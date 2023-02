Typische Risiken der Fernarbeit und wie man sie minimiert

Eine Remote-Arbeitsumgebung kann das Risiko einer Datenverletzung oder eines Cyberangriffs aus mehreren Gründen erhöhen, so mehrere Sicherheitsexperten. Fernarbeit, insbesondere Fernarbeit in großem Umfang, vergrößert die potenzielle Angriffsfläche, die geschützt werden muss, erheblich.

Remote-Mitarbeiter erweitern manchmal die Angriffsfläche - und erhöhen das Risiko -, indem sie nicht genehmigte Technologie einführen. „Die Schatten-IT hat zugenommen, da Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, Technologie kaufen, die möglicherweise nicht von der IT-Abteilung genehmigt wurde, die sie aber benötigen, um ihre Arbeit zu erledigen“, so Sushila Nair, Vice President of Security Services bei NTT Data Services und Mitglied der Emerging Trends Working Group beim IT-Governance-Verband ISACA. Und da die Technologie von der IT-Abteilung möglicherweise nicht entdeckt wird, fügte sie hinzu, dass die Schatten-IT oft nicht die erforderliche Sicherheitsprüfung und den erforderlichen Schutz bietet.

Fernarbeit vergrößerte nicht nur die potenzielle Angriffsfläche, sondern verlagerte sie auch außerhalb der konventionellen Schutzmaßnahmen wie Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme, die Unternehmen traditionell zur Abwehr von Ransomware-Angriffen, Datenschutzverletzungen und anderen Arten von Cyberkriminalität einsetzen.

„Sie schützten die Burg, aber jetzt arbeiten die Menschen nicht mehr in der Burg“, so Ed Skoudis, Präsident des SANS Technology Institute. „Sie arbeiten draußen im Feld, so dass diese Schutzmaßnahmen sie dort nicht schützen. Wir haben jahrelang gesagt, dass sich die von uns aufgebauten Netzwerkperimeter aufgrund von Dingen wie Wireless und Cloud auflösen, aber dann kam COVID-19 und hat alles geballt geändert.“

Darüber hinaus machen sich Cyberkriminelle die Verlagerung von Arbeitsumgebungen in die heimischen Büros zunutze, indem sie Schwachstellen in der entsprechenden Infrastruktur ausnutzen. Das gilt sowohl für die Lösungen, die das Remote-Arbeiten überhaupt möglich machen als auch für die Art und Weise, wie sie die Mitarbeiter selbst angreifen.

Typische Security-Risiken der Fernarbeit Die Risiken für die Cybersicherheit, die mit der Fernarbeit verbunden sind, sind vielfältig und umfassen vergrößerte Angriffsflächen, einen Mangel an Sicherheitskenntnissen, anfällige Netzwerke, Cloud-basierte Infrastrukturen und die Arbeitsgewohnheiten der Mitarbeiter.

1. Vergrößerte Angriffsfläche Da immer mehr Mitarbeiter von unterwegs oder zuhause aus arbeiten, müssen Unternehmen einfach mehr Endgeräte, Netzwerke und Software sichern, was die Arbeitsbelastung für die oft überlasteten Security-Teams erheblich erhöht.

2. Mangel an Fachkräften Personelle Probleme in einigen Unternehmen können zu Verzögerungen bei der angemessenen Absicherung von Remote-Mitarbeitern führen. In seinem „2022 Cybersecurity Skills Gap Global Research Report“ gab der Netzwerksicherheitsanbieter Fortinet an, dass 60 Prozent der 1.223 befragten IT- und Cybersecurity-Führungskräfte äußerten, dass sie Schwierigkeiten haben, Cybersecurity-Talente zu rekrutieren, und 52Prozent, qualifizierte Mitarbeiter zu halten, während 67 Prozent einräumten, dass der Mangel an qualifizierten Security-Kandidaten größere Risiken für ihre Unternehmen darstellt.

3. Weniger Transparenz für Security-Teams „Die Arbeitnehmer haben keine Cybersicherheitsteams, die überwachen, was im Heimnetzwerk passiert“, so Skoudis. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich ein Teil des Systemzugriffs, des Netzwerkverkehrs und der Daten außerhalb der konventionellen Grenzen der technologischen Umgebung des Unternehmens und der Sicherheitsüberwachung innerhalb dieser Umgebung befindet. Unternehmen können die Überwachung im Allgemeinen nicht auf alle Endpunkte und Netzwerke ausdehnen, die Remote-Arbeitsumgebungen unterstützen, erklärt Skoudis.

4. Unzulängliche Datenpraktiken und -verfahren Laut Scott Reynolds, Senior Director of Enterprise Cybersecurity bei ISACA, laden Mitarbeiter aus verschiedenen Gründen sensible Informationen auf ihre lokalen Geräte herunter, die verschlüsselt oder unverschlüsselt sein können. Aus Effizienzgründen tauschen sie möglicherweise auch sensible Unternehmensdaten über ungesicherte Kanäle aus, zum Beispiel unverschlüsselte E-Mails oder Dateien, ohne sich der damit verbundenen Risiken bewusst zu sein.

5. Anfälligkeit für Phishing-Angriffe Phishing ist nach wie vor eine „hartnäckige, allgegenwärtige Bedrohung“, so Reynolds, „und es genügt, wenn eine Person auf etwas klickt, was sie nicht tun sollte, um sich ein Problem einzuhandeln.“ Das Risiko ist bei Fernzugriffen noch größer, da die Mitarbeiter stärker auf E-Mails angewiesen sind und weniger misstrauisch sind, wenn ein gut ausgeklügelter Phishing-Angriff als legitime Geschäftsanfrage getarnt ist.

6. Ungesicherte und anfällige Hardware Die plötzliche Verlagerung zur Remote-Arbeit zu Beginn der Pandemie bedeutete, dass viele Arbeitnehmer ihre persönlichen Geräte für ihre Arbeit nutzten. Und zwar unabhängig davon, ob sie in der Lage waren, dafür zu sorgen, dass ihre Heim-Router, Notebooks und Smartphones ordnungsgemäß aktualisiert und ausreichend gesichert waren. Abbildung 1: Zunehmende Arbeitsbelastung, Cloud-Verteilung, Fachkräftemangel, überlastete Mitarbeiter, anfällige Netzwerke, Unregelmäßigkeiten beim Zugang, raffinierte Angreifer und die Gewohnheiten der Mitarbeiter können alle zu Problemen bei der Remote-Sicherheit beitragen.

7. Ungesicherte und angreifbare Netze Durch die Fernarbeit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter ungesicherte Netzwerke, wie zum Beispiel öffentliche WLANs, nutzen. Auch Heimnetzwerke sind oft anfällig für Angriffe. „Die Leute arbeiten zu Hause in einer Umgebung, für die sie nicht die technischen Kenntnisse haben, um sie zu sichern“, erklärt Nick. „Man sagt ihnen vielleicht, dass sie ihre Router aktualisieren oder VPNs verwenden sollen, aber sie haben nicht die technischen Kenntnisse, um dies zu tun. Und gleichzeitig gibt es Angriffe von Nationalstaaten auf Heimrouter und Heimnetzwerkgeräte“. Die Bedrohung ist so groß, dass die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) in einer Warnung vom Juni 2022 auf dieses Risiko hinwies. Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt es auch eine Reihe von Hinweisen zur Gefährdungslage bei Telearbeit.

8. Ungesichertes Unternehmensnetzwerk Die CISA stellte außerdem fest, dass Hacker ein breites Spektrum von Netzwerken ins Visier nehmen, darunter auch Schwachstellen in der Netzwerkausrüstung von Unternehmen, die für die Fernarbeit genutzt werden.

9. Schwachstellen bei Basistechnologien Die Unternehmen müssen sich der Technologien bewusst sein, die Fernarbeit ermöglichen. „Es gibt eine enorme Anzahl von Schwachstellen, die in Lösungen zur Unterstützung der Fernarbeit gefunden wurden“, warnte Skoudis.

10. Fehlkonfigurationen in der Cloud Die Cloud ist eine unverzichtbare Technologie für die Fernarbeit, birgt aber auch Risiken. Ein solches Risiko liegt in Fehlkonfigurationen, insbesondere in Bezug auf den Zugriff. Unternehmen können Benutzern versehentlich zu viel Zugang gewähren oder es versäumen, Zugangskontrollen zu implementieren. Laut dem „2022 Cloud Security Report“ des Anbieters von Netzwerksicherheitssoftware Check Point Software Technologies gab mehr als ein Viertel der befragten Informationssicherheitsexperten an, dass in ihren Unternehmen im vergangenen Jahr ein Sicherheitsvorfall in der öffentlichen Cloud-Infrastruktur aufgetreten ist, wobei Sicherheitsfehlkonfigurationen die Hauptursache waren.

11. Webcam-Hacking und Zoombombing Unternehmen nutzen Videokonferenzen und andere Plattformen für die Online-Zusammenarbeit immer häufiger, und das gilt auch für Angreifer. Cyberkriminelle können Online-Konferenzen sabotieren oder stören oder sich unbemerkt Informationen wie geschützte Daten oder Unternehmens-E-Mails aneignen, die sie zu ihrem Vorteil nutzen können.

12. Ausgeklügelte Social-Engineering-Angriffe Die Angreifer werden immer raffinierter, um aus der Verlagerung der Unternehmen in dezentrale Arbeitsumgebungen Kapital zu schlagen. Cyberkriminellen gelingt es immer wieder den menschlichen Faktor für ihre Zwecke auszunutzen.