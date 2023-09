Kostenloses eBook: positive Mitarbeitererfahrungen schaffen

Erfolgreiche Unternehmen ziehen Talente an und halten sie. In wirtschaftlich sicheren Zeiten ist der Wettbewerb um Spitzentalente hart und deren Bindung umso wichtiger. In schwierigen Zeiten unterstützt eine gute Mitarbeitererfahrung Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben und negative wirtschaftliche Folgen abzuschwächen.

Im Allgemeinen haben Firmen, die eine positive Mitarbeitererfahrung schaffen, auch hohe Zustimmungswerte bei der Kundenerfahrung. Die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Mitarbeiter wirken sich auf alle anderen Unternehmensprozesse aus.

Zufriedene Mitarbeiter, die ihr Arbeitsumfeld positiv bewerten, sind engagierter und erledigen ihre Aufgaben besser. Die Erfahrungen der Mitarbeiter wirken sich direkt auf andere Aspekte des Unternehmensalltags aus. So ist es zum Beispiel wahrscheinlicher, dass sich Mitarbeiter, die positive Erfahrungen gesammelt haben, an ein Unternehmen binden.

Gleichzeitig werben sie eher für ihren Arbeitgeber, was zu mehr Empfehlungen für offene Stellen und einer höheren Rate bei deren Besetzung führt. Arbeitssuchende lassen sich leicht von der Wahrnehmung der Arbeitserfahrung und der Unternehmenskultur bestehender Mitarbeiter beeinflussen.

Das kostenlose E-Handbook unterstützt Personalverantwortliche und Führungskräfte bei der Ausarbeitung einer Strategie für eine positive Mitarbeitererfahrung. Es liefert Ansätze und Best Practices, wie sich eine kollegiale Firmenkultur etablieren lässt, um bestehende Talente zu binden und neue hinzuzugewinnen. Unsere Autoren beschreiben, wie eine positive Mitarbeitererfahrung entsteht, was diese mit Kundenmanagement sowie Kundenerfahrung zu tun hat und welche ergonomischen Hilfsmittel den Arbeitsplatz gesünder gestalten.