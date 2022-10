So können CIOs besser für ungewollte Störungen planen

Nur wenige CIOs können sich heute vollständig von Störungen abkoppeln, aber wenn sie sich auf kritische Themen konzentrieren, können sie diese besser bewältigen.

Dies war eine der Erkenntnisse des Panels „Planning for the Unknown Unknowns“ (Planen für das unbekannte Unbekannte) auf dem MIT Sloan CIO Symposium 2022 in Cambridge, Massachusetts. Die Diskussionsteilnehmer sahen auf fast allen Ebenen ihrer Unternehmen Möglichkeiten für Innovationen. Ihre Überlegungen können anderen IT-Führungskräften helfen, einen stabilen Rahmen zu schaffen und schnelle und unerwartete Veränderungen zu unterstützen.

Hier sind drei Ideen, die CIOs für eine bessere Planung von Unterbrechungen nutzen können.

1. Konzentrieren Sie sich auf die Schaffung einer stärkeren Cybersicherheit Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Unternehmenssicherheit gestärkt werden muss. CIOs müssen sich mit Problemen auseinandersetzen, über die sie schon lange nachgedacht haben, aber auch mit neuen Problemen, die sich aus dem Einsatz der neuesten Technologien ergeben. „Wenn Sie innovative Technologien einsetzen, um Ihr Geschäft zu stören, müssen Sie die Sicherheit, die Kontrollen und die Mittel für diese Technologie sicherstellen“, sagt Adriana Karaboutis, Group Chief Information and Digital Officer bei National Grid, einem britischen multinationalen Versorgungsunternehmen. Zu diesem Zweck bedeutet ein Aspekt der Rolle des CIO bei der besseren Störungsplanung die Stärkung der Cybersicherheit. Neuere Technologien erfordern, dass IT-Führungskräfte neue Sicherheitsherausforderungen bewältigen. „Cybersicherheit ist aufgrund der Branchen, in denen wir tätig sind, eine ständige Priorität, und wir konzentrieren uns proaktiv darauf", so Mona Bates, CIO von Collins Aerospace, einem Anbieter von Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsprodukten. „Die Einhaltung der zahllosen Vorschriften ist von größter Bedeutung.“ Auch die Beseitigung von Schwachstellen in der Lieferkette ist entscheidend. McDermott International Ltd, ein Anbieter von Ingenieur- und Baudienstleistungen für die Energiewirtschaft, geht diese Probleme unter anderem dadurch an, dass es Lieferanten und Anbieter zur Modernisierung mit Cloud- und anderen Technologien ermutigt, die einen schnelleren Informationsaustausch und mehr Flexibilität ermöglichen, so Vagesh Dave, Global Vice President und CIO des Unternehmens.

2. Mehr Aufmerksamkeit auf die Mitarbeitererfahrung legen Das Führungsteam eines Unternehmens sollte darüber nachdenken, wie es das berufliche Fortkommen seiner Mitarbeiter unterstützen kann. Die Wahrnehmung des Wohlbefindens eines Mitarbeiters am Arbeitsplatz kann sich auf seine Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber auswirken. Nach mehr als zwei Jahren des Umbruchs treffen die Mitarbeiter heute andere Entscheidungen als vor der Pandemie, so Bates. Die Unternehmen kämpfen jetzt um Talente „Als Arbeitgeber müssen wir das Gesamtbild für den Arbeitnehmer im Auge behalten“, erklärt Bates. Arbeitgeber können es sich nicht leisten, irgendeinen Aspekt der Mitarbeitererfahrung zu ignorieren. Ein Unternehmen sollte sich überlegen, ob es die Grundlage für ein stärkeres Mitarbeiterengagement schaffen will. Eine Methode ist die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam, um Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (Diversity, Equity, Inclusion, DEI) zu entwickeln. „[Die Mitarbeiter] wollen einen vollen 360-Grad-Blick – ein Engagement für Wohlbefinden, Wachstum, Lernen, Vielfalt und Gerechtigkeit“, so Dave. Die Investition in Möglichkeiten wie DEI-Initiativen und die Weiterbildung von Talenten, um mit dem Tempo der Technologie Schritt halten zu können, zeige, dass man die Bedenken der Mitarbeiter anerkenne, sagte er. Um ein positives Gesamterlebnis für die Mitarbeiter zu schaffen, muss auch das ideale Gleichgewicht zwischen Büroarbeit, Hybridarbeit und Fernarbeit gefunden werden. Es ist wichtig, eine gemeinsame Basis für die Bedürfnisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu finden und die Flexibilität zu haben, diese zu erfüllen. Es ist eine Herausforderung für uns, zu verstehen, was genau die Erwartungen der Mitarbeiter sind, sagt Moderator Shamim Mohammad, Executive Vice President und Chief Information and Technology Officer beim Gebrauchtwagenhändler CarMax. Jeder hat eine andere Erwartungshaltung