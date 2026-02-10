Warum Firmen Digitale Souveränität nicht ignorieren sollten

Geopolitische Spannungen, technologische Umbrüche und neue Konflikte prägen dieses Jahrzehnt und stellen Unternehmen vor die Herausforderung, in einem Klima großer Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Für viele Unternehmen – und insbesondere für CIOs und die Geschäftsführung – bedeutet dies, robuste und widerstandsfähige Betriebsmodelle aufzubauen, die unter wachsender regulatorischer Kontrolle bestehen können. Die Erlangung digitaler Souveränität ist dabei ein zentraler Baustein.

Gartner definiert in seinem 2025 Hype Cycle for digital Sovereignty digitale Souveränität als die Fähigkeit, Daten, Prozesse und Technologien eigenständig zu kontrollieren – unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben eines geografisch definierten Rechtsraums. Dazu gehören unter anderem die Klarheit über den Speicherort von Daten, deren Schutzmechanismen, die physische Infrastruktur, die sie verarbeitet, sowie die Frage, wie abhängig ein Unternehmen von externen Technologien ist.

Digital souveräne Unternehmen minimieren nicht nur das Risiko, die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren. Digitale Souveränität ist zudem ein wesentlicher Faktor für wirtschaftliche Widerstandskraft, nationale Sicherheit und die Sicherstellung der eigenen Betriebskontinuität.

Risiken mangelnder digitaler Souveränität Wer die Anforderungen der digitalen Souveränität vernachlässigt, setzt sich erheblichen Risiken aus. Dazu zählen insbesondere: Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften (zum Beispiel DSGVO, nationale Datenschutzgesetze).

Unterbrechungen der Geschäftskontinuität durch geopolitische oder technische Abhängigkeiten.

Reputationsschäden, wenn Daten ungewollt in andere Rechtsräume gelangen. Geopolitische Entwicklungen haben dabei unmittelbare Auswirkungen. Wenn ein Cloud-Anbieter aufgrund regulatorischer Vorgaben oder geopolitischer Konflikte Daten verschiebt oder den Zugriff einschränken muss, kann dies für das betroffene Unternehmen gravierende Folgen haben – von Ausfallzeiten bis hin zu negativen Meldungen in der Öffentlichkeit. Beispiele hierfür sind veränderte EU-Sanktionslagen, nationale Zugriffsrechte fremder Staaten oder Konflikte, die internationale Datenströme beeinflussen. Besonders relevant ist in Europa die Frage, wie Cloud-Anbieter mit Sitz außerhalb der EU mit lokalen Daten umgehen. Selbst wenn Daten physisch in der EU gespeichert sind, können Unternehmenssitz oder Mutterkonzern eines Anbieters dazu führen, dass ausländisches Recht potenziell anwendbar wird. Entscheidungen europäischer Gerichte, etwa das Schrems-II-Urteil, haben diese Sensibilität weiter erhöht. Das Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erklärte am 16. Juli 2020 das EU-US Privacy Shield für ungültig, da die USA keinen gleichwertigen Schutz für personenbezogene Daten im Vergleich zur EU bieten. Dies hat weitreichende Folgen für Datenübermittlungen in die USA und andere Drittländer ohne Angemessenheitsbeschluss, die nun nur noch mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen oder auf Basis von Standardvertragsklauseln nach sorgfältiger Prüfung und unter Umständen sogar mit einem Datentransfer-Impact-Assessment (DPIA) erfolgen dürfen

Vorteile der digitalen Souveränität Unternehmen, die digitale Souveränität gezielt aufbauen, verbessern ihre Position in mehreren Bereichen: höhere Verlässlichkeit der Geschäftskontinuität

bessere Compliance-Fähigkeit

gestärktes Kundenvertrauen

mehr Transparenz über Datenbewegungen und Verantwortlichkeiten Wenn ein deutsches Unternehmen beispielsweise klar kommuniziert, dass personenbezogene Daten deutscher Kunden ausschließlich in einer souveränen Cloud-Umgebung in Deutschland verarbeitet werden, schafft dies Vertrauen – sowohl bei Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch bei Geschäftspartnern.