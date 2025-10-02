IT-Sicherheit: Maßnahmen und Tools auf den Prüfstand stellen

Die Komplexität der Cybersicherheit wird durch die Einführung neuer Sicherheitskontrollen, Einzelprodukte und Plattformen ständig erhöht – ein Problem, das ironischerweise mehr Schwachstellen schafft, als es löst.

In einer Studie der Enterprise Strategy Group, die jetzt zu Omdia gehört, gaben 37 Prozent der Befragten an, dass ihr Unternehmen mehr als 26 Sicherheitsprodukte einsetzt, wobei zehn Prozent davon angaben, mehr als 51 Produkte zu verwenden. Die Verwaltung dieses Produktportfolios und die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes der Angriffsfläche wird für Sicherheitsteams immer schwieriger.

CISOs sollten eine Verschlankung der Sicherheitskontrollen in Betracht ziehen, um die Anzahl der verwendeten Tools zu reduzieren und gleichzeitig den Schutz der Systeme zu gewährleisten. Sehen wir uns einmal an, warum eine Rationalisierung der Sicherheitskontrollen von Vorteil ist und wie CISOs und Sicherheitsteams ihre Tools bewerten und optimieren sollten.

Wie eine Optimierung die Sicherheit verbessert In der Vergangenheit haben Unternehmen neue Sicherheits-Tools eingeführt, wenn dies erforderlich war, um neue Bedrohungen abzuwehren und geschäftliche Anforderungen zu erfüllen. Dieser Ansatz führt jedoch zu einer Tool-Flut – einer Anhäufung zahlreicher Werkzeuge, die oft nur einen einzigen Zweck erfüllen oder sich in ihren Funktionen überschneiden –, wodurch ein komplexes Tool-Set entsteht, das schwer zu verwalten und zu nutzen ist. Diese Vielfalt an Tools kann zu folgenden Problemen führen: Lücken in der Abdeckung. Zu viele Tools erschweren die effiziente Überwachung von Angriffsflächen und die Sicherung von Daten.

Probleme beim Patchen. Das Aktualisieren und Patchen jedes einzelnen Tools kann zu unverhältnismäßig langen Ausfallzeiten führen und Sicherheits-Teams daran hindern, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Alarmmüdigkeit: Eine Überlastung mit Warnmeldungen, auch bekannt als Alert Fatigue, von denen einige falsch oder redundant sein können – kann dazu führen, dass Sicherheitsteams kritische Probleme übersehen oder übersehen.

Erhöhte Kosten: Eine unkontrollierte Verbreitung von Tools kann zu einer Überlastung des Budgets führen. Jedes neue Tool verursacht nicht nur Kosten für das Tool selbst, sondern auch Zeit- und Personalaufwand.

Schlechte Ergebnisse: Der Einsatz zu vieler Tools kann die Produktivität der Teams beeinträchtigen, da die Umgebungen komplexer werden, was zu Verwirrung und einer geringeren Anzahl erledigter Aufgaben führen kann. Security-Verantwortliche wissen, dass Teams heute eine Kombination aus Tools und Services benötigen, die in lokalen Rechenzentren und Cloud-Umgebungen funktionieren. Die Frage ist jedoch, wie viele davon erforderlich sind. Es gibt zwar keine pauschale Antwort darauf, aber CISOs und ihre Teams sollten eine Rationalisierung der Sicherheitskontrollen vornehmen – also den Prozess der Identifizierung, Bewertung und Optimierung von Kontrollen –, um die verwendeten Tools zu verwalten und ihre Sicherheitslage zu verbessern. Die Optimierung der Sicherheitskontrollen bietet folgende Vorteile: Verbesserte Sicherheit. Durch die Reduzierung der Anzahl der eingesetzten Tools können Sicherheitsteams Angriffsflächen leichter überwachen, Sicherheitslücken finden und beheben sowie die Überwachbarkeit verbessern.

Effizientes Ressourcenmanagement. Durch die Rationalisierung der Technologie können Sicherheitsteams nur die Tools behalten, die zum Schutz der IT-Infrastruktur erforderlich sind, und erkennen, wenn Tools nicht wie vorgesehen funktionieren und entfernt oder ersetzt werden müssen.

Bessere Zusammenarbeit. Eine überschaubare Anzahl von Tools trägt dazu bei, die Gefahr von Datensilos zu verringern, sodass Sicherheits- und Geschäftsteams effizienter zusammenarbeiten können.

Wie man die Anzahl der Tools und Maßnahmen in den Griff bekommt Der Prozess der technischen Optimierung umfasst die folgenden allgemeinen Schritte: Bestandsaufnahme. Erfassen Sie vorhandene Tools und Kontrollen. Ermitteln Sie die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens und ordnen Sie die Tools und Kontrollen diesen Anforderungen zu.

Bewertung. Bewerten Sie, wie effektiv die Tools die Kontrollanforderungen erfüllen.

Rationalisieren und optimieren. Nutzen Sie die Bewertung, um Redundanzen zu identifizieren und zu beseitigen, Tools umzufunktionieren, Dienste und Tools zu konsolidieren, die Kontrollabdeckung zu bewerten und neue Werkzeuge und Kontrollen zu priorisieren.

Nutzen Sie die Bewertung, um Redundanzen zu identifizieren und zu beseitigen, Tools umzufunktionieren, Dienste und Tools zu konsolidieren, die Kontrollabdeckung zu bewerten und neue Werkzeuge und Kontrollen zu priorisieren. Wiederholen. Die Optimierung der Sicherheitskontrollen ist keine einmalige Aufgabe. Legen Sie einen Zeitplan für die kontinuierliche technische Optimierung fest und führen Sie bei der Bewertung neuer Tools oder Plattformen gründliche Analysen durch.