Checkliste für Netzwerk-Compliance bei Remote-Arbeit

Erstellen Sie ein Remote-Work-Programm mit Zustimmung der Geschäftsleitung. Bilden Sie Teams, um es zu verwalten, zum Beispiel aus der IT- und HR-Abteilung. Beachten Sie, dass der Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz ein Mitbestimmungsrecht hat.

Nutzen Sie Verschlüsselung auf Grundlage der Unternehmensrichtlinien, etwa Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Verschlüsselung für Data at Rest und Verschlüsselung für Data in Motion. Aktivieren Sie Sicherheitsvorkehrungen für Geräte, die remote verwendet werden.

Sorgen Sie dafür, dass Daten in einer sicheren Umgebung gespeichert werden können, so dass nur Personen mit entsprechender Berechtigung darauf Zugriff haben. Legen Sie Richtlinien für den Datenschutz und das Datenmanagement fest, um dies zu unterstützen.

Remote-Nutzer müssen in der Lage sein, einen Helpdesk oder andere Ressourcen zu kontaktieren, wenn sie System- oder Netzwerkprobleme feststellen oder einen Sicherheitsverstoß vermuten. Erstellen Sie formelle Incident-Response- und Helpdesk-Protokolle, und nehmen Sie diese in die Remote-Work-Richtlinien auf.

Incident Detection and Response.

Schulung und Awareness-Training für Mitarbeiter und externe Personen.