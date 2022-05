Datenschutzprobleme bei BYOD vermeiden

Wenn Mitarbeiter im BYOD-Modell (Bring Your Own Device) ihr privates Gerät auch für berufliche Zwecke nutzen, benötigen sie nur ein einziges Gerät. Allerdings entstehen beim Speichern von persönlichen und beruflichen Daten auf einem Gerät Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Mit BYOD können die Mitarbeiter mit ihren persönlichen Geräten auf Unternehmensressourcen zugreifen, während das Unternehmen gleichzeitig die Komponenten des Geräts verwalten und die Einhaltung von Sicherheitsstandards und -praktiken sicherstellen kann.

Um ein BYOD-Modell erfolgreich einzuführen, müssen Unternehmen jedoch ihre Sicherheitsstrategie neu überdenken. Endanwender sind möglicherweise besorgt über das Ausmaß der Kontrolle durch die IT-Abteilung. Diese muss daher sorgfältig abwägen, welche Arten von Richtlinien und Sicherheitskontrollen sie auf den Geräten der Mitarbeiter implementiert, um ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Datenschutz herzustellen.

Ein weiteres Problem: Für Mitarbeiter, die ihre privaten Geräte beruflich nutzen, verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben. Der Zugriff auf E-Mails und andere Unternehmensressourcen innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten kann sich negativ auf die Work-Life-Balance der Mitarbeiter auswirken. Das führt zu zusätzlichem Stress und Datenschutzproblemen, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, außerhalb der Geschäftszeiten arbeiten zu müssen.

BYOD: Herausforderung Datenschutz

Zu den Bedenken von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Bezug auf den Datenschutz bei BYOD gehören folgende Punkte:

Datensicherheit des Unternehmens versus Geräte- und Informationsschutz der Mitarbeiter.

Zugang der Mitarbeiter zu Arbeitsdaten versus Work-Life-Balance.

Erzwingen von Sicherheitsmaßnahmen wie Betriebssystem-Updates versus Gerätefreiheit.

Kosteneinsparungen des Arbeitgebers gegenüber finanziellem Zuschuss an die Mitarbeiter für die Nutzung privater mobiler Datentarife für den Zugriff auf Unternehmensressourcen.

Sicherheits- und Datenschutzbelange spielen bei jeder Entscheidung eines Unternehmens eine Rolle, insbesondere wenn man die besonderen Risiken berücksichtigt, die mit BYOD verbunden sind. So ist es zum Beispiel eine scheinbar einfache Entscheidung, E-Mail auf einem persönlichen Gerät zuzulassen.

Es kann jedoch schwierig sein, angemessene Sicherheitskontrollen wie Data Loss Prevention (DLP) und Beschränkungen für die gemeinsame Nutzung von Daten in Unternehmens- und privaten Anwendungen zu aktivieren. Während Unternehmen Maßnahmen zum Schutz von Unternehmensdaten ergreifen müssen, sind Mitarbeiter oft besorgt darüber, welche und wie viele persönliche Daten ihr Unternehmen auf ihren Geräten sehen und kontrollieren kann.

IT-Administratoren setzen häufig Lösungen wie Mobile Device Management (MDM) ein, um die Geräte der Mitarbeiter zu verwalten und Unternehmensressourcen wie E-Mails und Anwendungen zu verteilen. Diese Technologien sind zwar nützlich, können aber auch die Bedenken der Endbenutzer hinsichtlich des Datenschutzes verstärken, wenn es darum geht, wie viel Einblick die IT-Abteilung in die Geräte der Mitarbeiter hat.

Worauf können Arbeitgeber also mit MDM auf den Geräten der Mitarbeiter zugreifen und worauf nicht? Ein IT-Administrator kann mehrere MDM-Funktionen nutzen, um die Geräte- und Datensicherheit zu gewährleisten. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem, was die IT-Abteilung tun kann und was sie tun wird. Obwohl Tools wie MDM wesentliche Sicherheitsfunktionen zur Sicherstellung der Gerätekonformität bieten, werden nicht alle Unternehmen diese Funktionen optimal nutzen. Darüber hinaus sind mit den neuen Programmen von Apple und Google einige dieser Funktionen auf BYOD-Geräten im Besitz der Mitarbeiter deaktiviert:

Geräte aus der Ferne sperren.

Fernlöschen und Entfernen aller Unternehmensanwendungen und -daten.

Installierte Anwendungen anzeigen.

Anzeige der Telefonnummer.

Anzeige der Gerätekennungen, einschließlich Seriennummer und International Mobile Equipment Identity ( IMEI ).

Zugriff auf bestimmte Gerätefunktionen und Dienste wie etwa DLP-Kontrollen einschränken.

Eine weitere Funktion ist der vollständige Hard-Reset. Diese Funktion hängt jedoch davon ab, wie ein Gerät etwa mit Apple-Programmen wie User Enrolment und Googles Android Enterprise Work Profile aktiviert wird. Mit MDM können IT-Teams auch GPS- und Standortinformationen überwachen – wenn das MDM diese direkt oder über Anwendungen von Drittanbietern einbindet. Dies erfordert jedoch immer noch die Interaktion des Endbenutzers und die Zustimmung zu den Anwendungsberechtigungen.

Sowohl Apple als auch Google listen auf, was ein MDM auf einem Apple-Gerät beziehungsweise auf einem Android-Gerät sehen und tun darf – und was nicht. Um Informationen wie den Browserverlauf einzusehen, sind zusätzliche Tools von Drittanbietern erforderlich.