Die Cyberangriffe der KW28/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW28/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

04.07.2024, Ans, (Belgien). Die Stadt Ans wurde Opfer eines Hackerangriffs, der sich auf die Bürgerdienste auswirkte. Trotzdem sind die Dienstleistungen der Stadt weiterhin zugänglich, obwohl einige Vorgänge eingeschränkt sind oder bestimmte Schritte erfordern. Die Bürger können auf der Website der Stadt detaillierte Informationen über die Verfügbarkeit der Dienste abrufen. Quelle

07.07.2024, Frankfurter University of Applied Sciences (UAS), (Deutschland). Die Frankfurter University of Applied Sciences (UAS) wurde Opfer eines schweren Hackerangriffs, der den Zugriff auf ihre Online-Systeme und -Dienste, einschließlich E-Mails und Telefonanrufe, unmöglich machte. Den Hackern gelang es am Samstagabend, sich Zugang zu Teilen der IT-Infrastruktur der Universität zu verschaffen, doch das Ausmaß des Angriffs und die Ziele der Hacker sind unbekannt. Die Online-Dienste der Universität, einschließlich der Online-Anmeldungen, sind derzeit nicht verfügbar, die Präsenzveranstaltungen laufen jedoch wie gewohnt weiter. Quelle

09.07.2024, Mahina, (Frankreich). Die Stadt Mahina wurde am vergangenen Dienstag um 4 Uhr morgens Opfer eines Cyberangriffs, der den Zugriff auf die Daten des NAS und die Server lahmlegte. Die IT-Teams der Stadtverwaltung griffen ein, um das Netzwerk vom Netz zu trennen und nach potenziellen Bedrohungen zu suchen. Die Ermittlungen werden derzeit von der Brigade zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Gendarmerie Nationale in Papeete geführt. Quelle

09.07.2024, Clay County (USA). Clay County in Indiana wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, der das Gerichtsgebäude und die Büros des Countys sowie das Gesundheitsamt am 9. Juli 2024 schloss. Der Angriff, der machte die Daten des Landkreises unzugänglich und erforderte die Schließung der Büros auf unbestimmte Zeit. Derzeit laufen Untersuchungen, um das Ausmaß des Angriffs zu ermitteln und die Dienste wiederherzustellen. Quelle

10.07.2024, Schulbezirk Goshen, (USA). Der Schulbezirk Goshen im US-Bundesstaat New York wurde Opfer eines Cyberangriffs, woraufhin seine Computersysteme abgeschaltet wurden. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um den Ursprung und das Ausmaß des Angriffs zu ermitteln. Der Unterricht wurde zwar fortgesetzt, aber die Verwaltungstätigkeit und die Kommunikation waren gestört. Quelle

10.07.2024, Sibanye Stillwater, (Südafrika). Das Bergbauunternehmen Sibanye Stillwater wurde Opfer eines Ransomware-Cyberangriffs, der einige Vorgänge an seinen Bergbaustandorten in Montana störte. Die Computersysteme wurden offline genommen, doch einige wurden allmählich wieder in Betrieb genommen. Die Anlage in Columbus mit mehreren hundert Beschäftigten war besonders stark betroffen, die Beschäftigten blieben jedoch vor Ort. Quelle

10.07.2024, Jaboatão dos Guararapes, (Brasilien). Die Stadtverwaltung von Jaboatão dos Guararapes in Brasilien wurde in der Nacht zum 10. Juli Opfer eines internationalen Cyberangriffs, der dazu führte, dass Online-Dienste wie der CadÚnico-Kalender und das Portal der Stadtverwaltung ausgesetzt wurden. Die Behörden meldeten den Vorfall der Cibernetic Crime Brigade und arbeiten daran, die Dienste innerhalb von 72 Stunden wiederherzustellen. Der Vorfall folgt einer Reihe von Angriffen auf öffentliche Einrichtungen in Brasilien, darunter die Bundes- und Landesregierung. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.