Die Cyberangriffe der KW48/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW48/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

21.11.2024, Blue Yonder, (USA). Das Softwareunternehmen Blue Yonder, das Dienstleistungen für Supermarktketten in den USA und dem Vereinigten Königreich anbietet, wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, der seine Umgebung für verwaltete Dienstleistungen störte. Blue Yonder arbeitet daran, seine Systeme wiederherzustellen, hat aber noch keinen Zeitplan für die Wiederherstellung vorgelegt. Quelle

25.11.2024, Hofer Ärztezentrum, (Deutschland). Das Hofer Ärztezentrum in der Eppenreuther Straße wurde am Montagmorgen Opfer einer Cyberattacke, von der drei Arztpraxen und deren Filialen betroffen waren. Seitdem sind die elektronischen Systeme nicht mehr funktionsfähig. Derzeit werden Gegenmaßnahmen und die Folgen für die Patienten geprüft. Quelle

25.11.2024, Arrowe Park Hospital, (Vereinigtes Königreich). Ein Krankenhaus in Merseyside, das Arrowe Park Hospital, erklärte aufgrund einer IT-Sicherheitslücke einen „größeren Zwischenfall“, der dazu führte, dass die Patienten nur noch in wirklichen Notfällen erscheinen sollen. Die Prozesse zur Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität sind eingerichtet, um die Sicherheit der Patienten aufrechtzuerhalten, aber die Wartezeiten in der Notaufnahme und den Auswertungsbereichen werden sich verlängern. Krankenhausmitarbeiter berichteten, dass die elektronischen Systeme offline waren, was die Verwaltung von Akten und Befunden erschwerte. Quelle

27.11.2024, Recope, (Costa Rica). Die Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) bestätigte, dass sie am 27. November Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden war, versicherte jedoch, dass die Versorgung der Kunden nicht beeinträchtigt sei. Die Sicherheitsprotokolle seien aktiviert worden und die Auswirkungen des Angriffs würden derzeit geprüft. Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie (Micitt) verfolgt die Situation genau und arbeitet mit Recope zusammen, um den Vorfall zu untersuchen. Quelle

27.11.2024, Hoboken (USA). Die Stadt Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey wurde Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware, woraufhin das Rathaus geschlossen und die Online-Dienste eingestellt wurden. Die örtlichen Behörden und die Polizei untersuchen den Vorfall, um festzustellen, wie die Dienste sicher wiederhergestellt werden können. Die Anwohner wurden darüber informiert, dass die Straßenreinigung und die Anhörungen des Amtsgerichts für den Tag abgesagt wurden. Quelle

