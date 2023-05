Souveräne Cloud: Ist Datenschutz wichtig für Souveränität?

Souveräne Cloud-Plattformen werden zunehmend wichtig für Unternehmen und Behörden, die nach sicheren, innovativen und skalierbaren Lösungen für das Management ihrer Daten suchen, so die Studie des Capgemini Research Institute “The journey to cloud sovereignty: Assessing cloud potential to drive transformation and build trust“.

Demnach haben Organisationen Bedenken, eine Public Cloud als Basis ihrer digitalen Transformation zu nutzen: 69 Prozent der Befragten befürchten in einer solchen Cloud-Umgebung möglicherweise extraterritorialen Gesetzen zu unterliegen, beispielsweise wenn die Daten außerhalb der EU gespeichert werden. 68 Prozent sind besorgt über fehlende Transparenz und Kontrolle darüber, was mit ihren Daten in der Cloud geschieht. Darüber hinaus befürchten 67 Prozent eine Abhängigkeit von bestimmten Cloud-Anbietern, deren Unternehmenssitz außerhalb der eigenen Gerichtsbarkeit liegt.

Die Mehrheit der Unternehmen und Behörden weltweit will also vor allem auf souveräne Cloud-Plattformen setzen, um Compliance mit Regularien sicherzustellen (71 Prozent) oder um mehr Kontrolle und Transparenz über ihre Daten zu haben (67 Prozent). Extraterritoriale Datenzugriffe zu verhindern, ist für 65 Prozent ein weiterer Grund.

Speicherung von Daten innerhalb der EU, Kontrolle und Transparenz bei der Datenverarbeitung, die Sorge vor Datenzugriffen jenseits der EU, das klingt nicht nur nach Datenschutz. Offensichtlich hängt der Wunsch nach Souveränität eng mit dem Datenschutz zusammen,

Was Anwender von einer souveränen Cloud erwarten Warum das Thema souveräne Cloud so wichtig ist, zeigt ein Beispiel: Der Einsatz von Human-Resources-Cloud-Lösungen im Öffentlichen Dienst ist an besondere Bedingungen geknüpft – insbesondere bezogen auf Datenschutz, Sicherheit und Funktionalität, so die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG). Entsprechend hatte die DSAG darauf hingewiesen, dass SAP eine tragfähige Basis schaffen müsse, damit die Öffentliche Verwaltung SAP-Personalfunktionen in der Cloud auch tatsächlich nutzen kann. Bald erfolgte dann auch der „Startschuss zur ersten souveränen Cloud-Plattform für den öffentlichen Sektor in Deutschland“. SAP und Arvato Systems kündigten dazu eine Partnerschaft an. „Die Souveränität der eigenen Lieferkette und IT ist zu einer strategischen Frage geworden. Für Organisationen, die derzeit noch zögern, die Vorteile der Cloud zu nutzen, ist Cloud-Souveränität ein Weg dorthin. Souveräne Clouds, in denen sie ihre Daten noch besser kontrollieren und schützen können, gewinnen damit branchen- und grenzübergreifend an Bedeutung. Gerade für den öffentlichen Sektor sind Vertrauen, Transparenz, Wahlmöglichkeiten sowie die Portabilität von Daten die wichtigsten Prioritäten“, erklärte Marc Reinhardt, Global Head of Public Sector bei Capgemini. „Bei der Entwicklung ihrer Cloud-Strategien sollten sich Organisationen - besonders im öffentlichen Sektor - nicht auf Compliance-Anforderungen beschränken, sondern eine ganzheitliche Sicht auf ihre Daten entwickeln. So können sie das Potenzial der souveränen Cloud - wie Vertrauen, Kooperation und Innovationsbereitschaft - auch für sensible Datenfelder abrufen und einen besseren Service für Bürgerinnen und Bürger oder Wettbewerbsvorteile schaffen“, so Marc Reinhardt von Capgemini weiter. Doch was sagen die Datenschutzaufsichtsbehörden dazu?