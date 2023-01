Wie Unternehmen positive Mitarbeitererfahrungen schaffen

In einer Zeit enormen Fachkräftemangels, hoher Personalfluktuation und steigender Inflation hat die Schaffung einer positiven Mitarbeitererfahrung (Employee Experience, EX) für Arbeitgeber oberste Priorität, um Talente zu halten.

Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson aus dem Jahr 2021 beabsichtigen 92 Prozent der befragten Arbeitgeber, der Mitarbeitererfahrung in den nächsten drei Jahren eine hohe Priorität einzuräumen, verglichen mit nur 52 Prozent vor der Pandemie.

Was Mitarbeitererfahrung dabei bedeutet, beschreibt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner wie folgt: „Die Art und Weise, wie Mitarbeiter die Interaktionen, die sie mit ihrem Unternehmen haben, verinnerlichen und interpretieren, sowie der Kontext, der diesen Transaktionen zugrunde liegt.“

Mit anderen Worten: Es geht darum, wie sich die Alltagskultur und Werte eines Arbeitgebers auf die Erfahrungen jedes einzelnen Mitarbeiters im Arbeitsleben auswirken und wie er sich dabei fühlt und darauf reagiert. Das bedeutet, dass die richtige Einstellung zu Mitarbeitererfahrung nicht nur wichtig ist, um das Risiko der Abwanderung von Mitarbeitern zu verringern, sondern auch, um die Unternehmensleistung zu optimieren (siehe Kasten).

Die Bedeutung von Kultur und Werten

Die Schaffung einer positiven Mitarbeitererfahrung ist kein einfaches Unterfangen, insbesondere in einem hybriden Arbeitsumfeld, da sie aus vielen miteinander verknüpften Elementen besteht.

Andy Brown, Geschäftsführer von Engage, einem Beratungsunternehmen für Führung und Mitarbeiterbindung, sagt: „Es gibt eine Reihe von Dingen, die für die Menschen wichtig sind, und gute Sozialleistungen und eine Gehaltserhöhung sorgen dafür, dass man auf der ersten Sprosse steht. Aber um auf der Leiter weiter nach oben zu kommen, müssen tiefer gehende kulturelle und wertebasierte Überlegungen ins Spiel kommen, zum Beispiel das Verhalten der Führungskräfte und die Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten.“

Brown fügt hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit, im Unternehmen zu bleiben, 9,4-mal höher ist, wenn man technischen Mitarbeitern effektive Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. An zweiter Stelle stehen inspirierende Unternehmenswerte, was die Wahrscheinlichkeit der Bindung an das Unternehmen um 7,8-fache erhöht.

Die Befähigung von Tech-Mitarbeitern, eigene Entscheidungen zu treffen, bedeutet, dass sie sechsmal weniger geneigt sind zu kündigen, während eine klare Kommunikation und die Ermöglichung von Zusammenarbeit die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, um das 4,1- beziehungsweise 3,2-fache erhöht.

Wie Alexia Cambon, Research Director bei Gartner, betont, erfordert die effektive Umsetzung all dieser Elemente in einer hybriden Arbeitswelt ein „hohes Maß an Komplexität, da es ein hohes Maß an Wahlmöglichkeiten gibt.“ Diese Wahlmöglichkeiten reichen von Mitarbeitern, die hauptsächlich im Büro oder zu Hause arbeiten, über zwei oder drei feste Tage in der Woche bis hin zu örtlich und zeitlich flexiblen Arbeitsformen.

Cambon sagt: „Deshalb gibt es oft eine gewisse Sehnsucht nach einfacheren Zeiten, in denen jeder die gleiche, konsistente Mitarbeitererfahrung hatte, aber das ist heute einfach nicht mehr möglich.“

Daher ist sie der Meinung, dass die Durchführung von Segmentanalysen mit People Analytics Tools, um die Anforderungen der verschiedenen Mitarbeiterdemografien zu verstehen und darauf zu reagieren, sowie die Auswertung der damit verbundenen Trends immer wichtiger wird – auch wenn dieser Ansatz noch nicht weit verbreitet ist.

„Auf diese Weise können Sie verstehen, wo die Lücken, Spannungen und Divergenzen liegen, die bei der Gestaltung der Mitarbeitererfahrung zu berücksichtigen sind“, sagt Cambon. Man wird nie in der Lage sein, alle zu 100 Prozent zufrieden zu stellen, aber man kann die „wichtigen Momente“ für jedes Segment identifizieren, was zu einer höheren emotionalen Beteiligung führt.

Diese „wichtigen Momente“ sind Schlüsselmomente und -ereignisse im Lebenszyklus eines Mitarbeiters, wie zum Beispiel die erste Gehaltserhöhung für Neueinsteiger oder eine große Beförderung für erfahrene Mitarbeiter.