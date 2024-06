Fachkräftemangel beheben: Lösungen im eigenen Unternehmen

Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Unternehmen dem derzeitigen Fachkräftemangel in der IT- und Speicherbranche begegnen kann. Es ist zum Beispiel keine schlechte Idee, ein gesundes Arbeitsklima zu schaffen, um Talente zu binden und bei der Personalbeschaffung kreativer zu sein, neue Kanäle zu nutzen und Partnerschaften mit einschlägigen technischen Universitäten einzugehen. Etwas anderes sollte jedoch von den Entscheidungsträgern stärker beachtet werden: Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass ein Unternehmen so wenig speziell qualifiziertes Personal wie möglich benötigt und mit weniger mehr erreichen kann.

Automatisierung Eine wirksame Strategie, um mit weniger mehr zu erreichen, ist der Einsatz autonomer Automatisierung in der IT-Infrastruktur, um die Komplexität zu verringern und damit die Abhängigkeit von spezialisierten IT-Fachkräften zu reduzieren. Nehmen wir Storage als Beispiel: Durch Automatisierung kann ein Administrator viele Petabyte an Speichereinfach und kosteneffizient verwalten. Ein globales Fortune-500-Unternehmen in Europa beispielsweise konnte durch die Umstellung auf eine Speicherlösung mit autonomer Automatisierung von 15 Mitarbeitern, die 75 Petabyte Speicher verwalteten, auf nur vier Mitarbeiter wechseln, die 100 Petabyte Daten verwalteten. Ein Teil des Geheimnisses hinter diesem Erfolg nennen wir Neural Cache: KI-basierte Deep-Learning-Automatisierung optimiert kontinuierlich die Datenplatzierung und maximiert die Cache-Treffer für eine möglichst hohe Systemleistung. Eine ergänzende Strategie ist die Automatisierung des technischen Supports durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz im IT-Betrieb (AIOps). AIOps unterstützt skalierbare Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, den IT-Betrieb zu vereinfachen und zu zentralisieren und das Kostenmanagement zu verbessern. Kapazitäten und Arbeitslasten werden besser verwaltet, was zu einem höheren Innovationstempo führt und die digitale Transformation unterstützt. AIOps ist ein dynamischer Weg zur Vereinfachung des IT-Betriebs, zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands und zur Erweiterung der Dateninfrastruktur um eine Vorhersageebene – ohne Unterbrechungen oder Kompromisse. Neural Cache ist ein hervorragendes Beispiel für eine AIOps-Technologie, die Deep-Learning-Funktionen bietet. Je länger der Neural Cache läuft, desto besser lernt er die aktuellen und neuen Arbeitslasten kennen. Neural Cache fungiert wie (wenigstens) ein neuer Mitarbeiter in der IT-Abteilung.

Konsolidierung Nehmen wir wieder das Beispiel Storage: Besteht in vielen Unternehmen erhebliches Konsolidierungspotenzial, zum Beispiel von 27 Speicher-Arrays dreier verschiedener Anbieter auf nur vier hochleistungsfähige Multi-Petabyte-Systeme eines Anbieters oder die Reduzierung des benötigten Platzes für die Speicherinfrastruktur von 450 Bodenplatten auf lediglich 50 Bodenplatten, so hat diese Art der Konsolidierung viele Vorteile. Einer der wichtigsten ist die Verringerung des Bedarfs an IT-Personal. Wenn der Bedarf an IT-Ressourcen gestrafft wird, benötigt man weniger hochqualifizierte Mitarbeiter mit jahrelanger Erfahrung. Gleichzeitig hilft die Konsolidierung, die IT-Ausgaben zu senken – sowohl die Investitions- als auch die Betriebsausgaben. Dieses Geld kann dann für andere Dinge verwendet werden, zum Beispiel für KI-Entwicklungsprojekte oder für die Schulung des vorhandenen IT-Personals mit neuen Fähigkeiten, die in naher und ferner Zukunft gefragt sein werden. Darüber hinaus verringert sich der Verwaltungsaufwand, wenn mehr Kapazität auf der gleichen physischen Fläche eines Rechenzentrums zur Verfügung steht.

Die Rolle des Channels Um die IT-Qualifikationslücke zu schließen, sollten Unternehmen auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die ihnen helfen können, ihr eigenes IT-Team zu entlasten. Das bedeutet, dass sie sorgfältig auswählen und mit Cloud-Service-Anbietern, Managed-Service-Anbietern, Managed-Hosting-Anbietern oder Integratoren mit hohen IT-Kenntnissen zusammenarbeiten müssen. Darüber hinaus sollten deren Fähigkeiten als einfach zu erwerbende Dienstleistungspakete gebündelt sein. Unternehmen sollten bestimmte Funktionen und Aufgaben an diese externen Partner auslagern. Es müssen nicht mehr alle IT-Fähigkeiten intern vorhanden sein. Unternehmen können sich die Fähigkeiten von Integratoren, Beratern und technischen Experten ihrer Partner vor Ort zunutze machen.

Die Rolle des IT-Anbieters Unternehmen sollten auch IT-Anbieter mit einem hohen Maß an Support auswählen, um die Kompetenzen ihrer lokalen Partner zu ergänzen. Allzu oft behandeln Anbieter von Unternehmens-IT den Kundendienst als etwas, das man dem Kunden als Notwendigkeit anbieten muss und für das man einen Aufpreis verlangen kann. Stattdessen sollte ein Kunde in der Lage sein, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und sofort mit einem technischen Experten zu sprechen, der sich mit seiner Technologie bestens auskennt und bereits ein tiefes Verständnis für die Implementierung und die gesamte IT-Infrastruktur des Kunden hat. Anstatt einen zufälligen Call-Center-Agenten anzurufen und sich dann in den Service-Levels nach oben zu arbeiten, sollte der Kundenservice eines Unternehmens direkt mit der höchsten Ebene des Kundensupports beginnen. Im Rahmen dieses Ansatzes sollte der Hauptansprechpartner des Kunden alles für das Unternehmen regeln: ob es sich um eine Eskalation, eine auslaufende Garantie oder eine Anwendung handelt, die mehr Kapazität benötig. Im Idealfall kostet dieser Service den Kunden nichts. Ein kostenloser Kundendienst auf diesem Niveau ist ein großer Beweis des Vertrauens eines Anbieters in seine Produkte. Ein Grund mehr, diese Art von Anbieter zu wählen.