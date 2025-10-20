Cybersicherheit und Compliance im Einklang angehen

Compliance ist nicht gleichbedeutend mit Sicherheit. Das ist an sich keine bahnbrechend neue Erkenntnis. Es ist zwar richtig, aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Compliance garantiert keine Sicherheit, aber Compliance-bezogene Ermüdungserscheinungen können diese aktiv untergraben. Umgekehrt kann Compliance bei richtiger Handhabung ein leistungsstarker Faktor für Sicherheit sein.

Als CISO können Sie es sich nicht leisten, Compliance zu vernachlässigen; oder die damit verbundene Ermüdung zu ignorieren. Das liegt nicht daran, dass Compliance und Sicherheit gleichbedeutend sind, sondern daran, dass Compliance ein Katalysator ist. Die Art und Weise, wie Sie mit Compliance umgehen, wirkt sich direkt auf die Risikooptimierungsgleichung aus. Sie verstärkt entweder das Risiko oder trägt zu dessen Verringerung bei.

Was versteht man unter Compliance-Fatigue? Kurz gesagt tritt Compliance-Müdigkeit, inzwischen auch als Compliance-Fatigue bezeichnet, auf, wenn Mitarbeiter durch eine Flut von kontinuierlichen und sich überschneidenden Compliance-Anforderungen erschlagen werden. Das ist nicht dasselbe, wie wenn sich Teammitglieder durch ein Audit überlastet fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, dass es zu viele Checklisten zu bearbeiten gibt. Vielmehr spiegelt dies wider, wie die Mitarbeiter den Nutzen der Compliance einschätzen. Jede neue Compliance-Aktivität ist weniger wertvoll, lenkt eher ab, erschwert andere Prioritäten, mindert die Motivation der Mitarbeiter – und damit auch ihre Effektivität – oder behindert Ihr Programm auf andere Weise. Ziehen Sie eine Bewertung Ihres Sicherheitsprogramms in Betracht. Wenn diese zum ersten Mal durchgeführt wird, ist sie äußerst wertvoll. Sie ist spannend, hilfreich und effektiv. CISOs und ihre Teams erfahren, wo das Programm verbessert, Kontrollen verstärkt und nicht berücksichtigte Risiken angegangen werden können. Aber wie sieht es mit der zehnten Bewertung aus? Was passiert, wenn fünf Bewertungen gleichzeitig stattfinden? Selbst wenn die Untersuchungen neue Erkenntnisse liefern, entsteht allmählich das Gefühl, dass die Mühe umsonst ist. Infolgedessen flacht die Aufwand-Nutzen-Kurve ab, die Mitarbeiter verlieren das Interesse oder machen nur noch Dienst nach Vorschrift, die wahrgenommenen Vorteile brechen ein und Schlussfolgerungen, die ansonsten wertvoll wären, werden nur noch als zusätzliche Verantwortung empfunden.

Was verursacht Compliance-Müdigkeit? Es ist nicht verwunderlich, dass Compliance-Müdigkeit auftritt. Drei Hauptursachen sind sich überschneidende Regulierungskontrollen, kulturelle Faktoren und Unternehmensressourcen. Sich überschneidende Regulierungsmaßnahmen Regulatorische Standards und Rahmenwerke überschneiden sich. Das liegt nicht nur daran, dass es mehr davon gibt, obwohl dies ebenfalls zutrifft, sondern auch daran, dass sie ähnliche – in einigen Fällen sogar identische – Bereiche abdecken. Dies gilt sowohl für die von ihnen vorgeschriebenen Kontrollen als auch für die Überprüfung der Einhaltung. Betrachten wir DSGVO, KI-VO, NIS2, CRA (Cyber Resilience Act), PCI DSS, HIPAA, SOC 2 und ISO/IEC 27001. Viele der jeweils erforderlichen Kontrollen überschneiden sich, ebenso wie die Anforderungen auf Programmebene und die strukturellen Anforderungen. Teils existieren auch Überschneidungen hinsichtlich der abzugebenden Meldungen im Falle eines Falles. Die Reaktion auf die Bewertungen oder Audits der einzelnen Rahmenwerke erfordert jedoch eine unterschiedliche Sammlung von Nachweisen, Berichterstattung, Projektkoordination und Planung. Es ist logisch, dass eine Organisation – insbesondere eine große – all dies in ihrem Aufgabenbereich hat, was wiederum bedeutet, dass die Arbeit wahrscheinlich parallel erfolgen wird (siehe auch Meldungen nach NIS2 und DSGVO: Diese Synergien gibt es). Kulturelle Faktoren Erstens gibt es die Struktur des Teams selbst – beispielsweise, wenn Organisationen sich dafür entscheiden, die Reaktion auf Audits zu optimieren, anstatt sich mit einer sinnvollen Risikominderung, der Programmleistung und langfristigen Ergebnissen zu befassen. Es kann auch Unklarheit darüber bestehen, warum Compliance-Strukturen vorhanden sind, warum einzelne Kontrollen wichtig sind und warum Reaktionen einem bestimmten Format oder Turnus entsprechen müssen. Dies beeinträchtigt nicht nur die Arbeitsmoral der Mitarbeiter, sondern führt auch dazu, dass diese sich weniger für den Prozess engagieren. Dies wiederum führt dazu, dass Unternehmen Aufgaben, die direkt zur Einhaltung von Vorschriften beitragen, wie beispielsweise die Beschaffung von Nachweisen und die Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs), weniger Gewicht beimessen. Unternehmensressourcen Auch die Ressourcen des Unternehmens spielen eine Rolle bei der Compliance-Müdigkeit. Es besteht der Stress, nicht genügend Personal zu haben, um die Arbeit zu erledigen. Hinzu kommt, dass viele Compliance-Aktivitäten nicht optional sind, sodass Ressourcen möglicherweise von anderen Aufgaben abgezogen werden müssen. Es geht nicht nur um das Personal: Auch Tool-Ökosysteme können zu Verzögerungen führen. Mehrere interne Teams, Auditoren und Kunden verwenden oft unterschiedliche Tools, um dasselbe Ziel zu erreichen – beispielsweise die Einreichung von Nachweisen. Es entsteht eine Art Tool-Wildwuchs, bei dem verschiedene Tabellenkalkulationen, Governance-, Risiko- und Compliance-Plattformen sowie Ticketing-Systeme gleichzeitig zum Einsatz kommen. Das Ergebnis: Doppelarbeit, Verwirrung, Ineffizienzen und Zeitverschwendung.