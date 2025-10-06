Wie ein gutes Security-Team zusammengesetzt sein kann

Keine zwei Sicherheitsteams sind identisch. Selbst Organisationen, die auf dem Papier ähnlich aussehen, unterscheiden sich aufgrund unterschiedlicher Teamfähigkeiten, Technologien und Kulturen in ihrer Leistung. Eine oft übersehene Variable ist die Teamstruktur, die jedoch eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie effektiv das Sicherheitsteam eines CISO seine Ziele erreicht.

Nachfolgend betrachten wir, wie man die Anforderungen eines Unternehmens bewertet und die Funktionsbereiche auswählt, die für den Aufbau eines erfolgreichen Cybersicherheitsteams erforderlich sind, das die Unternehmensziele widerspiegelt. Dazu ist es notwendig, einzuordnen, was diese Bereiche in der Regel umfassen und wie man eine Struktur mit klarem Zweck und Zielsetzung entwirft und implementiert.

Warum die Struktur eines Teams für Cybersicherheit wichtig ist Wenn es um den Schutz der Systeme, Daten und Anwendungen eines Unternehmens geht, ist Teamarbeit gefragt. Um ein Cybersicherheitsprogramm ordnungsgemäß zu implementieren, zu pflegen und kontinuierlich zu verbessern, muss die Struktur des Cybersicherheitsteams eines Unternehmens seinen Sicherheits- und Geschäftsanforderungen entsprechen. Cybersicherheitsteams sind dafür verantwortlich, Sicherheitsvorfälle, Cyberbedrohungen, Schwachstellen und Risiken zu identifizieren, zu schützen, zu erkennen, darauf zu reagieren und sie zu beheben. Außerdem müssen sie Richtlinien erstellen, Tools, Technologien und Prozesse warten und Mitarbeiter durch Schulungen und Kommunikation zum Thema Sicherheit sensibilisieren. Um diese Aufgaben optimal zu bewältigen, müssen CISOs ihre Teamstruktur auf den Prüfstand stellen. Dazu gehören auch die Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Frage, wer in welcher Gruppe arbeitet und wem sie unterstellt sind. Wie dies in einer bestimmten Organisation aussehen sollte, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Was für ein Unternehmen funktioniert, muss für ein anderes nicht unbedingt geeignet sein. Eine gute Teamstruktur wirkt sich auf Folgendes aus: Operative Effizienz.

Schnelle Entscheidungsfindung.

Risikomanagementfähigkeiten.

Effektive Reaktion auf Vorfälle.

Compliance und Governance. Dies erstreckt sich auch auf geschäftliche Auswirkungen, darunter Kultur, Arbeitsmoral, Vertrauen von Kunden und Partnern, Ressourcenzuweisung und Fremdkapitalmanagement.

Wie man die Anforderungen an ein Team für Cybersicherheit festlegt Ein CISO muss in erster Linie die wichtigsten Ziele des Sicherheitsprogramms identifizieren und priorisieren und anschließend überlegen, wie die Teamstruktur diese Ziele am besten unterstützen kann. Es kann durchaus sinnvoll sein, zunächst ein Venn-Diagramm zu verwenden, um Sicherheitsinitiativen, Projekte und Verantwortlichkeiten in die folgenden Kategorien zu sortieren: Wichtig genug, um eine kontinuierliche Überwachung zu erfordern. Komplex genug, um eine kontinuierliche und delegierte Verantwortung zu erfordern. Kontinuierlich oder vorübergehend – zum Beispiel eine fortlaufende Funktion im Gegensatz zu einem zeitlich begrenzten, einmaligen Projekt. In einigen Fällen sind diese offensichtlich. In anderen Fällen jedoch nicht so sehr. Identifizieren Sie die weniger offensichtlichen Aufgaben des Teams, indem Sie die Unternehmensziele analysieren und die damit verbundenen Sicherheitsanforderungen berücksichtigen. Wenn CISOs die Ziele ihrer Organisation nicht kennen, sollten sie Übungen zur Zielsetzung durchführen. Formale Ansätze, wie beispielsweise die COBIT-5-Zielkaskade, ITIL oder das Balanced-Scorecard-System, können Führungskräften dabei helfen, die wichtigsten Ziele ihrer Organisation zu finden, aufzuschlüsseln und abzubilden. Zu den entscheidenden Ergebnissen, die CISOs berücksichtigen sollten, gehören die folgenden: Regulatorischer Kontext, das bedeutet welche Funktionen regulatorisch bedingt und daher nicht optional sind.

Bestehende organisatorische Richtlinien.

Kundenvereinbarungen.

Anforderungen der Stakeholder.

Kontrollrahmen, die die Organisation intern verwendet, wie zum Beispiel ISO/IEC 27001 oder ISO/IEC 27002. Listen Sie die damit verbundenen kritischen Aufgaben auf, ordnen Sie sie entsprechend und legen Sie fest, wer die Aufsicht übernehmen soll. Diese Aufgaben bilden den Kern der spezifischen Funktionsbereiche, die CISOs in ihrer Teamstruktur berücksichtigen müssen. Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind die Reife der Organisation, die Komplexität des Programms, das Bedrohungsprofil, die Dynamik des Teams und des Personals, die individuellen Umstände der Mitarbeiter sowie alle besonderen organisatorischen Faktoren.

Komponenten und Rollen eines erfolgreichen Cybersicherheitsteams Nachdem Sie die Ziele des Programms festgelegt haben, bestimmen Sie die Funktionsbereiche, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Die Auswahlmöglichkeiten sind nahezu uneingeschränkt. Es gibt jedoch einige häufig vorkommende Muster, die als Leitfaden für die Entwicklung der Berichtsstruktur des Sicherheitsteams dienen können. Beachten Sie, dass dies keine Empfehlungen sind – die Entscheidungen einer Organisation sollten sich nach ihren individuellen Umständen und Anforderungen richten. Beachten Sie auch, dass Rollen oft in mehr als einem Team vorkommen. Daher ist die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsexperten und -teams sowie anderen Geschäftsabteilungen und -einheiten, wie IT-, Rechts- und Risikomanagementteams, für das Risikomanagement und den Schutz der Unternehmensumgebung von entscheidender Bedeutung. Führungskräfte Führungskräfte müssen wissen, wie sie Sicherheit mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen, Risikomanagement betreiben, Ressourcen zuweisen und Compliance-Anforderungen verstehen. Die wichtigste Führungsrolle kommt dem CISO zu, der das Sicherheitsprogramm überwacht und die Strategie leitet. Zur Führungsebene können auch Teamverantwortliche und -leiter gehören, die unter anderem operative Teams beaufsichtigen, Fortschritte überwachen, Leistungskennzahlen erfassen und analysieren sowie Vereinbarungen mit Stakeholdern zu Zeitplänen und Zielen überprüfen. Operative Teams Zu den wichtigsten operativen Einheiten gehören das SOC-Team (Security Operations Center), das Incident-Response-Team, der Bereich Threat Intelligence und das Red Team. SOC (Security Operations Center). Das SOC-Team überwacht die Bedrohungsüberwachung, das Threat Hunting, die Verwaltung von Security-Tools wie SIEM und EDR sowie andere tägliche Vorgänge. Zu den Rollen im Team gehören CISOs, SOC-Manager, Sicherheitsanalysten und Security-Spezialisten.

Das Incident-Response-Team kümmert sich um die Untersuchung, Eindämmung und Behebung von Sicherheitsvorfällen. Es überwacht, pflegt und testet regelmäßig die Incident-Response-Pläne und -Prozesse. Zu den Aufgaben können auch Forensik, Berichterstattung und Kommunikation sowie die Vorbereitung von Beweismitteln gehören, beispielsweise die Koordination mit Strafverfolgungsbehörden und die Vorbereitung von Materialien für diese. Zu den Rollen im Team gehören Incident Responder, Threat Hunter, Sicherheitsanalysten und Forensiker.

Das Team für Bedrohungsinformationen sammelt und analysiert Informationen über Cyberbedrohungen, um die Tools, Techniken und Vorgehensweisen von Angreifern zu antizipieren. Es koordiniert mit den relevanten Beteiligten die Erkennungsregeln, Erkennungskontrollen und die Reaktion auf Vorfälle. Zu den Aufgaben des Teams gehören Sicherheitsanalysten und Threat Hunter.

Red Team. Das Red Team simuliert feindliche Aktivitäten, um Schwachstellen aufzudecken und auszunutzen. Zu den Teammitgliedern gehören Penetrationstester, ethische Hacker und Sicherheitsanalysten. Technische Spezialisierungen Technische Teams in einem Unternehmen können Folgendes umfassen: Netzwerksicherheit. Das Netzwerksicherheitsteam verwaltet die Netzwerkinfrastruktur und -architektur. Zu den Teammitgliedern können Netzwerkspezialisten, -architekten und Netzwerksicherheitsanalysten gehören. Anwendungs- und produktbezogene Sicherheit. Dieses Team arbeitet mit Anwendungsentwicklern und DevSecOps-Teams zusammen, um Folgendes zu erreichen: Sicherheit in den Softwareentwicklungszyklus (SDLC) integrieren.

Bedrohungsmodellierung für Anwendungen durchführen.

Sichere Codierungspraktiken etablieren.

Sicherheit in Pipelines für kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) integrieren.

An Sicherheitstests für Produkte und Anwendungen teilnehmen. Zu den Teammitgliedern gehören Application Security Engineers und Manager, Product Security Engineers und Manager, Entwickler und DevSecOps-Experten. Cloud-Sicherheit. Das Cloud-Sicherheitsteam verwaltet die Cloud-Sicherheitsinfrastruktur und Cloud-Sicherheitsimplementierungen und schützt Cloud-Workloads. Zu den Teammitgliedern gehören Cloud-Sicherheitsarchitekten, Techniker und Analysten. Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM). Das IAM-Team kontrolliert den Zugriff auf Ressourcen wie Systeme, Anwendungen, Infrastruktur und Daten. Es entwirft, verwaltet und überwacht in einigen Fällen die Autorisierung, Authentifizierung und den privilegierten Zugriff. Zu den Teammitgliedern gehören IAM-Administratoren und Sicherheitstechniker. Sicherheitsarchitektur. Das Team für Sicherheitsarchitektur entwirft Sicherheitssysteme und -infrastrukturen. Es legt grundlegende Kontrollen und sichere Designmuster fest und implementiert diese, führt formelle oder informelle Planungen zur Sicherheitsarchitektur durch und arbeitet mit anderen technischen Teams zusammen, um technische Risikobereiche zu verstehen und anzugehen. Zu den Teammitgliedern gehören Sicherheitsarchitekten und Sicherheitstechniker. Governance, Risikomanagement, Richtlinien und Compliance Das Governance-, Risiko- und Compliance-Team überwacht Governance-Strukturen und -Richtlinien, dokumentiert Risikobewertungen und stellt die Einhaltung und Angleichung an regulatorische Anforderungen und Standards sicher. Zu den Teammitgliedern gehören Compliance-Beauftragte, Risikoexperten, Security-Auditoren und andere Spezialisten. Dieses Team arbeitet eng mit den Rechts- und IT-Teams zusammen. Das Team für Sicherheitsbewusstsein und -schulungen klärt die Mitarbeiter über Sicherheitsverantwortlichkeiten, Richtlinien, akzeptable Nutzung und andere Auflagen auf. Es konzipiert, implementiert und überwacht die Durchführung von Sicherheitsschulungen, Phishing-Simulationen und Maßnahmen zum Aufbau einer Sicherheitskultur in den Teams. Beide Teams arbeiten mit den Personal- und Datenschutzteams zusammen, darunter Personalmanager, Compliance-Beauftragte und Rechtsabteilungen, um sicherzustellen, dass die Datenschutzanforderungen erfüllt werden.