29 KI-Tools, die bei der Content-Erstellung unterstützen

Es gibt viele Arten von KI-Tools mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für Endanwender.

ChatGPT, ein leistungsstarker KI-Chatbot, sorgte mit seiner Veröffentlichung im November 2022 für großes Aufsehen. Die zugrunde liegende Technologie – das GPT-3-Sprachmodell – gibt es schon seit einiger Zeit. Doch ChatGPT machte die Technologie für technisch nicht versierte Nutzer öffentlich zugänglich und lenkte die Aufmerksamkeit auf alle Möglichkeiten, wie künstliche Intelligenz (KI) zur Erstellung von Inhalten eingesetzt werden kann.

Dies hat die Frage aufgeworfen, wie die Technologie unsere Art der Arbeit verändern wird. Einige Schulen verbieten die Technologie aus Furcht vor Plagiaten und Betrug. Juristen diskutieren darüber, ob sie gegen das Urheberrecht und andere medienrelevante Gesetze verstößt. Die Berichterstattung über diese Technologie ist von Skepsis und kritischer Auseinandersetzung geprägt. Doch ungeachtet der Reaktionen hat generative KI das Potenzial, die Art und Weise, wie Inhalte erstellt werden, zu verändern.

KI-generierte Inhalte – oder generative KI – beziehen sich auf die Algorithmen , die automatisch neue Inhalte in jedem digitalen Medium erstellen können. Die Algorithmen werden mit einer großen Menge von Daten trainiert. Auf der Grundlage dieser Daten und einiger Benutzereingaben werden dann Ergebnisse geliefert. Das Entscheidende ist jedoch, dass die Inhalte neu sind und automatisch erzeugt werden.

Trotz der vielen Arten von Inhalten, die mit generativer KI erstellt werden können, handelt es sich bei den dafür verwendeten Algorithmen häufig um große Sprachmodelle wie GPT-3 und Bidirectional Encoder Representations from Transformers – auch bekannt als BERT.

KI-generierte Inhalte beschränken sich nicht nur darauf, menschliche Autoren zu imitieren. KI-generierte Inhalte gibt es auch in anderen Medien, wie zum Beispiel:

Diese verschiedenen Medien können zusammen verwendet werden, um verschiedene Inhalte zu generieren, von denen viele den von Menschen erstellten Inhalten ähneln. Sie können in vielen Bereichen eingesetzt werden, darunter:

Die besten KI-Content-Generatoren

KI-Content-Tools gibt es für jedes Medium – manche kostenpflichtig, manche kostenlos. Viele basieren auf einer ähnlichen Technologie und bieten zusätzliche Funktionen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Im Folgenden finden Sie einige der besten KI-Tools, geordnet nach Inhaltstyp.

Text

1. AI-Writer ist ein KI-Schreibassistent, der bei der Neuformulierung und Überarbeitung bestehender Inhalte hilft, einzigartige Artikelentwürfe erstellt, Zitierlisten bereitstellt, SEO-Wettbewerber zusammenfasst und SEO-optimierte Inhalte erstellt.

2. Bard ist ein KI-Tool von Google. Es basiert auf Googles Sprachmodell für Dialoganwendungen. Bard wurde der Öffentlichkeit im Februar 2023 näher vorgestellt. Es wird erwartet, dass es mit ChatGPT von OpenAI konkurrieren wird. Bard soll die Art und Weise verbessern, wie Menschen nach Informationen suchen und diese abrufen. Ein Beispiel für die Verwendung von Bard ist die Suche nach Essensvorschlägen auf der Grundlage der im Haus vorhandenen Lebensmittel. Ein anderes Beispiel ist die Aufforderung an Bard, komplexe wissenschaftliche Konzepte so zu erklären, dass ein Kind sie versteht.

3. ChatGPT ist ein auf maschinellem Lernen basierender Chatbot, der darauf trainiert ist, einen realistischen Dialog zu führen. Der Chatbot kann Code debuggen, Frage stellen und sich weigern, auf bestimmte Anfragen zu antworten. Das Modell produziert überzeugende Inhalte, hat aber Probleme mit der sachlichen Richtigkeit. Es wird mit bestärkenden Lernen trainiert und basiert auf früheren OpenAI-Projekten wie GPT-3 und Codex.

Abbildung 1: ChatGPT kann Entwickler unter anderem bei der Fehlersuche in HTML-Code unterstützen.

4. ChatSonic ist ein dialogorientierter Content-Generator von Writesonic, der auf ChatGPT aufbaut und zusätzliche Funktionen bereithält. Benutzer können aus 16 verschiedenen Personas wählen, mit denen sie chatten, darunter Dichter und Buchhalter. Die Benutzer können mit ChatSonic auch per Sprache interagieren und wählen, ob ChatSonic hörbar antworten soll. ChatSonic ist mit dem Knowledge Graph von Google verbunden und enthält aktuelle Informationen aus dem Internet.

5. Claude ist ein dialogorientiertes KI-Tool von Anthropic, einem KI-Security- und Forschungslabor. Claude befindet sich derzeit im Betatest. Der Assistent wird von Anthropic als konstitutionelle KI bezeichnet. Das bedeutet, dass er einen prinzipienbasierten Ansatz für die Ausführung von Chatbot-Funktionen bietet und in der Lage ist, kontradiktorische Fragen zu beantworten. Anthropic wurde von zwei ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet.

6. Jasper AI ist ein KI-Textwerkzeug für lange Texte und ein Artikelgenerator, der mehr als 50 Vorlagen zur Inhaltserstellung in 25 Sprachen enthält. Die Benutzeroberfläche von Jasper ist einfach zu bedienen und ermöglicht es einem Content Creator, SEO-Schlüsselwörter und Stimmung in der Eingabeaufforderung anzugeben.

7. Open Assistant ist ein Chat-basiertes, umfangreiches Sprachmodell für die Entwicklergemeinschaft. Open Assistant entwickelt LAION (Large-Scale Artificial Intelligence Open Network), eine gemeinnützigen Organisation, welche die öffentliche Aufklärung über maschinelles Lernen und die umweltfreundliche Nutzung von Ressourcen für maschinelles Lernen fördert.

8. Perplexity AI bezeichnet sich selbst als eine Answer Engine (Antwortmaschine) und wird auf der API von Open AI trainiert. Sie enthält viele der gleichen Funktionen für natürliche Sprache, die auch ChatGPT bietet. Ein einzigartiges Merkmal von Perplexity ist, dass es Quellen bereitstellen kann, um die von ihm generierten Antworten zu untermauern. Es funktioniert eher wie eine Suchmaschine als ein Autor, erzeugt aber dennoch originelle Inhalte.

9. Rytr ist ein KI-Content-Generator, bei dem die Content Creator einen Anwendungsfall, Tonfall und Schlüsselwörter angeben können. Es gibt zudem Plug-ins für WordPress.

10. Spellbook von Rally ist eine Software, die Anwälte bei der Erstellung von Verträgen hilft. Spellbook kann neue Vertragsklauseln entwerfen, allgemeine Verhandlungspunkte auf der Grundlage des Vertrags auflisten und Vertragszusammenfassungen erstellen.

11. Wordtune ist ein KI-Tool von AI21 Labs, das eine Reihe allgemeiner Sprachaufgaben erledigen kann, wie zum Beispiel das Umschreiben von Sätzen und das Zitieren von Quellen.

Bild

12. Craiyon, ursprünglich DALL-E mini genannt, wurde von Forschern bei Google und Hugging Face entwickelt. Es erzeugt einen Stapel von neun KI-generierten Bildern als Reaktion auf eine Textaufforderung. Die Bildqualität ist im Allgemeinen schlechter als die von Midjourney, Stable Diffusion und DALL-E. Die Bilder wirken oft unscharf und unrealistisch.

13. DALL-E ist der Bildgenerator von Open AI, der Bilder und Kunstwerke aus einer einfachen Textaufforderung erzeugt. DALL-E kann auch realistische Bearbeitungen von Bildern anhand einer Beschriftung vornehmen. Es kann zum Beispiel Komponenten entfernen und die Bildtextur verändern. Es kann auch mehrere Variationen eines vorhandenen Bildes auf der Grundlage des Originals erstellen. DALL-E arbeitet mit Diffusion, das heißt es beginnt mit einem zufälligen Muster von Punkten und erstellt daraus ein Bild.

14. Midjourney ist ein Bildgenerator, der auf einem Discord-Server gehostet wird. Die Benutzer können den Generator über Discord-Bot-Befehle oder über eine Web-App manipulieren. Er erzeugt realistisch aussehende Bilder auf der Grundlage von Textaufforderungen. Einige Nutzer haben bemerkt, dass die Ergebnisse von Midjourney eher Gemälden als Fotos ähneln. Die Nutzer werden ermutigt, ihre Kreationen auf den dafür vorgesehenen Twitter- und Reddit-Seiten zu posten, um das System zu trainieren.

15. Stable Diffusion ist der Generator von Stability AI, der fotorealistische Bilder aus einem eingegebenen Text erstellen kann. Er kann auch verwendet werden, um fehlende oder beschädigte Kunstwerke zu ergänzen und verfügt über eine einfach zu bedienende Browserfunktion. Stable Diffusion verwendet Diffusion zur Erstellung von Bildern.

Musik

16. Amper Music (jetzt Shutterstock) ist ein Generator, der Musik aus voraufgenommenen Samples erzeugt. Die Software kann verwendet werden, um Musik auf ein Video abzustimmen, wobei der Benutzer die Dauer der Musik und die Stelle, an der ein Höhepunkt in der Musik erreicht werden soll, festlegen kann.

17. Dadabots ist ein generatives neuronales Netzwerk, das einen konstanten Livestream künstlicher Musik in verschiedenen Genres und neuronale Audionetzwerke erzeugt, die Bands imitieren. Das Video Infinite Bass Solo zum Beispiel ist ein 24/7-Stream von emulierten Bassgeräuschen.

18. Harmonai ist ein von der Community betriebenes Open Source Tool, das neuartige Klänge auf der Grundlage von Diffusion erzeugt, einem Prozess, bei dem weißes Rauschen automatisch in Audiosamples umgewandelt wird. Harmonai hat sich zum Ziel gesetzt, Open Source Tools zur Audiosynthese und -manipulation zu entwickeln. Harmonai hat Dance Diffusion veröffentlicht, das über sechs öffentlich verfügbare Modelle zur Musikerzeugung verfügt, die jeweils auf unterschiedlichen Datensätzen trainiert wurden.

19. MuseNet ist Musikgenerierungs-Tool von OpenAI, das vierminütige Musikkompositionen auf der Grundlage von MIDI-Trainingsdaten erstellt. Die Benutzer können Stil, verwendete Instrumente und Genres angeben. Der Algorithmus generiert dann Musik unter Verwendung gelernter harmonischer, rhythmischer und stilistischer Muster.

20. Soundraw ist ein KI-Musikgenerator, mit dem sich lizenzfreie Hintergrundmusik erzeugen lässt. Der Benutzer kann das Tempo, die Stimmung, das Genre und das Thema des Liedes wählen.

Code

21. CodeStarter ermöglicht es Benutzern, Webanwendungen anhand einer Projektbeschreibung und des bevorzugten Entwicklungs-Frameworks zu erstellen. CodeStarter unterstützt eine Vielzahl von Frameworks, darunter React, NextJS und Angular. Es wird von OpenAIs Codex unterstützt.

22. CodeWP ist ein KI-Codegenerator speziell für WordPress. Er arbeitet mit JavaScript, PHP, WooCommerce, Breakdance, Oxygen und Regex-Bedingungen. CodeWP unterstützt WordPress-Benutzer, indem es den Zeitaufwand für die Entwicklung minimiert. Wie andere Content-Generatoren arbeitet CodeWP auf der Grundlage von kleinen Textaufforderungen.

23. Codex von OpenAI ist ein umfangreiches Sprachmodell, das Codezeilen generieren oder manipulieren kann. Es kann in mehr als einem Dutzend Programmiersprachen arbeiten. Es unterstützt andere kommerzielle Codegeneratoren wie GitHub Copilot, mit dem Benutzer Aufforderungen in natürlicher Sprache in Code umwandeln können.

24. GitHub Copilot ist ein KI-Codegenerator, der Code aus natürlichsprachlichen Aufforderungen in den Codekommentaren erzeugt. Ein Programmierer kann zum Beispiel schreiben: Entwerfen Sie eine Webseite, und es erzeugt den entsprechenden Code. Die Nutzung ist für verifizierte Studenten, Lehrer und Open-Source-Projektbetreuer kostenlos. Andere können Copilot mit einem kostenpflichtigen Abonnement verwenden.

25. Tabnine ist ein Programmierassistent, der die nächsten Codezeilen eines Programmierers anhand der Syntax vorhersagt und generiert. Tabnine macht Vorschläge auf der Grundlage des Stils und der Programmiermuster eines Entwicklers. Es funktioniert mit einer Vielzahl von Sprachen, darunter Ruby, Python, Rust und Go.

Andere

26. Absci ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Medikamenten, das mit Unterstützung von KI Medikamente von Grund auf neu entwirft. Die integrierte Plattform entwirft Antikörper ohne vorheriges Training für ein bestehendes Ziel. Dies beschleunigt den Prozess der Arzneimittelentdeckung, ermöglicht die Entwicklung neuer Medikamente und eine personalisierte Medizin. Der Pharmakologe gibt dem Modell ein Zielprotein vor, und das Programm erzeugt daraufhin einen Antikörper.

27. Creo ist ein computergestütztes Designsystem, das generatives Design einsetzt und so die schnelle Konstruktion von physischen Objekten ermöglicht. Außerdem optimiert es Designs auf Grundlage von Material- und Fertigungsanforderungen.

28. PassGAN ist ein generatives Programm zum Erraten von Passwörtern, das von Cybersecurity-Forschern verwendet wird, um qualitativ hochwertige Passwörter zu synthetisieren und zu erraten, mit denen die passwortbasierte Authentifizierung geknackt werden kann. Benutzer können mit dem Modell eine Million hochwertige Passwörter generieren.

Abbildung 2: Die Suchergebnisse für YouCode, die Code-Funktion von You.com, sind anpassbar.

29. You.com ist eine KI-unterstützte Suchmaschine mit Chatbot-Funktionen. Die Nutzer stellen eine Anfrage an You.com, und die Suchmaschine gibt eine Zusammenfassung der Suchergebnisse in einem unterhaltsamen Ton zurück. You.com liefert auch Zitate für seine Antworten. You.com ist jedoch nicht auf Text beschränkt, sondern verfügt auch über einen Bild- und Codegenerator.