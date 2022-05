BYOD-Richtlinien erstellen und durchsetzen

Wenn Mitarbeiter ihre privaten mobilen Geräte für arbeitsbezogene Aufgaben nutzen dürfen (Bring Your Own Device, BYOD), kann das viele Vorteile mit sich bringen. Dazu gehören zum Beispiel schnellere Verbindungen zu Unternehmensressourcen und geringere Hardwarekosten, allerdings auch Risiken wie Sicherheitslücken, Supportkosten und potenzielle Haftungsfragen.

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern erlauben, ihre persönlichen Geräte beruflich zu nutzen, sollten eine BYOD-Richtlinie mit klar definierten Vorgaben erstellen und Mechanismen etablieren, um sie durchzusetzen.

Eine BYOD-Richtlinie regelt Punkte wie die akzeptable Nutzung von IT-Ressourcen des Unternehmens auf mobilen Geräten, minimale Sicherheitskontrollen auf dem Gerät, die Notwendigkeit von Komponenten wie SSL -Zertifikaten (Secure Sockets Layer) für die Authentifizierung der Geräte und die Benutzeridentität sowie die Rechte des Unternehmens zur Änderung der Anwendungen und Daten auf dem Gerät. Am häufigsten zeigt sich dies darin, wie IT-Abteilungen mit verlorenen oder gestohlenen Geräten umgehen.

So könnte ein Unternehmen persönliche Geräte wie Firmeneigentum behandeln und den Mitarbeitern im Gegenzug den Zugriff auf IT-Ressourcen über diese Geräte gestatten. Das andere Extrem besteht darin, keine Kontrolle über die Geräte selbst auszuüben und sich stattdessen auf Zugangskontrollen und die Begrenzung von Risiken zu konzentrieren, wie zum Beispiel dem Speichern von Unternehmensdaten auf BYOD-Geräten. Die optimale BYOD-Richtlinie liegt wohl irgendwo zwischen diesen beiden Extremen.

Allerdings kann es für eine starke Sicherheitslage erforderlich sein, dass Geräte, die auf Unternehmensdaten zugreifen, über ein Mindestmaß an Betriebssystem-Updates oder Patches verfügen. Mit MDM-Systemen können IT-Administratoren auch Richtlinien für die Einhaltung von Betriebssystemen erstellen, zum Beispiel Vorgaben für Mindestversionen des Betriebssystems, damit sich Geräte anmelden und weiterhin Zugriff auf Unternehmensanwendungen erhalten können.

MDM-Systeme ermöglichen es IT-Administratoren auch, Betriebssystem-Updates und Patches für Geräte zu empfehlen und in einigen Fällen auch zu erzwingen. Natürlich stellt ein erzwungenes Betriebssystem-Update auf dem persönlichen Gerät eines Endbenutzers eine Gratwanderung zwischen Datenschutz und Sicherheit dar.

Die meisten MDM-Anwendungen unterstützen die Fernlöschung ( Remote Wipe ); die vollständige Löschung eines Geräts ist aber eine drastische Maßnahme und in vielen Fällen nicht notwendig. Da MDM-Anwendungen Daten selektiv löschen können, sind Geräteadministratoren in der Lage, Unternehmensdaten zu löschen, während persönliche Daten intakt bleiben.

MDM-Plattformen von Drittanbietern unterstützen ein breiteres Spektrum an Maßnahmen, um BYOD-Richtlinien durchzusetzen, einschließlich vollständigem Lifecycle-Management, App-Steuerung, Datenschutz, Zertifikatsverteilung, Gerätekonfiguration und Sperrung.

Mittlerweile bieten Apple mit dem User Enrollment und Google mit dem Android Enterprise Work Profile auch neue BYOD-Programme für ihre mobilen Betriebssysteme an. Bei diesen Programmen handelt es sich um Anmeldemethoden, mit denen die IT-Abteilung Unternehmensanwendungen und -daten pflegen und schützen können. Gleichzeitig schränken sie die Zugriffsrechte für Administratoren innerhalb der MDM-Plattform ein. Beide Programme vereinen Datenschutz und Sicherheit, um IT-Administratoren und Benutzern das zu geben, was sie brauchen.

Welche Geräte sind für die BYOD-Verwaltung erlaubt?

Eine BYOD-Richtlinie ist wichtig, aber genauso wichtig ist eine Strategie für die Art der Geräte, die die IT-Abteilung im Rahmen dieser Richtlinie zulässt. Nicht alle Geräte sind gleich.

Wenn eine Organisation UEM und BYOD kombiniert, ist es wichtig, die Bedürfnisse des Unternehmens mit den Bedürfnissen der Benutzer in Einklang zu bringen.

Nutzer haben eine große Auswahl an Geräten, die sie verwenden können. Die IT-Abteilung kann dabei eine wichtige Sicherheitsebene nicht kontrollieren: die Software des Geräts und den Stand der Sicherheits-Updates. Sie kann auch nicht mit Sicherheit feststellen, ob das Gerät in Zukunft mit Updates versorgt wird. Ein MDM-System kann einen Teil der Kontrolle behalten, indem es der IT-Abteilung erlaubt, Compliance-Richtlinien mit Mindestanforderungen an die Softwareversionen für die Anmeldung der Geräte sowie den Zugriff auf Anwendungen zu erstellen.

IT-Administratoren können den Anwendern auch eine Liste empfohlener Geräte für Apple- und Android-Geräte bereitstellen. Apple-Geräte sind in der Regel bedenkenloser zu empfehlen, da der Support von Apple gut funktioniert. Bei den gewählten Geräten sollte Apple noch das neueste Betriebssystem-Build unterstützen. Google hat eine Webseite mit Empfehlungen für Android Enterprise eingerichtet, auf der Administratoren Geräte sehen können, die Google als gute Optionen für Android-Nutzer in Unternehmen ansieht. Google prüft, ob die Geräte auf dieser Liste strenge Anforderungen an Hardware und Software erfüllen und beispielsweise für mindestens drei Jahre Betriebssystem-Updates und Patches unterstützen. Jedes Gerät auf dieser Liste wird überprüft, ob es eine ordnungsgemäße Verwaltung und Registrierung über ein MDM unterstützt.

Diese Richtlinien sind für Endbenutzer mit Geräten frustrierend, die die Mindestanforderungen an die Betriebssystemversion oder andere Kriterien nicht erfüllen. Die IT-Abteilung kann diesen Anwendern helfen, indem sie beispielsweise überprüft, ob ihr Gerät mit dem neuesten Betriebssystem kompatibel ist oder es andere Optionen gibt, ihr Gerät in einen konformen Zustand zu versetzen. Oder die Benutzer müssen entweder ihr persönliches Gerät aufrüsten – vielleicht mit einem Zuschuss ihres Unternehmens – oder sich für ein vom Unternehmen bereitgestelltes Gerät entscheiden.