Cloud-Backup: Zwischen Hoffnungsträger und Sicherheitsrisiko

Cloud-basierte Backups haben sich längst als zentrales Element moderner Disaster-Recovery-Pläne etabliert. Schnelle Datenverfügbarkeit, automatische Sicherungsprozesse und ortsunabhängiger Zugriff bieten Unternehmen scheinbar maximale Ausfallsicherheit. Für viele Entscheider symbolisieren diese Lösungen die ultimative Absicherung gegen IT-Ausfälle, Naturkatastrophen oder Hackerangriffe – eine Art digitale Lebensversicherung.

Doch diese scheinbare Sicherheit birgt eine gefährliche Schwäche, die oft unterschätzt wird.

Komplexität und Ressourcenmangel als Brandbeschleuniger

Was Cloud-Backups besonders verletzlich macht, ist eine Kombination aus wachsender technischer Komplexität und fehlendem Fachwissen. Hybride Infrastrukturen – ein Mix aus lokalen Systemen, privaten Clouds und Public-Cloud-Diensten – erschweren die Übersicht und schaffen kaum erkennbare Angriffsflächen.

Gleichzeitig fehlt es vielerorts an qualifiziertem Personal. Während Unternehmen ihre Cloud-Migration beschleunigen, kämpfen sie gleichzeitig mit dem Mangel an spezialisierten Sicherheitsexperten. Ein gefährlicher Engpass in einer Phase, in der die Angriffsgefahr rasant steigt.