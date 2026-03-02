Schritt-für-Schritt-Anleitung: So nutzen Sie Cursor

Viele Teams nutzen bereits Coding-Assistenten wie GitHub Copilot, beispielsweise für die Codevervollständigung oder für Reviews. Doch was wäre, wenn die KI nicht nur unterstützt, sondern ein komplettes Programm selbst erstellt?

Hier setzt Cursor an, ein KI-gestützter Codeeditor. KI-fähige, integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) wie Cursor sind die erste Welle generativer KI-Programmierassistenten, die je nach Kontext und Anforderung unterschiedliche Large Language Models (LLMs) nutzen können.

In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die Hauptfunktionen von Cursor. Folgen Sie der Acht-Schritte-Anleitung und lernen Sie, wie Sie das Tool in Ihren Entwicklungs-Workflows einsetzen.

Wie funktioniert Cursor? Cursor basiert auf Visual Studio Code (VS Code), der beliebten Entwicklungsumgebung von Microsoft. Der Editor erweitert die gewohnten Funktionen und die Benutzeroberfläche von VS Code um KI-gestützte Funktionen wie Codegenerierung, - Analyse und -Überarbeitung. Außerdem steht ein integrierter Chat zur Verfügung, über den direkt Fragen zu der bestehenden Codebasis gestellt werden können. Um relevante und präzise Antworten zu liefern, nutzt Cursor eine Codeindexierung. Dabei werden für jede Datei sogenannte Embeddings erzeugt, mit denen das Tool Struktur, Abhängigkeiten und Semantik des Codes besser erfasst. Auf dieser Grundlage kann Cursor präzisere Vorschläge machen, gezielt auf vorhandene Implementierungen verweisen und Änderungen konsistent in den bestehenden Code einpassen. Cursor unterstützt zudem mehrere Programmiersprachen, lässt sich in GitHub integrieren und eignet sich für unterschiedliche Einsatzszenarien – beispielsweise für schnelles Prototyping, Fehlerbehebung, Refactoring oder die Erstellung und Pflege von Codedokumentation. Besonders relevant für den praktischen Einsatz sind drei Kernfunktionen von Cursor, die jeweils unterschiedliche Aspekte der KI-gestützten Entwicklung adressieren: Agent Mode, Regeln und Dokumentation. Agent-Modus Der Agent ist der Standardmodus von Cursor und ermöglicht es dem Tool, als weitgehend autonomer Agent zu agieren, der direkt mit dem lokalen Dateisystem arbeitet und Änderungen an der Codebasis vornimmt. In diesem Modus kann Cursor komplexe Aufgaben in kleinere, handhabbare Schritte zerlegen. Das System analysiert die gestellte Aufgabe, durchsucht selbstständig die vorhandene Codebasis und relevante Dateien, entwickelt einen Lösungsplan, führt die einzelnen Schritte aus und überprüft das Ergebnis. Währenddessen informiert Cursor den Entwickler fortlaufend über den aktuellen Status und die vorgenommenen Änderungen. Typische Einsatzszenarien für den Agent sind anspruchsvollere Aufgaben wie Debugging, Codeoptimierung, Refactoring, die Generierung von Testfällen oder die Implementierung neuer Funktionen. Voraussetzung für gute Ergebnisse sind jedoch klar formulierte Anweisungen sowie eine begleitende Kontrolle durch den Entwickler. Wichtig zu wissen: Der Agent-Modus ist als Unterstützung konzipiert, nicht als vollständig autonomes Entwicklungssystem. Neben dem Agent Modus bietet Cursor weitere Arbeitsmodi für unterschiedliche Anwendungsfälle. Der Ask-Modus dient der KI-gestützten Suche und Analyse, etwa zum Verständnis von Code oder Architekturen. Der Plan-Modus ermöglicht die umfassende Planung der Funktionen. Ergänzend lassen sich benutzerdefinierte Befehle definieren, um die KI-Unterstützung an individuelle Arbeitsweisen und Projektanforderungen anzupassen. Regeln Wenn Cursor aufgefordert wird, Änderungen am Quellcode vorzunehmen – etwa einen Button hinzuzufügen, eine Umschaltfunktion zu ändern oder das Farbschema anzupassen –, folgt das Tool zunächst keinen festen projektbezogenen Vorgaben. Ohne zusätzliche Leitplanken versucht die KI lediglich, die Anforderung bestmöglich umzusetzen. Fehlen dabei klare Rahmenbedingungen, kann das zu unerwünschten Seiteneffekten im Code führen, zum Beispiel zu Stilbrüchen, inkonsistenter Architektur oder verletzten Projektkonventionen. Um dem entgegenzuwirken, bietet Cursor – wie viele andere generative KI-Werkzeuge – die Möglichkeit, einen System Prompt zu definieren. In Cursor wird diese Funktion als Regeln bezeichnet. Regeln sind dauerhaft hinterlegte Basisanweisungen, die das zugrunde liegende Sprachmodell bei jeder Interaktion berücksichtigt. Regeln legen fest, wie sich der Cursor-Agent verhalten soll: welche Architekturprinzipien einzuhalten sind, welche Frameworks oder Bibliotheken bevorzugt werden, wie Code strukturiert oder dokumentiert werden soll und welche Praktiken zu vermeiden sind. Da Large Language Models kein dauerhaftes Gedächtnis zwischen den einzelnen Aktionen besitzen, schaffen Regeln einen wiederverwendbaren Kontext, der bei jeder Anfrage erneut angewendet wird. Beim Erstellen der Regeln empfiehlt es sich, einige Grundsätze zu beachten: Regeln sollten prägnant formuliert sein – idealerweise weniger als 500 Zeilen.

Komplexe Abläufe lassen sich besser in mehrere, kombinierbare Regeln aufteilen.

Bei Bedarf können konkrete Beispiele oder Referenzdateien angegeben werden.

Unklare oder vage Anweisungen sollten vermieden werden; Regeln sollten in ihrer Präzision eher interner technischer Dokumentation als allgemeinen Richtlinien ähneln. Für gängige Frameworks und Sprachen stellt Cursor ein Verzeichnis mit Beispielregeln zur Verfügung, das als Ausgangsbasis für eigene Regeln dienen kann. Dokumentation Neben Regeln bietet Cursor die Möglichkeit, Dokumentation gezielt als Kontext in die KI-gestützte Entwicklung einzubinden. Auf diese Weise greift das Tool bei der Codeerstellung explizit auf diese Informationen zurück, anstatt sich ausschließlich auf allgemeines Trainingswissen zu stützen. Das Hinzufügen von Dokumentation ist besonders dann sinnvoll, wenn Anwendungen für neue Frameworks oder Programmiersprachen entwickelt werden oder wenn projektspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Der zusätzliche Kontext hilft Cursor, APIs, Konfigurationen und Konventionen korrekt zu interpretieren und entsprechend anzuwenden. Cursor wird zudem mit vordefinierten Dokumentations-Sets ausgeliefert. Diese eignen sich insbesondere für die Arbeit mit etablierten Frameworks und Werkzeugen. Wird Cursor beispielsweise in Verbindung mit dem Infrastructure-as-Code-Werkzeug Terraform eingesetzt, kann die offizielle Terraform-Dokumentation eingebunden werden. Dadurch stellt der Editor sicher, dass Parameter, Ressourcentypen und Konfigurationswerte korrekt verwendet werden und reduziert das Risiko syntaktischer oder semantischer Fehler.