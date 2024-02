Ein Leitfaden für die wichtigsten AIOps-Phasen

AIOps kann die Effizienz von IT-Arbeitsabläufen steigern. Da AIOps eine Reihe von Schlüsselphasen umfasst, ist es für eine erfolgreiche Einführung unerlässlich, die grundlegenden Bereiche und Best Practices zu kennen.

AIOps umfasst eine Reihe von Schlüsselphasen: Datenerfassung, Modelltraining, Automatisierung, Erkennung von Anomalien und kontinuierliches Lernen. ITOps war schon immer ein fruchtbarer Boden für die Datenerfassung und -analyse. Die Kombination von IT mit KI und maschinellem Lernen (ML) schafft die Grundlage für eine neue Klasse von Betriebs-Tools, die auf der Grundlage der gesammelten Daten lernen und sich verbessern.

DevOps -Teams beginnen in der Regel mit der Automatisierung ihrer IT- und technischen Dienste, indem sie ML zur Überwachung von Infrastruktur, Betrieb und Daten einsetzen. AIOps nutzt auch die Verarbeitung natürlicher Sprache, Ereigniskorrelation und statistische Modelle, um Ergebnisse zu erzielen, die dem ITOps-Workflow zugute kommen. Die wichtigsten Phasen von AIOps – Datensammlung, Modelltraining, Automatisierung, Erkennung von Anomalien und kontinuierliches Lernen – arbeiten alle zusammen, um diese Ergebnisse zu erzielen.

Solche Fortschritte sind auch möglich, wenn AIOps zur Verwaltung von Storage eingesetzt werden. So trainieren IT-Teams beispielsweise Modelle, um Output-Workloads auf der Grundlage der höchsten Effizienz und Auslastung zu verarbeiten. Administratoren verlassen sich auf automatisch generierte Warnmeldungen, wenn die Leistung einen niedrigen IOPs -Wert erreicht oder eine Festplatte ihre Kapazität erreicht hat. AIOps passt die Speicherkapazität automatisch an, indem bei Bedarf proaktiv neue Volumes installiert werden.

Neben der Analyse von Daten aus Anwendungen und der IT-Infrastruktur und dem Vergleich mit historischen Informationen erkennt AIOps Anomalien anhand von Antwortzeiten, CPU-Leistung und Memory -Nutzung, um Administratoren in Notfällen zu alarmieren. Mithilfe dieser Datenanalysen und der daraus gezogenen Schlüsse kann AIOps Fehlalarme reduzieren und die Auswirkungen irrelevanter Benachrichtigungen minimieren. Diese Verringerung ist entscheidend für die Stärkung der allgemeinen Infrastruktursicherheit. Bei der Erkennung von Malware können fortschrittliche ML-Algorithmen auch andere Sicherheitsverletzungen aufdecken, um effiziente Reaktionen in Echtzeit gewährleisten.

Kontinuierliches Lernen

Der erfolgreiche Einsatz von AIOps hängt von der Fähigkeit ab, kontinuierliches Lernen zu gewährleisten. Die Anwendung eines fortlaufenden Verbesserungszyklus für eine AIOps-Implementierung sichert die Integration des Toolsets. Die Anwendung eines kontinuierlichen Zyklus bedeutet, dass das Team ständig bewertet wird, um sicherzustellen, dass es die vorgegebenen Standards erfüllt und die Leistung bewertet.

Wenn AIOps-Systeme beispielsweise bei der Erkennung von Anomalien und der Durchführung anderer prädiktiver Analysen für große Datenmengen versiert sind, können sie lernen und den Umfang der Probleme, die sie behandeln, erweitern. IT-Teams müssen sich über die Genauigkeit im Klaren sein, die in der Modelltrainingsphase erforderlich ist. Um ein Höchstmaß an AIOps zu erreichen, sollten Unternehmen so viele Systeme wie möglich unter einem Dach integrieren. Ohne wirksame Integration können Probleme an anderer Stelle in einem System auftreten. So kann beispielsweise ein Netzwerkproblem im Zusammenhang mit einer Cyberschwäche oder eine langsame Datenbank zu Problemen bei den Endbenutzern führen.