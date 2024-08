Die Cyberangriffe der KW32/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW32/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

02.08.2024, Ihecs, (Belgien). Das Ihecs (Hochschulinstitut für soziale Kommunikation) wurde am 2. August Opfer eines Computerangriffs vom Typ „Ransomware“, der zum Verlust von Daten führte. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet und eine auf Cyberkriminalität spezialisierte Firma zur Schadensbegrenzung hinzugezogen. Für Mittwoch ist ein Treffen geplant, bei dem die Auswirkungen des Angriffs auf die Einschreibungen besprochen werden sollen. Quelle

03.08.2024, Xtrim, (Ecuador). Das Technologie- und Unterhaltungsunternehmen Xtrim gab bekannt, dass es Opfer eines Cyberangriffs geworden sei, der die Navigation seiner Nutzer beeinträchtigt habe. Laut Xtrim wurden die Daten seiner Kunden jedoch dank seiner Sicherheitsprotokolle nicht kompromittiert. Das Unternehmen arbeitet mit seinem technischen Team und den Behörden an der Lösung der Situation. Quelle

04.08.2024, RMN-Grand Palais, (Frankreich). Der Grand Palais und mehrere Museen, darunter der Louvre, wurden in der Nacht vom 3. auf den 4. August 2024 Opfer eines Ransomware-Angriffs, bei dem Cyberkriminelle die Finanzdaten der Museen verschlüsselten und ein Lösegeld in Kryptowährungen forderten. Die Angreifer drohen damit, die abgeschöpften Daten zu veröffentlichen, wenn sich das Opfer nicht innerhalb von 48 Stunden meldet. Es wurde eine Untersuchung wegen Angriffs auf ein automatisiertes Datenverarbeitungssystem, bandenmäßiger Erpressung und krimineller Vereinigung eingeleitet. Quelle

05.08.2024, McLaren Health Care, (USA). Das Gesundheitssystem McLaren Health Care in Michigan ist mit einem Ransomware-Angriff konfrontiert, der den Betrieb in seinen 13 Krankenhäusern, Zentren für ambulante Operationen, Arztpraxen und anderen Einrichtungen stört. Der Angriff, an dem INC Ransom beteiligt war, verursachte Probleme bei der Planung von Terminen, dem Zugriff auf Testergebnisse und der Aufrechterhaltung der Kommunikation über die Telefonsysteme und Websites des Krankenhauses. McLaren arbeitet daran, die Störung zu untersuchen und die Dienste wiederherzustellen. McLaren Health Care war bereits im Jahr 2023 Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden war. Quelle

05.08.2024, North Miami, (USA). Die Stadt North Miami wurde Opfer eines Cyberangriffs, was zur Schließung des Rathauses und zur Unterbrechung der städtischen Dienstleistungen führte. Die lokalen und bundesstaatlichen Behörden untersuchen den Vorfall, um das Ausmaß der Verletzung zu ermitteln und die Systeme zu sichern. Die Notdienste, einschließlich des Notrufzentrums 911, sind weiterhin funktionsfähig. Quelle

06.08.2024, Nilörn (Schweden). Das IT-System von Nilörn wurde Opfer eines Cyberangriffs und die Teams arbeiten derzeit daran, die Funktionalität des Systems wiederherzustellen. Es wurden keine weiteren Einzelheiten über den Angriff oder den möglicherweise entstandenen Schaden bekannt gegeben. Das Unternehmen bemüht sich, den normalen Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Quelle

