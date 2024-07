Die Cyberangriffe der KW30/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW30/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

18.07.2024, Wattle Range Council, (Australien). Der Gemeinderat von Wattle Range wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem sich ein unbefugter Dritter Zugang zu einigen seiner Dateiverzeichnisse verschaffte und Daten entwendete, die derzeit analysiert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die gestohlenen Informationen hauptsächlich von einem Legacy-Server stammen, der öffentliche Informationen und interne Arbeitsdokumente enthält. Der Gemeinderat warnt seine Gemeinde vor möglichen verdächtigen E-Mails, Telefonanrufen oder Textnachrichten und erinnert an bewährte Online-Sicherheitspraktiken. Quelle

18.07.2024, Globes, (Israel). Die israelische Zeitung Globes wurde Opfer eines ausgeklügelten Cyberangriffs einer internationalen kriminellen Gruppe, der dazu führte, dass der Zugang zu ihren Computern und bestimmten Diensten eingeschränkt wurde. Trotzdem gelang es der Zeitung, ihren Lesern weiterhin ihre Inhalte auf ihrer Website und in ihrer Printausgabe zur Verfügung zu stellen. Die Ermittlungen laufen, um die Folgen des Angriffs zu bewerten und Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Angriffe zu verhindern. Quelle

18.07.2024, Casino du Grand Cercle, (Frankreich). Die Kasinos Grand Cercle und Poker Bowl in Aix-les-Bains mussten ihre Türen schließen, nachdem sie Opfer eines Cyberangriffs geworden waren. Einzelheiten über den Angriff und seine Folgen sind noch nicht bekannt. Die betroffenen Kasinos haben diese Maßnahme ergriffen, um ihre Systeme und Daten zu schützen. Quelle

19.07.2024, Los Angeles County Superior Court, (USA). Das Los Angeles County Superior Court wurde am Freitagmorgen Opfer eines Cyberangriffs mit Lösegeldforderungen, woraufhin seine Systeme offline genommen wurden, um Schaden abzuwenden. Die Ermittler, darunter auch das Amt für Notdienste des Gouverneurs von Kalifornien, arbeiten daran, den Schaden zu minimieren und die Verantwortlichen zu ermitteln. Nach ersten Untersuchungen gibt es keine Hinweise darauf, dass die Daten der Nutzer des Gerichts kompromittiert wurden. Quelle

22.07.2024, Flughafen Split, (Kroation). Der Flughafen Split in Kroatien wurde Opfer eines Cyberangriffs, der sein Computersystem lahmgelegt hat. Die Einzelheiten des Angriffs und seine Folgen sind noch nicht bekannt. Der Vorfall wird derzeit untersucht. Quelle

23.07.2024, Dibulla, (Kolumbien). Der Bürgermeister von Dibulla, Alberto Montero Molina, bestätigte eine Reihe von Cyberangriffen auf institutionelle E-Mails der Stadtverwaltung, die darauf abzielten, Zugang zu offiziellen Konten zu erhalten. Die Behörden untersuchen, wer dafür verantwortlich ist und welche Methoden bei dem Angriff verwendet wurden. Der Bürgermeister rief die Gemeinde außerdem dazu auf, vorsichtig mit verdächtigen Webseiten, fragwürdigen Dateien und betrügerischen E-Mails umzugehen, die persönliche Daten stehlen oder infizierte Dateien herunterladen könnten. Quelle

23.07.2024, Sistema Eletrônico de Informações (SEI), (Brasilien). Das elektronische Informationssystem der brasilianischen Regierung, das die Verwaltungsprozesse von neun Ministerien steuert, ist seit Dienstag, dem 23. Juli, aufgrund eines mutmaßlichen Hackerangriffs offline. Die Sicherheitsteams arbeiten daran, den Zugang zu den Daten wiederherzustellen und ihre Integrität zu gewährleisten, aber es gibt kein geplantes Datum für die Reparatur. Die Dienstleistungen, die den Bürgern über das Portal gov.br angeboten werden, sind von dem Vorfall nicht betroffen. Quelle

23.07.2024, Cold Lake, (Kanada). Die Stadt Cold Lake in Kanada ist mit einem IT-Sicherheitsvorfall konfrontiert, nachdem ein Cyberangriff in der Nacht die Zahlungssysteme, Telefone und E-Mails in allen Einrichtungen der Stadt gestört hat. Die Dienste werden mit Einschränkungen aufrechterhalten, und sensible Daten scheinen nicht kompromittiert worden zu sein. Die Behörden arbeiten daran, die Systeme wiederherzustellen und die Auswirkungen des Angriffs zu bewerten. Quelle

23.07.2024, Red Art Games, (Frankreich). Das Videospielunternehmen Red Art Games wurde Opfer eines Cyberangriffs auf seine Website, bei dem persönliche Informationen von Kunden gestohlen wurden, darunter Namen, Adressen, Telefonnummern und Bestelldetails. Die Kunden werden gebeten, ihre Passwörter zu ändern und wachsam gegenüber möglichen Betrügereien zu bleiben. Kundentransaktionen werden ausgesetzt, bis die Sicherheitslücke behoben und das Problem gelöst ist. Quelle

