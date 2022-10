Warum Sie ihre Richtlinien für Endgeräte überarbeiten müssen

Seien wir ehrlich: Anfang 2020 wurden Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus praktisch über Nacht entwickelt, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hätte. In Anbetracht der begrenzten Zeit, die aufgrund der schnell wachsenden COVID-19-Pandemie zur Verfügung stand, haben die Unternehmen an allen Ecken und Enden geschraubt, damit die Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten konnten, ohne den Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen.

Die unglückliche Eile führte zu einer Situation, in der sich die Benutzer noch mehr Freiheiten nahmen, indem sie ihre eigenen, für die Team-Collaboration geeigneten Geräte und Zubehör in die Geschäftsprozesse integrierten.

Dies hat aus Sicht der IT-Sicherheit und -Verwaltung zu zahlreichen Problemen geführt. Lassen Sie uns untersuchen, wie IT-Führungskräfte die Regeln für Endbenutzer-Collaboration-Geräte im Home-Office neu schreiben können, indem sie eine aktualisierte Richtlinie für diese Geräte erarbeiten. So lässt sich sicherzustellen, dass ein Unternehmen die Benutzerfreundlichkeit (UX) und Cybersicherheit relativ einfach kontrollieren kann.

Wenn es um die Qualität der Zusammenarbeit, die Zuverlässigkeit und die Verwaltbarkeit aus Unternehmenssicht geht, ist dieser Einsatz von BYOD-Technologien jedoch eher schädlich als hilfreich. Ein Grund dafür ist, dass die Qualität dieser Komponenten sehr unterschiedlich sein kann, was zu einer Situation führt, in der die Benutzerfreundlichkeit je nach verwendetem Gerät schwankt. Zum anderen sind die IT-Supportteams oft gezwungen, bei der Fehlerbehebung eine unbegrenzte Anzahl von Geräten für die Zusammenarbeit zu betreuen, was zu einem enormen Zeitverlust führt.

Zusätzlicher Schutz vor Cyberangriffen

Zusätzlich zu den BYOD-Entscheidungen sollte jede überarbeitete Richtlinie für die Zusammenarbeit von Remote-Endanwendern die Anforderungen an die Cybersicherheit berücksichtigen und verstärken. In vielen Fällen wurden die Anforderungen an die Cybersicherheitsrichtlinien willkürlich formuliert oder völlig ignoriert, weil die zugrunde liegende Fernzugriffsinfrastruktur nicht umfassend oder skalierbar genug war, um die zusätzliche Belastung zu bewältigen.

In vielen Fällen haben Unternehmen an der falschen Stelle gespart, was zu Sicherheitslücken führte, wenn Remote-Anwender eine Verbindung zu Collaboration-Diensten in Rechenzentren oder Clouds herstellten. In einigen Fällen bildeten Schwachstellen in BYOD-Komponenten für die Zusammenarbeit von Verbrauchern den Einstiegspunkt, der einen Weg in das größere Netzwerk des Unternehmens eröffnete.

Da Remote-Arbeitskräfte in vielen Unternehmen auf Dauer nicht mehr wegzudenken sind, ist eine langfristige Cybersicherheitsstrategie notwendig, um diese Sicherheitsmängel beim Fernzugriff zu beheben. In vielen Fällen ist eine komplette Überarbeitung des Fernzugangs erforderlich. Beliebte Optionen zur Behebung von Cybersicherheitslücken sind unter anderem:

Hardware-basierte Telekonferenz-Sicherheitsanwendungen

eine sichere virtuelle Desktop-Infrastruktur ( VDI

Desktop-as-a-Service ( DaaS

Integration eines Secure Access Service Edge ( SASE

Je nach Bedarf des Unternehmens bieten diese Optionen für den Fernzugriff von Mitarbeitern einen ausreichenden Cybersecurity-Schutz für sensible Geschäftskommunikation.