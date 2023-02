Wie CIOs den IT-Fachkräftemangel adressieren können

IT-Fachkräfte sind nach wie vor Mangelware, auch wenn einige Tech-Giganten Entlassungen ankündigen und Mitarbeiter entlassen haben. Fast jede Branche hat mit fehlenden Talenten zu kämpfen, aber im IT-Bereich macht sich dies besonders bemerkbar.

„Die Unternehmen konzentrieren sich nach wie vor auf Technologieprojekte und die digitale Transformation, und deshalb werden heute immer mehr IT-Fachkräfte gesucht“, erklärt Jose Ramirez, Senior Principal Analyst bei Gartner.

Als Reaktion darauf müssen CIOs facettenreiche Talentmanagement-Strategien entwickeln, die auf die menschlichen Bedürfnisse von Mitarbeitern und Bewerbern eingehen und neue Wege der Talentsuche beschreiten. Mit anderen Worten: Tech-Führungskräfte müssen ihre traditionellen Ansätze überdenken, wenn sie den IT-Fachkräftemangel in ihrem Unternehmen beheben wollen.

Ursachen des IT-Talentmangels

Jüngste Arbeitsmarktuntersuchungen haben den Kampf um Talente im technischen Bereich und seine Komplexität deutlich gemacht. Erstens ist die Arbeitslosenquote für technologieorientierte Berufe extrem niedrig.

Obwohl die Arbeitslosenquoten in letzter Zeit gestiegen sind, liegt die Arbeitslosenquote für technische Berufe beispielsweise in den USA bei 2,2 Prozent, wie der Branchenverband CompTIA in seiner November-Analyse des Stellenberichts des US-Arbeitsamtes feststellte. Die deutsche Bundesagentur für Arbeit konnte bereits 2021 einen ähnlichen Trend feststellen. In besagtem Jahr fiel die Arbeitslosenquote in dieser Branche um 0,2 Prozentpunkte auf insgesamt 3 Prozent. Laut Bitkom waren im Jahr 2022 rund 137.000 IT-Stellen in Deutschland unbesetzt. Besonders gefragt sind in 2023 IT-Security-Fachkräfte, Softwareentwickler, IT-Architekten, Administratoren, Data Scientists, Big-Data-Experten sowie KI-Entwickler.

Setzt sich dieser Trend durch, so könnte dies zu einem noch größeren Mangel an ITlern kommen. Der Future-of-Job-Report der Boston Consulting Group, der Anfang 2023 erschien, prognostiziert bis 2030 rund 1,1 Millionen fehlende IT-Fachkräfte. Einwanderungsbemühungen und der Vorstoß, dass Frührentner bis zu 40.000 Euro im Jahr dazuverdienen können, ohne die Rente zu schmälern, haben bislang nicht den gewünschten Erfolg am Arbeitsmarkt gezeigt.

Gleichzeitig schaffen Technologieunternehmen neue Arbeitsplätze, was diesen Druck noch verstärkt. In Deutschland wurde 2021 mit 53.800 freien IT-Stellen gerechnet, die Bitkom korrigierte diese Zahl auf 96.000, da mehr Jobs von den Firmen angeboten wurden.

Im Oktober 2022 haben Technologieunternehmen in den USA 20.700 neue Stellen geschaffen, und die Beschäftigung in der Branche ist laut der CompTIA-Analyse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent gestiegen. Auch die Nachfrage steigt. CompTIA hat errechnet, dass die Beschäftigung in der Tech-Branche bis Ende 2022 wohl um 193.900 Stellen zugenommen hat.

Gleichzeitig neigen IT-Mitarbeiter dazu, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Die folgenden Statistiken verdeutlichen diesen Beschäftigungswandel: