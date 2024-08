Strategien für eine langfristige Mitarbeiterbindung

Der Fachkräftemangel hat einen neuen Höchststand erreicht. Umso wichtiger ist es für Unternehmen die Mitarbeitererfahrung (Employee Experience, EX) vom Erstkontakt im Bewerbungsgespräch bis hin zum Ausscheiden eines Mitarbeiters positiv zu gestalten. Technologie spielt eine entscheidende Rolle, um neuen Angestellten einen positiven Start im Unternehmen zu ermöglichen, ihr Engagement und ihre Produktivität langfristig zu fördern und ihre Zufriedenheit im Arbeitsalltag hochzuhalten.

Intelligente Update-Planung: Statt der herkömmlichen, auf Kalendern basierenden Geräteverwaltung sollte eine personalisierte Geräteaktualisierung verwendet werden. Die proaktive Überwachung der Gerätenutzung und -leistung ermöglicht strategische Prognosen für Aktualisierungszyklen. Dadurch kann die IT-Abteilung Support-Tickets reduzieren, Budgetprognosen für Reparatur und Austausch optimieren und Ziele in Bezug auf Kosten, Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit mit einer positiven Benutzererfahrung in Einklang bringen.

Augmented oder Merged Reality: Geben Sie Ihren Mitarbeitenden einen QR-Code , der bei Scanvorgang ein Merged-Reality-Erlebnis auf dem Gerät auslöst. In dieser Umgebung können Service-Desk-Mitarbeiter die Teams in Echtzeit bei der Behebung technischer Probleme anleiten oder die Verwendung bestimmter Tools erklären.

Folgende Technologien unterstützen diesen Prozess: DEX-Management-Tools (Digital Employee Experience) messen die Interaktion der Mitarbeitenden mit ihren Geräten, während das Monitoring von UCC-Plattformen ( Unified Communication and Collaboration ) eine positive Nutzererfahrung sicherstellt. Generative künstliche Intelligenz (KI) automatisiert Routineaufgaben und verbessert den Service Desk. Personalisierte Sicherheitsrichtlinien erhöhen die Produktivität, da sie besser auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten sind. Laut der Studie von Unisys geben etwa 33 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, dass Sicherheitsrichtlinien sie häufig bei der Ausführung ihrer Aufgaben behindern, während 27 Prozent sagen, dass sie dies manchmal tun.

„Für ausgewählte Bewerber ist ein frühzeitiger Zugang zu einer digitalen Onboarding-Plattform von Vorteil, am besten bis zu zwei Wochen vor Arbeitsbeginn. Die Plattform sollte die Geschichte, Führung, Kultur und Werte des Unternehmens sowie rollenspezifische Inhalte wie Demos, FAQs, Organigramme und Kontaktdaten enthalten. Der frühe Zugang zu Schulungsmaßnahmen gibt Einblicke in Aufgaben und betont das Engagement des Unternehmens für Entwicklungsmöglichkeiten.“

Positive End-to-End-Erfahrungen

Unternehmen müssen die richtigen IT-Strategien und -Tools einsetzen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ausführung ihrer Arbeit, der Kommunikation und dem Zugriff auf Ressourcen bestmöglich zu unterstützen. Eine flexible IT-Strategie ist wichtig, um sich an die sich ändernden Mitarbeiterbedürfnisse und -erwartungen anzupassen. Für eine positive Mitarbeitererfahrung ist eine nahtlose Arbeitsumgebung, die kontinuierliches Lernen und Entwicklung fördert, ein entscheidender Faktor. Unternehmen sollten den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus unterstützen und Lösungen wie Device Subscription Service und Experience as a Service nutzen, um reibungslose Abläufe zu bieten.

Patrycia Sobera ist Global Vice President of Delivery for Digital Workplace Solutions bei Unisys. Sie ist eine leidenschaftliche Verfechterin von Diversity, Equity and Inclusion (DEI); sie ist Lean-In-Botschafterin und aktives Mitglied des Professional Women's Network. Darüber hinaus wurde Patrycja von HDI, der führenden Veranstaltungs- und Dienstleistungsorganisation für technischen Support und Servicemanagement, zu einer der Top 25 Thought Leaders des Jahres 2022 und zu einer herausragenden Mitarbeiterin des Jahres 2023 ernannt. Sie wurde auch als Jurymitglied für die Auszeichnung Best Service Desk CX 2023 des Service Desk Institute ausgewählt.

