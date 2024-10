Die Cyberangriffe der KW41/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW41/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

03.10.2024, American Water Works, (USA). Am 3. Oktober 2024 entdeckte American Water Works eine nicht autorisierte Aktivität in seinen Computernetzwerken, die aus einem Cybersicherheitsvorfall resultierte. Das Unternehmen aktivierte sofort seine Reaktionsprotokolle, mobilisierte Experten von Drittanbietern und informierte die Behörden. Derzeit sind keine Auswirkungen auf seine Wasser- oder Abwasseranlagen bekannt, und das Unternehmen rechnet nicht mit erheblichen Auswirkungen auf seine Finanzen. Quelle

03.10.2024, Uttarakhand, (Indien). Der indische Bundesstaat Uttarakhand wurde Opfer eines massiven Cyberangriffs, der sein Informationssystem lahmlegte und über 90 Regierungswebsites unerreichbar machte, darunter auch das Callcenter des Chief Ministers. Der Angriff betraf auch die elektronischen Bürosysteme und die Landregistrierungsdienste, was zu einer vollständigen Unterbrechung der Regierungsgeschäfte führte. Experten für Cybersicherheit arbeiten derzeit daran, das Ausmaß des Schadens zu bewerten und die betroffenen Systeme wiederherzustellen. Quelle

04.10.2024, Groupe Hospi Grand Ouest, (Frankreich). Die Gruppe Hospi Grand Ouest, die neun Gesundheitseinrichtungen in der Bretagne und in Pays-de-la-Loire betreibt, wurde am Freitag, den 4. Oktober 2024, Opfer eines Cyberangriffs, der zu Störungen in ihrem Netzwerk führte. Die Einrichtungen müssen mit Eindringversuchen in ihr Netzwerk rechnen, die den Zugriff auf Online-Rezepte und Patientenakten gefährden können. Es ist eine Krisensitzung geplant, um das Ausmaß des Angriffs zu bewerten und Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Quelle

05.10.2024, Casio Computer Co., (Japan). Das japanische Unternehmen Casio Computer Co. bestätigte einen großen Cyberangriff, bei dem sich unbefugte Parteien Zugang zu seinem Netzwerk verschafft haben, was zu einem Systemausfall und Störungen der Dienstleistungen führte. Das Unternehmen meldete den Vorfall umgehend den zuständigen Behörden und beauftragte Experten für Cybersicherheit mit der Durchführung einer eingehenden Untersuchung. Casio hat Maßnahmen ergriffen, um seine Sicherheit zu erhöhen und die Daten seiner Kunden zu schützen, und hat sich verpflichtet, seine Sicherheitsprotokolle zu verbessern, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Quelle

07.10.2024, Vermilion Parish School System, (USA). Das Schulsystem des Vermilion Parish wurde Opfer eines möglichen Cyberangriffs. Die Schulen mussten ihre Netzwerke trennen und ihre Telefonnummern ändern, um nur noch Notrufe zu empfangen. Den Schulen gelang es am Nachmittag, ihre Internettelefonleitungen wiederherzustellen. Die Schulbehörden arbeiten mit einem Team aus Baton Rouge zusammen, um den Vorfall zu untersuchen und mögliche weitere Kompromittierungen zu verhindern. Quelle

08.10.2024, Elbe-Heide (Deutschland). Die Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Heide wurde am 8. Oktober Opfer eines Cyberangriffs, woraufhin alle Systeme heruntergefahren werden mussten, um möglichen Schäden vorzubeugen. Digitale Prozesse wurden ausgesetzt, wodurch die Büros nur schwer zu erreichen waren. Experten arbeiten daran, die Systeme zu überprüfen, um sie auf sichere Weise wieder online zu stellen. Quelle

