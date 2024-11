Wie man in 9 Schritten ein Cloud-Kompetenzzentrum aufbaut

Unternehmen, die auf die Cloud umsteigen, sehen sich mit Governance-Herausforderungen konfrontiert, die sich von den Erfahrungen mit On-Premises-Lösungen unterscheiden. Dazu gehören die eingeschränkte Sichtbarkeit der Operationen ihres Cloud-Anbieters, die Ausbreitung der Cloud und das Kostenmanagement sowie die Einhaltung von Sicherheits- und Gesetzesvorschriften.

Ein Cloud Center of Excellence (CCoE, Cloud-Kompetenzzentrum) kann diese Probleme angehen.

Ein CCoE ist ein multidisziplinäres Team von Experten innerhalb eines Unternehmens. Das Team entwickelt und leitet eine Strategie zur Unterstützung einer erfolgreichen, einheitlichen Cloud-Einführung. Außerdem hilft es den Geschäftsbereichen bei der Implementierung von Cloud-Technologien, die kostengünstig, sicher und effizient sind.

Schauen wir uns genauer an, wie man ein CCoE aufbaut und welche Vorteile, Risiken und Best Practices mit diesem Ansatz verbunden sind.

CCoE-Teammitglieder Es gibt keinen einheitlichen Standard für die Einführung von CCoE oder die Zusammensetzung von Teams. Ein erfolgreiches CCoE-Team erreicht die Ziele der Cloud-Einführung und -Integration, die für das Unternehmen am wichtigsten sind. Das CCoE löst Probleme und überwindet Herausforderungen wie technische, sicherheitstechnische, rechtliche und geschäftliche Fragen. Diese Herausforderungen variieren je nach Unternehmen, Branchenzugehörigkeit und damit verbundenen Anforderungen sowie dem aktuellen Cloud-Reifegrad oder den Fähigkeiten. Typische CCoE-Teams setzen sich jedoch aus Gruppen aus dem gesamten Unternehmen zusammen. Diese Teammitglieder bringen Fachwissen aus ihren jeweiligen Abteilungen mit und füllen potenzielle Wissenslücken aus. Abbildung 1: Die Mitglieder von CCeO-Teams kommen aus verschiedenen Fachbereichen. Unternehmen Die Cloud-Technologie wird selten um ihrer selbst willen eingeführt, sondern eher als praktikable Option für dringende Geschäftsanforderungen. In der Regel sind es die Führungskräfte des Unternehmens, die die Einführung der Cloud vorantreiben, um Probleme zu lösen, zum Beispiel um die Kundenzufriedenheit zu verbessern oder Geld zu sparen. Sie wissen, wohin das Unternehmen strebt, und können am besten beurteilen, wie die Cloud diese Reise unterstützt. Unternehmensleiter helfen dabei, die Cloud-Einführung und das CCoE auf die besonderen Ziele des Unternehmens abzustimmen. Sie vertreten häufig Interessengruppen, die für die Ergebnisse der in der Cloud gehosteten Anwendungen, Dienste und Daten verantwortlich sind. Technologie Die Einführung der Cloud erfordert umfassende technische Kenntnisse. Technologieexperten wissen, was die Cloud leisten kann und wie sie zu nutzen ist. Sie verfügen über die für die Nutzung eines Public-Cloud-Anbieters erforderlichen Kenntnisse in den Bereichen Cloud-Architektur, Technik, Sicherheit und Betrieb. Sie wissen, wie man Anwendungen erfolgreich einsetzt, Daten hostet und Dienste nutzt. Technologieexperten können auch fundierte Kenntnisse über Private-Cloud-Umgebungen und Hybrid Cloud Computing mitbringen, die es dem Unternehmen ermöglichen, umfassendere Cloud-Strategien zu verfolgen. Innovation Die Cloud wird oft als bahnbrechende oder transformative Technologie angesehen, die es Unternehmen ermöglicht, Ziele zu verfolgen oder Aufgaben zu erfüllen, die intern zu komplex, zu teuer oder zu riskant wären, um sie zu bewältigen. Innovatoren können aus jeder Gruppe kommen, sind aber häufig in Technologieabteilungen zu finden. Innovationsexperten entwickeln und erweitern die Möglichkeiten, wie ein Unternehmen die Cloud-Technologie übernehmen und anwenden kann. So können sie beispielsweise die Cloud-Architektur oder -Technik nutzen, um Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit für unternehmenskritische Arbeitslasten zu ermöglichen, für die es intern keine entsprechenden Möglichkeiten gibt. Finanzen Ob intern oder in der Cloud – der Betrieb von Unternehmens-Workloads kostet Geld. Finanz- und FinOps-Experten sind mit den Kosten der traditionellen lokalen Infrastruktur vertraut. Sie kennen die Cloud-Kosten und die komplexe, hochgranulare Art und Weise, in der Cloud-Kosten abgerechnet werden, genau. Daher können Finanzexperten das CCoE am besten zu den Kostenauswirkungen der Cloud-Einführung und -Nutzung beraten. Sie können dem CCoE auch dabei helfen, die kosteneffizientesten Cloud-Entscheidungen zu treffen und diese Kosten- und Budgetentscheidungen bestmöglich mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Personalwesen Personalexperten befassen sich routinemäßig mit Fragen der Unternehmenskultur und der Arbeitsprozesse. Die Einführung der Cloud wirkt sich in der Regel auf die Art und Weise aus, wie Unternehmen und Mitarbeiter arbeiten – oft in Verbindung mit veränderten Anforderungen an den Zugriff und die Verwaltung von Geschäftsdaten in der Cloud. HR-Experten im CCoE können dazu beitragen, dass die Einführung und Nutzung der Cloud mit der Unternehmenskultur und den geltenden HR-Anforderungen in Einklang gebracht werden. Rechtliches Unternehmen müssen sich mit einer Vielzahl von rechtlichen und behördlichen Aspekten auseinandersetzen. Das erfordert die Beteiligung von Rechtsexperten, die die CCoE-Mitglieder in Bereichen wie der Einhaltung von Vorschriften, der Aufbewahrung und dem Schutz von Daten, der Lokalisierung von Arbeitslasten und der Datensouveränität unterstützen – und das oft auf multinationaler Ebene. In dem Maß, in dem Unternehmen die Public Cloud und ihren globalen Ressourcen-Fußabdruck übernehmen, ist juristisches Fachwissen von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Einführung und Nutzung der Cloud mit den geltenden rechtlichen Verpflichtungen in jeder geopolitischen Region, in der das Unternehmen tätig ist, übereinstimmt. Es ist erwähnenswert, dass jedes CCoE anders ist und unterschiedliche Teamzusammensetzungen beinhalten kann. Diese können sich im Laufe der Zeit je nach Bedarf und Problemstellung ändern.

Vorteile eines CCoE Geschäftseinheiten versäumen es oft, Informationen auszutauschen und bei Cloud-Projekten zusammenzuarbeiten. Das Ergebnis ist eine Schatten-IT, bei dem jede Abteilung ihre eigene Cloud-Initiative ins Leben ruft und separate Cloud-Konten, Ressourcen und Verfahren einrichtet. Abbildung 2: Der Aufbau eines Cloud Center of Excellence hat einige Vorteile. Das Ergebnis für die einzelnen Geschäftsbereiche – und das Unternehmen insgesamt – ist in der Regel gemischt. Dieser Ansatz kann zu unnötigen Projektverzögerungen, doppeltem Aufwand, verschwendeten Ressourcen und Cloud-Kosten sowie zu Sicherheits-, Richtlinien-, Regulierungs- und Governance-Lücken führen, die das Unternehmen gefährden. Ein CCoE kann unterwünschte Cloud-Ergebnisse abmildern, indem es ein erfahrenes, kollaboratives und funktionsübergreifendes Team von Cloud-Experten zusammenstellt, das als eine einzige, allgegenwärtige Cloud-Ressource für das Unternehmen dient. Unternehmen können von einem ordnungsgemäß implementierten CCoE profitieren, zum Beispiel von den folgenden Vorteilen: Einheitlichkeit: Etablieren Sie Best Practices, Richtlinien, Sicherheit und Governance, die von allen Geschäftsbereichen übernommen werden können. Eine gut geplante und standardisierte Cloud-Strategie, die auf jede Abteilung oder Geschäftseinheit angewendet wird, unterstützt auch die Einhaltung von Vorschriften.

Etablieren Sie Best Practices, Richtlinien, Sicherheit und Governance, die von allen Geschäftsbereichen übernommen werden können. Eine gut geplante und standardisierte Cloud-Strategie, die auf jede Abteilung oder Geschäftseinheit angewendet wird, unterstützt auch die Einhaltung von Vorschriften. Beschleunigung: Starten Sie Cloud-Projekte schneller und erfolgreicher als mit unabhängigen Versuchen und Fehlern. Das CCoE bietet Anleitung, beantwortet Fragen und hilft Abteilungen, Projekte schneller abzuschließen als einzelne Geschäftseinheiten, die versuchen, Cloud-Technologien von Grund auf zu erlernen.

Starten Sie Cloud-Projekte schneller und erfolgreicher als mit unabhängigen Versuchen und Fehlern. Das CCoE bietet Anleitung, beantwortet Fragen und hilft Abteilungen, Projekte schneller abzuschließen als einzelne Geschäftseinheiten, die versuchen, Cloud-Technologien von Grund auf zu erlernen. Effizienz: Minimieren Sie die Cloud-Nutzung und begrenzen Sie die Ausbreitung der Cloud, um Nutzung und Kosten zu optimieren. Halten Sie sich an gemeinsame Richtlinien und Praktiken, um Cloud-Implementierungen leichter zu verstehen, zu verbessern und Fehler zu beheben.

Minimieren Sie die Cloud-Nutzung und begrenzen Sie die Ausbreitung der Cloud, um Nutzung und Kosten zu optimieren. Halten Sie sich an gemeinsame Richtlinien und Praktiken, um Cloud-Implementierungen leichter zu verstehen, zu verbessern und Fehler zu beheben. Kostenkontrolle: Obwohl Public Clouds ein Pay-as-you-go-Modell verwenden, können Unternehmen bei großen, langfristigen oder Ad-hoc-Cloud-Implementierungen Kosteneinsparungen erzielen. Cloud-Experten sind in der Lage, solche kostensparenden Strukturen zu erkennen und Projektteams bei der Suche nach Einsparungen für das Unternehmen zu unterstützen. Die Kostenkontrolle kann helfen, den Cloud-Bedarf zu prognostizieren und die Projektbudgets auf die Cloud-Nutzung abzustimmen.

Obwohl Public Clouds ein Pay-as-you-go-Modell verwenden, können Unternehmen bei großen, langfristigen oder Ad-hoc-Cloud-Implementierungen Kosteneinsparungen erzielen. Cloud-Experten sind in der Lage, solche kostensparenden Strukturen zu erkennen und Projektteams bei der Suche nach Einsparungen für das Unternehmen zu unterstützen. Die Kostenkontrolle kann helfen, den Cloud-Bedarf zu prognostizieren und die Projektbudgets auf die Cloud-Nutzung abzustimmen. Sicherheit und Governance: Die Einheitlichkeit und kollektive Beratung, die ein CCoE bietet, erstreckt sich oft auch auf kritische Sicherheits- und Unternehmensführungspraktiken. So kann sichergestellt werden, dass ein Unternehmen Cloud-Technologien und -Ressourcen in Übereinstimmung mit den besten Praktiken in Bezug auf Sicherheit und Geschäftsziele nutzt, zum Beispiel in Bezug auf Zugang, Authentifizierung, Geschäftskontinuität und angemessene Governance.

Die Einheitlichkeit und kollektive Beratung, die ein CCoE bietet, erstreckt sich oft auch auf kritische Sicherheits- und Unternehmensführungspraktiken. So kann sichergestellt werden, dass ein Unternehmen Cloud-Technologien und -Ressourcen in Übereinstimmung mit den besten Praktiken in Bezug auf Sicherheit und Geschäftsziele nutzt, zum Beispiel in Bezug auf Zugang, Authentifizierung, Geschäftskontinuität und angemessene Governance. Support: Das CCoE kann als einzige Ressource für die Interaktion mit Cloud-Anbietern dienen. Es kann verschiedene Projektteams bei Cloud-Anforderungen und Entscheidungsfindungen unterstützen, Cloud-Fragen beantworten und die Führung bei Beziehungen zu Cloud-Anbietern und Serviceangeboten übernehmen.

Best Practices für ein erfolgreiches CCoE Die Ergebnisse variieren je nach Branche und Unternehmensgröße, aber sechs übergreifende Faktoren helfen Unternehmen, ein erfolgreiches CCoE zu erreichen. Zielesetzung Der Erfolg eines CCoE kann nur an klaren und messbaren Zielen gemessen werden. Ein CCoE, das nur als eine weitere Unternehmensbürokratie eingerichtet wird, wird wahrscheinlich scheitern. Machen Sie sich klar, warum das Unternehmen ein CCoE braucht, welche greifbaren oder messbaren Vorteile von dem CCoE erwartet werden. Diese Ziele bilden die Grundlage für die Gründung und Satzung des CCoE und ermöglichen es den Beteiligten, den geschäftlichen Nutzen zu beurteilen. Wissen Das CCoE benötigt ein tiefes Verständnis der Ziel-Cloud, ihrer Ressourcen und Dienste, der Leistung bei verschiedenen Workload-Typen, der Überwachung, der Berichterstattung der Prüfmechanismen und der Kostenoptimierungsstrategien. Diese detaillierten Kenntnisse sind für die Beantwortung von Cloud-Fragen und die erfolgreiche Einführung der Cloud im Unternehmen unerlässlich. Zusammenarbeit Die Teammitglieder sollten einen breiten Querschnitt von sich ergänzenden Fähigkeiten und Perspektiven widerspiegeln. Zu den Experten gehören in der Regel sowohl Vertreter der Geschäftsseite als auch Mitarbeiter mit Fachwissen in den Bereichen Betrieb, Infrastruktur, Sicherheit und Anwendungen. Ein CCoE sollte auch Unternehmensleiter umfassen, die die Ziele und Richtlinien für die Einführung mit den allgemeinen Geschäftsplänen in Einklang bringen können. Ein CCoE-Team kann nur dann erfolgreich sein, wenn es von der Organisation eindeutig unterstützt wird. Bilden Sie ein kollaboratives Team, das seine spezialisierten Perspektiven einbringen kann, um die besten Cloud-Richtlinien zu entwickeln. Interdisziplinäre Teams sind effektiver und gründlicher als Teams, die aus Mitgliedern mit ähnlichen Fähigkeiten bestehen. Interdisziplinäre Teams können auch die Cloud-Einführung effektiver fördern und vorantreiben als ein einzelner Cloud-Befürworter. Support Ein CCoE-Team kann nur dann erfolgreich sein, wenn es von der Organisation eindeutig unterstützt wird. Unternehmensleiter können dem Team helfen, Glaubwürdigkeit und Autorität für die Entwicklung von Cloud-Richtlinien, -Praktiken und -Governance aufzubauen. Die Unterstützung muss auch von den verschiedenen Komponenten des Teams kommen, zum Beispiel von Abteilungsleitern, Mitarbeitern und Benutzern. Die Unterstützung muss sich auch auf die Führungsebene des Unternehmens erstrecken – wenn die Führungsebene nicht an ein CCoE glaubt, wird auch der Rest des Unternehmens das CCoE nicht unterstützen. Schwerpunkt Cloud-Technologien sind komplex, und ein junges CCoE-Team kann leicht überfordert sein. Ein CCoE muss klar umrissene und genau definierte Projektziele haben, insbesondere in der Anfangsphase. Die Teams sollten mit einer Reihe von einfachen Cloud-Projekten beginnen, wie zum Beispiel einfachen Lift-and-Shift-Migrationen, um dem Unternehmen schnelle und kostensparende Erfolge zu ermöglichen. Wenn das CCoE-Team an Erfahrung und Unterstützung gewinnt, kann es komplexere Projekte und Governance-Initiativen in Angriff nehmen. Anpassungsfähigkeit Ein erfolgreiches CCoE-Team ist nie statisch. Die Teammitglieder sollten ständig neue Cloud-Services und -Ressourcen erforschen und die Verfahren an die Geschäftsanforderungen anpassen. Wenn sich die Public Cloud verändert, muss das CCoE-Team das Unternehmen an diese Veränderungen anpassen. Auch die Zusammensetzung des Teams sollte anpassungsfähig sein und je nach Bedarf Mitglieder hinzufügen oder austauschen.

Schritte zum Aufbau eines CCoE Ein Unternehmen kann ein CCoE auf der Grundlage des folgenden mehrstufigen Ansatzes aufbauen: 1. Setzen Sie die Ziele: Der erste Schritt bei jeder CCoE-Initiative besteht darin, den Auftrag und die Ziele zu definieren. Machen Sie sich klar, wozu das CCoE dient, an welchen Projekten das CCoE beteiligt sein soll und welche Ergebnisse das CCoE liefern soll. Bestimmen Sie, was den Erfolg des CCoE ausmacht. 2. Unternehmenssponsoring und Finanzierung: Beginnen Sie an der Spitze mit der Zustimmung der Unternehmensleitung. Diese Führungskräfte erkennen zwar die potenziellen Vorteile einer Public Cloud, verfügen aber nicht über das nötige Fachwissen, um sie unternehmensweit einzuführen. Die Unternehmensleitung genehmigt die Einrichtung eines CCoE, erteilt eine anfängliche Charta oder ein Mandat mit einer Reihe von Zielen und stellt Mittel für den Betrieb des Teams bereit. 3. Stellen Sie das Team zusammen: Die Geschäftsseite bestimmt einen technischen Leiter und arbeitet mit diesen Technologieexperten zusammen, um weitere Teammitglieder aus den Bereichen Betrieb, Sicherheit, Infrastruktur und Anwendungen zu rekrutieren. Frühe CCoE-Initiativen sehen in der Regel keine permanenten oder Vollzeit-CCoE-Rollen vor. Das CCoE-Team besteht aus Mitarbeitern mit bestehenden Aufgaben, die an der CCoE-Initiative als Sonderprojekt für das Unternehmen arbeiten. 4. Aufbau von Governance und Best Practices: Eine der ersten Aufgaben des Teams besteht oft darin, einen Governance-Rahmen und Praktiken zu schaffen, die mit den aktuellen Geschäftsanforderungen, wie zum Beispiel Kontinuität und Compliance, übereinstimmen. Sie legen auch grundlegende Sicherheitsvorkehrungen für die CCoE-Arbeit fest und erleichtern Cloud-Projekte. Governance und Best Practices sind nicht statisch und entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter, wenn die CCoE-Expertise wächst und sich die Geschäftsanforderungen ändern. 5. Schulung des Teams: Sobald das Team organisiert ist und seine Cloud-Fähigkeiten bewertet wurden, sollten Sie Wissenslücken identifizieren und bei Bedarf Schulungen finanzieren. Kombinieren Sie die Schulungen mit Gelegenheiten zum Experimentieren und Testen von Cloud-Aufgaben. 6. Legen Sie einen Fahrplan fest: Stellen Sie einheitliche Richtlinien und Anleitungen für die Public Cloud bereit. Legen Sie eine Vision und eine Strategie für die Cloud-Einführung im gesamten Unternehmen fest, während sich das Team festigt. Diese Roadmap kann breit gefächert sein und Ziele wie die Identifizierung der zu migrierenden Arbeitslasten, die Implementierung von Überwachungs- und Berichtsstandards, die Handhabung von Disaster-Recovery- und Business-Continuity-Strategien sowie die Aktualisierung von System- und Konfigurationsmanagementverfahren umfassen. Aktualisieren Sie die Roadmap, um ein breiteres und anspruchsvolleres Mandat widerzuspiegeln, wenn das CCoE-Team wächst. 7. Ergebnisse messen: Sammeln Sie Metriken und KPIs zu Cloud-Projekten und prüfen Sie, wie diese Daten im Vergleich zu den in den ursprünglichen Zielen festgelegten Erfolgsmaßstäben abschneiden. Anhand dieser objektiven Daten können das CCoE und seine Unternehmenssponsoren feststellen, ob die Gruppe die beabsichtigte Unterstützung leistet. Außerdem lassen sich so Bereiche identifizieren, in denen sich das CCoE weiterentwickeln, verändern und verbessern kann. 8. Gewinnen Sie Glaubwürdigkeit: In der Anfangsphase baut das Team seinen Ruf und sein Fachwissen auf, indem es eine Reihe unkomplizierter Projekte durchführt, um den Wert der Public Cloud und des CCoE-Teams zu demonstrieren. Nehmen Sie in dieser Phase Änderungen an etablierten Cloud-Richtlinien und -Praktiken vor, um die Cloud-Nutzung und -Governance zu optimieren. 9. Legen Sie eine langfristige Vision fest: Sobald sich das CCoE-Team als effektive Ressource im gesamten Unternehmen etabliert hat, sollten Sie eine längerfristige Roadmap in Betracht ziehen, die ehrgeizigere und kritischere Projekte umfasst. Dazu könnte die Migration komplexerer Anwendungen gehören oder die Entwicklung und Bereitstellung von Cloud-first-Anwendungen. Abbildung 3: So bauen Sie ein Cloud Center of Excellence auf.