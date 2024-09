Wie Sie mit ML-Anwendungen Ihr Rechenzentrum optimieren

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sind beliebte Schlagworte für die IT-Profis von heute, aber im Fall der Rechenzentren Ihres Unternehmens sind sie wirklich vielversprechend.

ML-Software sagt Situationen schneller voraus, als Sie oder Ihr Team sie wahrnehmen, und löst sie vielleicht sogar schneller. Diese Systeme sind eine logische Erweiterung der heutigen hybriden Rechenzentrumsumgebung und stellen einen wachsenden Teil der Rechenzentrumsinfrastruktur dar.

Laut einer Umfrage des Uptime Institute aus dem Jahr 2022 vertrauen 57 Prozent der Betreiber von Rechenzentren auf KI und maschinelles Lernen, um routinemäßige Betriebsentscheidungen zu treffen. Viele nutzen sie jedoch nur für die Optimierung der Stromversorgung und Kühlung sowie die Erkennung von Anomalien.

73 Prozent der Befragten einer Uptime-Institute-Umfrage aus dem Jahr 2023 glauben, dass KI-basierte Software den Personalbestand in Rechenzentren reduzieren wird, und 25 Prozent dieser Befragten glauben, dass das in fünf Jahren der Fall sein wird. KI und maschinelles Lernen in Rechenzentren können einen Großteil des Gesamtbetriebs optimieren, einschließlich Planung und Design, Arbeitslasten, Betriebszeit und Kostenmanagement.

Anwendungsfälle für maschinelles Lernen in Rechenzentren Maschinelles Lernen kann aus Szenarien und Datensätzen lernen, um sofortige Reaktionen zu formulieren, anstatt menschliches Eingreifen zu erfordern oder sich auf eine begrenzte Anzahl von vorprogrammierten Aktionen zu verlassen. Diese Technologie kann Ihnen helfen, mehr über die Systeme Ihres Rechenzentrums zu erfahren, sie effizienter zu verwalten und unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden. Hier sind einige Anwendungsfälle, in denen maschinelles Lernen und KI die Leistung von Rechenzentren optimieren können. 1. Effizientere Rechenzentren schaffen Unternehmen können maschinelles Lernen nutzen, um die physische Umgebung ihres Rechenzentrums autonom zu verwalten, wobei die Software in Echtzeit Änderungen an der physischen Anlage und der Architektur des Rechenzentrums vornimmt, anstatt Softwarewarnungen zu versenden. Google, Meta und Microsoft nutzen KI und maschinelles Lernen, um die Energie- und Leistungsoptimierung in ihren Rechenzentren zu überwachen. 2. Risikoreduzierung im Betrieb Die Verhinderung von Ausfallzeiten ist für den Betrieb von Rechenzentren entscheidend. Maschinelles Lernen kann Ausfallzeiten vorhersagen und verhindern. Software für maschinelles Lernen in Rechenzentren überwacht Echtzeit-Leistungsdaten von kritischen Geräten – wie Energiemanagement- und Kühlsysteme – und sagt voraus, wann die Hardware ausfallen könnte. So können Betreiber vorbeugende Wartungsarbeiten an diesen Systemen durchführen und kostspielige Ausfälle verhindern. Die auf maschinellem Lernen basierende Risikoanalyse verbessert die Betriebszeit von Rechenzentren, indem sie verschiedene Konfigurationen modelliert, die die Ausfallsicherheit erhöhen, Möglichkeit für vorbeugende Wartungsmaßnahmen aufzeigt und potenzielle Cybersicherheitsrisiken identifiziert, bevor sie sich manifestieren. 3. Senkung der Kundenabwanderung mit intelligenten Daten Unternehmen können maschinelles Lernen in Rechenzentren nutzen, um ihre Kunden besser zu verstehen und das Kundenverhalten vorherzusagen. Als Erweiterung von Kundenerfolgsprogrammen kann das maschinelle Lernen die Berge von Informationen in Rechenzentren analysieren, die nach der Erfassung ungenutzt bleiben. Durch die Verbindung von Software für maschinelles Lernen mit einem CRM-System (Customer Relationship Management) könnte das KI-gestützte Rechenzentrum Daten suchen und abrufen, die in einer historischen Datenbank gespeichert sind, die traditionell nicht für CRM verwendet wird. Das ermöglicht dem CRM-System, verschiedene Strategien zu formulieren, die zur Generierung oder zum Erfolg des Kunden führen. 4. Verwaltung des Strom- und Energieverbrauchs Unternehmen können mit Hilfe von maschinellem Lernen den Energieverbrauch verwalten und sofort erhebliche Gewinne erzielen. Die Siemens-Software Datacenter Clarity LC für das Infrastrukturmanagement von Rechenzentren nutzt beispielsweise KI-gestützte Tools zur Analyse einzelner Server, um Anomalien und Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen. Mit Hilfe von maschinellem Lernen und KI-Tools werden Arbeitslasten erkannt und von weniger effizienten Servern auf energie- und arbeitseffizientere Server mit geringerer Auslastung umgeleitet. Die Betreiber erhalten eine Benachrichtigung über den Austausch des älteren Servers. Diese Benachrichtigung gibt den Betreibern Zeit, den Server aufzurüsten, bevor er veraltet ist. 5. Analyse von Systemprotokollen Die meisten Systeme in Rechenzentren erzeugen während ihrer Arbeit Protokolle, die jedoch für die Betreiber nicht von Nutzen sind, wenn sie nicht verwaltet werden. Mithilfe von maschinellem Lernen können die Protokolle zentralisiert und analysiert werden, um benutzerfreundliche Berichte zu erstellen, die für das Team des Rechenzentrums von Nutzen sind. Open-Source-Technologien wie Elasticsearch und kostenpflichtige Optionen von Splunk können Daten analysieren und aufnehmen, die von maschinellen Lernroutinen erfasst werden. 6. Durchführen einer Ursachenanalyse Wenn ein Leistungsfehler auftritt, müssen die Betreiber in der Lage sein, die Grundursache schnell zu identifizieren und zu beheben. KI-Prädiktions-Engines wie InfoSight von Hewlett Packard Enterprise bieten Tools zur Identifizierung und Behebung von Fehlern in nahezu Echtzeit in den lokalen Rechenzentren und Cloud-Konfigurationen eines Unternehmens.