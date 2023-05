Wie CIOs ESG- und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen

Bewusstes Konsumverhalten ist in. Und Unternehmen, die diese Botschaft nicht verstanden haben, werden von denen, die sie verstanden haben, überholt.

Von der Vorstandsetage bis hin zum Einkaufswagen achten zahlreiche Interessengruppen auf ökologische und soziale Kriterien sowie die Führung eines Unternehmens (Environmental, Social und Governance, ESG), um zu entscheiden, wo sie ihr Geld investieren. Vor allem Nachhaltigkeit in Unternehmen ist in den letzten Jahren durch den wachsenden Fokus auf den Klimawandel unter die Lupe genommen worden. CIOs und andere Führungskräfte tun gut daran, die ESG- und Nachhaltigkeitstrends für Unternehmen zu verstehen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Nachhaltigkeit und ESG auf dem Vormarsch Laut Simon Mingay, Research Vice President bei Gartner, verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen über Nachhaltigkeit und andere ESG-Investitionsbereiche nachdenken und sie angehen, in einem rasanten Tempo. Unternehmen gehen diese Anforderungen auf unterschiedliche Weise an – manchmal, indem sie eine Führungsrolle übernehmen, der andere folgen, und in anderen Fällen, indem sie einfach mit neuen Vorschriften und Industrienormen Schritt halten. CIOs spielen eine wichtige Rolle bei der Reaktion von Unternehmen auf Nachhaltigkeits- und andere ESG-Themen. „Wir leben in einer technologiegestützten und technologieabhängigen Welt, was für CIOs eine große Chance und eine enorme Verantwortung bedeutet“, sagt Jahidul Khandaker, CIO bei GE HealthCare. „CIOs müssen ein Gleichgewicht herstellen zwischen neuen [Markt-] Anforderungen und der Art und Weise, wie wir auf kritische Probleme reagieren, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, insbesondere im Hinblick auf die Umwelt.“ Proaktives Handeln in diesen Bereichen ist entscheidend. „Jedes Unternehmen befindet sich auf dem Weg zum Netto-Nullenergieverbrauch, unabhängig davon, ob es dies zu diesem Zeitpunkt für sich selbst entschieden hat oder nicht“, erläutert Mingay. „Die einzige Wahl, die sie noch haben, ist, ob sie vorangehen, folgen oder sich mitreißen lassen wollen.“ Je nachdem, wie sich Unternehmen für ESG und Nachhaltigkeit entscheiden, werden CIOs unterschiedlich stark involviert sein. Das kann von der Unterstützung von Führungskräften in anderen Abteilungen mit den richtigen Informationen bis hin zur Übernahme einer direkteren Rolle bei der Verwaltung von Nachhaltigkeitsprojekten reichen, ähnlich wie bei anderen digitalen Transformationsprojekten. Zu diesem Zweck finden Sie hier zehn ESG- und Nachhaltigkeitspunkte, die CIOs, IT-Teams und Unternehmensleiter kennen sollten, sowie Ratschläge und Ideen für Unternehmen, wie sie diese angehen.

1. Auswirkungen der Nachhaltigkeit messen Viele Organisationen stehen erst am Anfang ihrer Nachhaltigkeitsreise, was erste Schritte wie die Definition von Begriffen im Kontext des jeweiligen Unternehmens und die Messung der Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließt. Eine wachsende Zahl von Unternehmen führt laut Mingay eine ESG-Bewertung durch, die die wichtigsten Auswirkungen und Probleme auflistet, die das Unternehmen angehen muss. Zu den wichtigsten zu untersuchenden Nachhaltigkeitskategorien gehören Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch. Nachhaltigkeit ist eine Komponente der umfassenderen ESG-Bemühungen eines Unternehmens. Für den Gartner-Analysten ist daher ein wichtiger Schritt, alle potenziellen ESG-Probleme in einen Quadranten einzuordnen, um die Priorisierung von Initiativen auf der Grundlage ihrer Bedeutung und des Ausmaßes ihrer Auswirkungen zu unterstützen. Was im oberen rechten Quadranten vermerkt ist, spiegelt die Probleme mit den größten Auswirkungen und der größten Aufmerksamkeit wider, während die Probleme im unteren linken Quadranten die geringsten Auswirkungen und die geringste Aufmerksamkeit für ein Unternehmen haben. So ist beispielsweise die Abfallentsorgung für ein Bergbauunternehmen ein viel größeres Problem als für ein Callcenter. Im Gegensatz dazu achtet das Callcenter mehr auf seinen IT-Stromverbrauch, was für ein Bergwerk wahrscheinlich eine geringere Rolle spielt. Die Zuordnung von ESG- und Nachhaltigkeitsprioritäten „ist von grundlegender Bedeutung, weil dies das entscheidende Governance-Artefakt ist, auf das Sie sich konzentrieren müssen“, sagt Mingay. Diese Bewertung kann den CIO unterstützen, ESG-Daten zu identifizieren, die erfasst und in verschiedene Analyse-Workflows integriert werden müssen. Sie liefert auch ein grundlegendes Verständnis, das dem CIO hilft, Gespräche im gesamten Unternehmen zu führen, um zu bestimmen, wie die IT-Abteilung am besten dazu beitragen und sich einbringen kann, zum Beispiel durch den Einsatz von IoT-Technologie zur Verbesserung der Energieeffizienz.

2. Greenhouse Gas Protocol Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich einig, dass sich die Welt in einer Klimakrise befindet, die eine sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Für Unternehmen ist die Erforschung gemeinsamer Standards und Rahmenwerke ein wichtiger Schritt, um die richtigen Maßnahmen zur Unterstützung von Green-Computing-Initiativen und anderen Nachhaltigkeitsbemühungen zu ergreifen. CIOs müssen sich zum Beispiel mit dem Greenhouse Gas Protocol vertraut machen, das standardisiert, wie Unternehmen über Treibhausgasemissionen berichten und diese verwalten. Ein guter erster Schritt ist es, die Grundlagen zu lernen, was Scope-1-, 2- und 3-Emissionen bedeuten. „Wenn ein CIO die spezifischen Ziele und Vorgaben des Unternehmens für alle drei Bereiche und den dafür erforderlichen Zeitrahmen nicht kennt, wird er sich mit Dingen herumschlagen, die hier und jetzt nicht wichtig sind, oder den wichtigen Dingen nicht genügend Aufmerksamkeit schenken“, sagt Mingay. Was sind Scope-1-, 2- und 3-Emissionen? Das Greenhouse Gas Protocol enthält Kategorien von Treibhausgasemissionen, die Technologie- und Unternehmensleiter kennen sollten. Diese Kategorien sind Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen: Scope 1-Emissionen beschreiben die direkten Emissionen aus den Anlagen, die ein Unternehmen besitzt oder kontrolliert, darunter Fabriken, Heiz- und Kühlsysteme und Fahrzeuge.

beschreiben die direkten Emissionen aus den Anlagen, die ein Unternehmen besitzt oder kontrolliert, darunter Fabriken, Heiz- und Kühlsysteme und Fahrzeuge. Scope 2-Emissionen sind indirekte Treibhausgasemissionen – die in die Atmosphäre freigesetzt werden – aus Strom, Wärme, Kälte und Abluft, die ein Unternehmen kauft.

sind indirekte Treibhausgasemissionen – die in die Atmosphäre freigesetzt werden – aus Strom, Wärme, Kälte und Abluft, die ein Unternehmen kauft. Scope-3-Emissionen, die wahrscheinlich den Großteil der Emissionen eines berichtenden Unternehmens ausmachen, umfassen indirekte Emissionen, die nicht unter Scope 2 fallen. Scope-3-Emissionen entstehen in der gesamten Wertschöpfungskette aus vorgelagerten Quellen – wie Rohstoffabbau und Raffination – und nachgelagerten Quellen – wie Vertrieb, Energieeffizienz von Produkten und End-of-Life-Emissionen aus Recycling oder Entsorgung.

3. Kreislaufwirtschaft Von Verbrauchern bis hin zu Softwareanbietern sind immer mehr Gruppen daran interessiert, den Produktlebenszyklus über das Modell der Kreislaufwirtschaft zu verlängern. CIOs und andere Führungskräfte müssen untersuchen, wie sie einen Ansatz der Kreislaufwirtschaft einbeziehen können, zum Beispoiel durch innovatives Produktdesign. Insbesondere müssen CIOs bei der Entwicklung von IT-Systemen den End-of-Life-Aspekten mehr Aufmerksamkeit schenken. In der Vergangenheit konnten die meisten CIOs kaputte Produkte außer Sichtweite lagern, bis sie zur Entsorgung geschickt wurden. Doch neue Vorschriften wirken sich auf die Art und Weise aus, wie Unternehmen dies handhaben. „Man muss zurückgehen und die Strategie, die Architektur und die Wahl des Anbieters im Hinblick auf den Entsorgungsprozess am Ende des Lebenszyklus überprüfen“, sagt der Gartner-Analyst. „CIOs müssen Möglichkeiten entwickeln, um zu messen, wie viel Prozent des Elektroschrotts wiederverwendet, recycelt oder entsorgt wird. Außerdem müssen sie Sicherheitsmaßnahmen, wie das Schreddern elektronischer Medien, gegen Fragen der Nachhaltigkeit abwägen.“

4. Klimaanpassung Umweltbewusstes Handeln ist für die Eindämmung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung, aber einige Organisationen konzentrieren sich darüber hinaus auch auf die Anpassung an den Klimawandel. Während sich die Eindämmung auf die Vermeidung und Verringerung des Klimawandels konzentriert, beinhaltet die Anpassung Veränderungen, um den aktuellen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels Rechnung zu tragen. Unternehmen müssen die Klimaanpassung als Teil ihrer Strategie zur Risikominderung betrachten. Die Klimaanpassung erfordert eine Untersuchung aller verschiedenen Möglichkeiten, wie der Klimawandel Betrieb, Lieferketten und Kunden beeinträchtigen kann und wie Unternehmens- und IT-Führungskräfte mit diesen Beeinträchtigungen umgehen werden. Von zunehmenden Waldbränden über häufigere Wirbelstürme bis hin zu längeren Dürreperioden – die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels werden in zunehmendem Maße in den Unternehmen zu spüren sein. „Die zugrunde liegenden Risikomodelle ändern sich unter den Füßen [der Geschäfts- und IT-Leiter]“, erklärt Mingay. CIOs müssen möglicherweise mit anderen Teams zusammenarbeiten, um einen flexibleren Risikomodellierungsprozess zu entwickeln, der dem Klimawandel Rechnung trägt. Außerdem müssen sie die Verknüpfung von Risikomodellen mit Plänen zur Geschäftskontinuität und Wiederherstellung im Katastrophenfall sowie mit Modellen zur betrieblichen Widerstandsfähigkeit optimieren. Dies erfordert häufigere und detailliertere Gespräche mit kritischen IT-Anbietern, Cloud-Anbietern und Partnern in der Lieferkette, um neue Risiken zu identifizieren und Strategien zu deren Kommunikation und Bewältigung zu planen.

5. Nachhaltigkeit der Lieferkette Die Schaffung einer nachhaltigeren Lieferkette wird für die meisten Unternehmen eine entscheidende Initiative sein – und eine komplexe und schwierige Herausforderung. „CIOs werden zunehmend gefordert sein, die Datenlücken zu schließen, um die Nachhaltigkeitsziele in der gesamten Lieferkette zu erreichen“, erläutert Khandaker. Bei diesen Bemühungen müssen oft Daten aus den ERP- und Logistikanwendungen eines Unternehmens mit Daten über die Umweltauswirkungen von Dritten kombiniert werden, die von Organisationen wie dem CDP (früher Carbon Disclosure Project) angeboten werden. Während der Pandemie, als Khandaker noch beim Storage-Spezialisten Western Digital tätig war, baute sein Team die IT-Infrastruktur auf, um die Konsolidierung der Lieferkette, die Analyse von Frachtunternehmen und die Optimierung der Routenführung zu erleichtern, was die Vertriebskosten und den CO2-Fußabdruck reduzieren sollte. Er sagt, dass sie das Projekt mit drei Hauptzielen im Hinterkopf angegangen sind: effizienterer Versand von Fertigwaren, proaktive Vorhersage von logistischen Herausforderungen und Verbesserung der Pünktlichkeit. Das Team entwickelte eine interne Logistik-App, die Datenintegration, Datenqualität, KI-Tools und die direkte Integration mit anderen Logistikanwendungen kombiniert. Zum Beispiel wichen die eingehenden Daten manchmal von den Erwartungen ab. Daher entwickelte das Team eine Engine zur Erkennung von Anomalien, um Probleme zu identifizieren, und Tools, um Daten automatisch zu korrigieren, wenn dies möglich war, oder die zuständigen Geschäftsbereiche zu alarmieren, wenn dies nicht möglich war. Auf diese Weise wurde laut Khandaker sichergestellt, dass das System mit angemessener Genauigkeit arbeiten konnte. Sein Team entwickelte auch Algorithmen für maschinelles Lernen, um zu erkennen, wenn sich die Vorlaufzeiten änderten, und übertrug diese Änderungen dann auf die entsprechenden Planungs-Tools. Darüber hinaus entwickelten sie weitere Tools zur Charakterisierung von Unterschieden in den Frachtwegen, die verschiedene Transportanbieter, Verkehrsträger und Routen widerspiegeln, um die Kosten zu optimieren und die Anzahl der Sendungen zu reduzieren. Die Konsolidierung von Sendungen ist ein wichtiges Ziel mit vielen Nuancen. „So kann es beispielsweise effektiver sein, Teile eines Auftrags frühzeitig zu versenden, um sie mit einem anderen Auftrag an denselben oder einen nahe gelegenen Kunden zu konsolidieren“, erläutert Khandaker, der im Oktober 2022 als CIO zu GE HealthCare wechselte. Die Arbeit seines Teams bei Western Digital gibt einen Eindruck davon, wie komplex die Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist.

6. CO2-Fußabdruck offenlegen Ein Dilemma, vor dem Unternehmen stehen, ist die Frage, wie und was sie über ihren CO2-Fußabdruck und andere ESG-Kennzahlen offenlegen sollen. Einige Unternehmens- und IT-Führungskräfte möchten vielleicht ein rosigeres Bild zeichnen, indem sie die von ihnen gemeldeten Auswirkungen minimieren. Das ist ein Fehler. „Die neuen Frameworks für Treibhausgase verlangen von den Unternehmen eine gründliche Erfassung des vollen Ausmaßes ihrer Emissionen“, erklärt Rita Soni, Chefanalystin beim Forschungsunternehmen Everest Group. „Die Zusagen basieren auf der Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks und nicht auf den absoluten Zahlen.“ Es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, wie die Unternehmen diese Ergebnisse für verschiedene Indikatoren und Zielgruppen darstellen können. Während Scope-1-Emissionen an den Kohlenstoffbörsen besser handelbar sind, können sich sinnvolle Änderungen bei Scope 2 und Scope 3 positiv auf die Beziehungen zu Regulierungsbehörden, Investoren, Mitarbeitern und Bürgern auswirken. „Einige der größten Banken beginnen zu untersuchen, wie sie indirekte Investitionen aus kohlenstoffintensiven Branchen in Branchen lenken, die aktiv Emissionen reduzieren“, sagt Soni. Und einige der Unternehmenskunden der Everest Group fragen sich, wie sie die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern in Bezug auf Nachhaltigkeitskennzahlen verbessern und sie dabei unterstützen können, eine aktivere Rolle bei Nachhaltigkeitsprogrammen innerhalb des Unternehmens zu übernehmen. Ähnliche Rahmenbedingungen für andere ESG-Maßnahmen können ebenfalls Fortschritte belohnen, anstatt Unternehmen für ihre derzeitigen Umweltauswirkungen zu bestrafen.

7. Green IT IT-Systeme und -Dienstleistungen, die die ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, werden als Teil der größeren Klimaschutzbewegung immer wichtiger. CIOs müssen sich auf die Schaffung grüner IT-Umgebungen konzentrieren. Das gilt besonders für techniklastige Branchen wie das Bank- und Finanzwesen und die Telekommunikation, wo IT-Investitionen einen großen Einfluss auf die CO2-Bilanz des Unternehmens haben. Aber auch staatliche Maßnahmen geben diesem Bereich einen Schub, da sie die Anforderungen an die Stromverbrauchseffektivität (Power Usage Effectiveness, PUE) regulieren. Zu den wichtigsten Zielen von PUE-Programmen gehören die Umstellung auf nachhaltigere Energiesysteme, eine bessere Verbrauchsverfolgung und eine stärkere Automatisierung der Energiekontrolle. Viele Unternehmen arbeiten an der Einführung von Best Practices für umweltfreundliches Computing, wie zum Beispiel die Neugestaltung oder Konsolidierung von Rechenzentren, die Migration in die Cloud und die automatische Skalierung von Arbeitslasten, um ihren Energiebedarf zu minimieren. Und KI-Tools unterstützen dabei, den Betrieb von Systemen zu verbessern, um den Stromverbrauch zu senken.

8. Impact Sourcing Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt der ESG-Bemühungen eines Unternehmens, aber nicht der einzige. Die Bekämpfung von Vorurteilen am Arbeitsplatz und die Entwicklung besserer Strategien zur Förderung von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity und Inclusion, DEI) sind für viele Unternehmen zu einem wichtigen Thema geworden. Nur wenige Unternehmen können jedoch wahrheitsgemäß behaupten, die Ungleichheit beseitigt zu haben, und die meisten Organisationen müssen sich noch mehr anstrengen, um allen faire Chancen zu bieten. Ein ESG-Trend, den CIOs und Führungskräfte in diesem Bereich kennen sollten, ist das Impact Sourcing, bei dem Unternehmen bevorzugt Aufträge an Organisationen vergeben, die sich auf die Beschäftigung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen konzentrieren. Laut Soni hat die Everest Group einen beträchtlichen Anstieg an Kunden verzeichnet, die nach Informationen über Impact Sourcing fragen. Diese Bemühungen bauen auf bekannteren Personalprogrammen auf, die zum Beispiel ein Geschlechtergleichgewicht herstellen und auch Menschen mit Behinderungen und andere Gruppen einbeziehen, die bei herkömmlichen Einstellungsverfahren auf Schwierigkeiten stoßen können. In diesem Fall muss das HR-Team mit dem CIO zusammenarbeiten, um ein Programm zur Messung der gewünschten Ziele einzurichten. Solche Programme müssen auch Schulungen und Unterstützung beinhalten, um neuen Mitarbeitern den nötigen Start zu ermöglichen, damit sie im Job erfolgreich sind.

9. Verantwortungsvolle KI Da immer mehr Unternehmen KI einsetzen, um Prozesse zu automatisieren, wächst das Ausmaß, in dem Algorithmen geschäftlichen Schaden anrichten können – und zwar schnell. Regulierungsbehörden und Verbraucher fordern zunehmend eine verantwortungsvolle und transparente KI. Viele der jüngsten Fortschritte im Bereich der KI beruhen auf Black-Box-Algorithmen, die beeindruckende Ergebnisse liefern. Aber es ist nicht immer klar, wie und wann sie versagen oder wann sie bestehende Vorurteile verstärken könnten. Abbildung 1: Was eine verantwortungsvolle KI auszeichnet. „Für CIOs ist es jetzt an der Zeit, ihre IT-Infrastruktur zu operationalisieren, um sinnvolle KI-Ethikziele zu unterstützen“, sagt Sanjay Srivastava, Chief Digital Strategist beim Dienstleistungsunternehmen Genpact. „Denken Sie an den ganzheitlichen Prozess und nicht nur an den KI-Teil. Es ist wichtig, Leitlinien für den Einsatz von KI in Unternehmen zu setzen. CIOs müssen auch über die Erklärbarkeit des KI-gesteuerten Entscheidungsprozesses nachdenken und nicht nur über die Entscheidung selbst.“ Wenn Srivastavas Team beispielsweise eine finanzielle Risikoanalyse für ein Kreditportfolio durchführt, muss es den Geschäftsanwendern die Möglichkeit geben, per Mausklick zu verstehen, warum das KI-Modell eine bestimmte Empfehlung ausgesprochen hat. Manchmal ist die Antwort in der Fußnote eines Finanzberichts versteckt. „Indem wir die Möglichkeit bieten, diese Fußnote anzuklicken, helfen wir den Entscheidungsträgern, der Vorhersage des KI-Modells mehr Vertrauen zu schenken“, sagt er.

10. Bessere ESG-Analysen Die Frage, welche Daten Unternehmen für die verschiedenen Arten der ESG-Berichterstattung erfassen sollen, ist ein neuer Bereich. „Die Datenherausforderung ist groß, da ESG-bezogene Daten innerhalb des Unternehmens oft fragmentiert sind und externe Daten beschafft und mit internen Datensätzen vermischt werden müssen“, sagt Vinod Prashad, Managing Director of Digital and Analytics beim Beratungsunternehmen SSA & Company. „Es gibt nur wenige historische Erfahrungen von Unternehmen mit ESG-KPIs, was wiederum eine rigorose Methodik erfordert, um die richtigen KPIs zu bestimmen, die zugrunde liegenden Datenquellen zu identifizieren und die notwendigen Datentransformationen durchzuführen, um relevante Metriken zu berechnen.“ Unternehmensakteure aller Art konzentrieren sich auf Nachhaltigkeit und andere Aspekte von ESG-Initiativen, daher ist es wichtig, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. „Letztendlich werden wahrscheinlich alle wichtigen Unternehmensanwendungen die gängigsten ESG-Analysen unterstützen“, sagt Bob Hirth, Senior Managing Director und Mitglied des globalen ESG-Lenkungsausschusses beim Beratungsunternehmen Protiviti. In der Zwischenzeit werden CIOs jedoch einen Flickenteppich von Tools integrieren müssen, um ihre ESG-Datenziele zu erreichen. Aktuelle Anwendungen müssen oft erweitert oder modifiziert werden, um eine automatisierte ESG-Berichterstattung zu ermöglichen. Dies kann auch Änderungen oder Verbesserungen an bestehenden ERP-Systemen erfordern. Die Sicherheit von ESG-bezogenen Informationen ist ebenfalls entscheidend. „Unternehmen sollten die Datensicherheit und die Datenschutzkontrollen verbessern, um bestimmte ESG-Offenlegungen zu erfüllen“, sagt Hirth. „Sie müssen auf die Offenlegung von Datenschutzverletzungen in Übereinstimmung mit den Standards des Sustainability Accounting Standards Board für bestimmte Branchen vorbereitet sein.“