wort zusammenfassen müsste, wäre agil eine gute Wahl.

Seit Jahrzehnten spielt die agile Methodik eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Softwareentwicklungslebenszyklus (Software Development Lifecycle, SDLC), also der Prozesse, die Entwickler beim Schreiben, Testen, Bereitstellen und Aktualisieren von Software befolgen.

Agile hat sich für die meisten Softwareentwicklungsteams zum bevorzugten Ansatz für das Management des Softwareentwicklungslebenszyklus entwickelt, unter anderem weil es einige der Probleme löst, die sein Vorgänger – das Wasserfallmodell – verursacht.

Wasserfall ist eine strengere, linearere Methodik, die die Möglichkeiten eines Teams einschränkt, in verschiedenen Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus vom Projektplan abzuweichen. Agile hingegen gibt Teams in jeder Phase des Softwareentwicklungslebenszyklus einen gewissen Spielraum, sodass sie den Verlauf eines Projekts ändern und neues Feedback einfließen lassen können. Diese Anpassungsfähigkeit ist oft ein Wettbewerbsvorteil und eine Notwendigkeit für moderne Software.

Erfahren Sie, wie sich diese beiden Methoden vergleichen lassen und wie die einzelnen Schritte des Softwareentwicklungslebenszyklus unter den Wasserfall- und Agile-Methoden aussehen.

Was ist die Wasserfallmethode? Die Wasserfallmethode ist ein Ansatz für Projektmanagement und Softwareentwicklung, der einer linearen Abfolge von Ereignissen folgt. Beim Wasserfallmodell ist jede Phase des Projekts in einzelne Abschnitte unterteilt. Teams können erst dann von einer Phase des Softwareentwicklungslebenszyklus zur nächsten übergehen, wenn die aktuelle Phase abgeschlossen ist. Jede Phase hat klar definierte Abschlusskriterien. Die Kriterien für das Projekt werden in der ersten Phase des Wasserfallmodells – der Anforderungsphase – festgelegt und in einer Dokumentation festgehalten. Die zu Beginn festgelegten Anforderungen sollten sich in diesem Modell im Laufe eines Entwicklungsprojekts idealerweise nicht ändern. Das Wasserfallmodell eignet sich für Projekte, die einen hohen Dokumentationsaufwand erfordern und wiederholbare, vorhersehbare Prozesse haben. Es ist besonders effektiv für Projekte mit klar definierten Anforderungen und minimalen erwarteten Änderungen, da es Konsistenz und nachvollziehbare Kontrolle gewährleistet. Abbildung 1: Im Wasserfallmodell folgen die Phasen in einem einseitigen Ablauf aufeinander, und die Teams müssen jede Phase abschließen, bevor sie zur nächsten Phase übergehen können.

Was ist agile Softwareentwicklung? Agile ist ein Ansatz für das Projektmanagement, insbesondere für Softwareentwicklungsprojekte, bei dem Zusammenarbeit, Continuous Delivery und Kundenfeedback im Vordergrund stehen. Agile unterteilt die Arbeit in iterative Schritte, also kleinere Aufgaben, die schnell erledigt werden können. Diese Iterationen werden in Sprints durchgeführt. Agile Teams schließen einen Sprint ab, bevor sie mit dem nächsten beginnen. Die Anforderungen können sich während des Projekts aufgrund sich ändernder Geschäftsanforderungen oder Kundenfeedbacks jederzeit ändern. Zukünftige Sprints basieren auf den Ergebnissen der vorherigen Sprints. Es gibt mehrere Frameworks – beispielsweise Kanban, Scrum und Feature-Driven Development –, die Softwareteams dabei unterstützen, Agile in die Praxis umzusetzen und die 12 im Agilen Manifest beschriebenen Prinzipien zu implementieren. Agile Teams sind selbstorganisiert, und die Rollen innerhalb des Teams können sich im Laufe der Zeit ändern. Agile eignet sich am besten für Projekte mit flexiblen Prozessen, bei denen Kundenfeedback während des gesamten Prozesses einfließt. Abbildung 2: Agile Entwicklung erfolgt in kleinen, inkrementellen Zyklen, die auf Flexibilität und Risikominimierung abzielen.

Agile versus Wasserfallmethode Die agile Softwareentwicklung legt Wert auf iterative Arbeit. Dies unterscheidet Agile von der Wasserfallentwicklung, bei der alle Arbeiten gruppiert werden und erst dann zur nächsten Phase des Softwareentwicklungslebenszyklus übergehen können, wenn sie alle denselben Fertigstellungsgrad erreicht haben. Mit einem Ansatz, der auf kleinen Änderungen basiert, sind komplexe Softwareentwicklungsprozesse für alle Beteiligten nachvollziehbar und überschaubar. Wenn Entwicklungsteams versuchen, zu viel Code auf einmal zu ändern – wenn sie beispielsweise versuchen, mehrere neue Funktionen gleichzeitig zu entwickeln –, riskieren sie, auf unerwartete Probleme zu stoßen, die das Projekt verzögern. Diese Verzögerungen können Herausforderungen für andere Beteiligte mit sich bringen – beispielsweise für eine Geschäftsabteilung, die davon ausgeht, dass eine neue Funktion zum Starttermin eines Kundenprojekts verfügbar ist. Agile begrenzt den Arbeitsumfang und konzentriert sich auf die Anpassung an sich ändernde Umstände. Diese Eigenschaften machen Agile vorteilhaft für komplexe Projekte, bei denen unerwartete Probleme auftreten können und die Entwicklungsteams zu schnellen Reaktionen zwingen. Die Tendenz von Wasserfallprojekten, die vorgesehenen Fristen und den vorgesehenen Umfang zu überschreiten, bedeutet, dass Wasserfall heute nur noch selten verwendet wird. Im Allgemeinen bevorzugen die meisten Teams Agile. Durch die Entscheidung für einen agilen Ansatz können Entwickler eine Reihe von Vorteilen erzielen, darunter die folgenden: Höhere Effizienz. Durch isolierte Änderungen verbringen Entwickler weniger Zeit mit der Implementierung überflüssiger Funktionen oder der Suche nach Fehlerquellen.

Durch isolierte Änderungen verbringen Entwickler weniger Zeit mit der Implementierung überflüssiger Funktionen oder der Suche nach Fehlerquellen. Schnellere Software-Releases. Agile unterstützt Entwickler, Verzögerungen im Softwareentwicklungslebenszyklus zu vermeiden. Entwickler können schneller zu anderen Aufgaben übergehen, wenn sie nicht auf einen großen Release warten müssen. Davon profitieren auch die Benutzer, die neue Funktionen schneller erhalten.

Agile unterstützt Entwickler, Verzögerungen im Softwareentwicklungslebenszyklus zu vermeiden. Entwickler können schneller zu anderen Aufgaben übergehen, wenn sie nicht auf einen großen Release warten müssen. Davon profitieren auch die Benutzer, die neue Funktionen schneller erhalten. Höhere Anpassungsfähigkeit. Mit Agile können Teams Pläne ändern, wenn sie sich gegen eine bestimmte Funktion entscheiden. Bei der Wasserfallmethode verpflichtet sich ein Team zu vielen voneinander abhängigen Änderungen, die gleichzeitig implementiert werden. Wenn mehrere Projekte in der Wasserfallentwicklung zusammenlaufen, wirkt sich die Stornierung oder Änderung einiger Änderungen auf andere aus.

Mit Agile können Teams Pläne ändern, wenn sie sich gegen eine bestimmte Funktion entscheiden. Bei der Wasserfallmethode verpflichtet sich ein Team zu vielen voneinander abhängigen Änderungen, die gleichzeitig implementiert werden. Wenn mehrere Projekte in der Wasserfallentwicklung zusammenlaufen, wirkt sich die Stornierung oder Änderung einiger Änderungen auf andere aus. Verbesserte Zusammenarbeit mit Stakeholdern. Durch die Einhaltung von Zeitplänen und Aufgaben stellt Agile sicher, dass Entwickler effektiv mit Stakeholdern zusammenarbeiten können. Zu den Stakeholdern können Geschäftsanwender gehören, die eine neue Funktion bis zu einem bestimmten Termin erwarten, oder IT-Teams, die die Infrastruktur für die Bereitstellung einer neuen Anwendungsversion bereitstellen müssen.

Durch die Einhaltung von Zeitplänen und Aufgaben stellt Agile sicher, dass Entwickler effektiv mit Stakeholdern zusammenarbeiten können. Zu den Stakeholdern können Geschäftsanwender gehören, die eine neue Funktion bis zu einem bestimmten Termin erwarten, oder IT-Teams, die die Infrastruktur für die Bereitstellung einer neuen Anwendungsversion bereitstellen müssen. Geringere Komplexität für Benutzer. Softwarebenutzer profitieren von Agile, da Änderungen in kleinen Schritten erfolgen. Sie müssen sich nicht an eine völlig neue Version einer Anwendung anpassen, die auf einmal grundlegend überarbeitet wurde, wie dies bei einem Wasserfallansatz der Fall wäre. Dennoch kann die Wasserfallmethode für Softwareentwicklungsprojekte geeignet sein, bei denen Folgendes zutrifft: Die Anforderungen an das Projekt sind klar definiert, sodass keine detaillierten Planungs-, Analyse- und Designprozesse erforderlich sind.

Der Gesamtumfang der zur Erfüllung der Anforderungen erforderlichen Arbeiten ist gering.

Es gibt nur wenige Entwickler, die auch ohne ein Agile-Framework effizient zusammenarbeiten können.

Die Deadline für das Projekt ist flexibel. Unter diesen Bedingungen kann Wasserfall vorzuziehen sein, da es weniger Planung und Koordination erfordert.