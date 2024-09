8 Kernpunkte eines Security-Auditprogramms für Mobilgeräte

Um Unternehmensdaten zu schützen und Sicherheitsvorfälle zu verhindern, muss die IT-Abteilung ein Programm zur Auditierung aller Geräte in einem Unternehmen einrichten.

Was unter die Kategorie mobiles Gerät für den Audit fällt, hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Während man zunächst an Smartphones und Tablets denkt, sollten Sicherheitsaudits für mobile Geräte heute ein breiteres Spektrum abdecken.

Notebooks sind ein wesentlicher Bestandteil, aber auch die oft übersehenen IoT-Geräte. Jedes Gerät, das sich bewegen und mit verschiedenen Netzwerken verbinden kann fällt unter diese erweiterte Definition: ein Mobiltelefon, ein Notebook oder sogar ein intelligentes Haushaltsgerät. Starke Sicherheitskontrollen sind angesichts der zunehmenden Präsenz dieser Geräte am Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung. Ein umfassendes Programm zum Audit mobiler Geräte ist eine der effektivsten Möglichkeiten, diese kritischen Güter zu schützen.

Warum sind Sicherheitsaudits für mobile Geräte so wichtig?

Mobile Geräte speichern und übertragen sensible Daten sowohl in verwalteten als auch in nicht verwalteten Netzwerken. Um das Risiko zu minimieren, sollten IT-Abteilungen Security Audits für mobile Geräte durchführen, um die Sicherheitsmaßnahmen ihrer Organisation für diese Geräte systematisch zu bewerten.

Bei einem Sicherheitsaudit für mobile Geräte werden Details wie Gerätetypen, Betriebssystemversionen, Richtlinien, Zugriffskontrolle, Software-Updates und Verschlüsselung bewertet. Durch die Prüfung dieser Merkmale können Unternehmen herausfinden, wie sicher die Unternehmensressourcen vor potenziellem Datenmissbrauch geschützt sind.

Server und Desktops werden nicht bewegt, aber alles, was mobil sein kann, muss Teil einer Prüfung sein.

Beim Mobile Auditing im Unternehmen geht es nicht nur um Mobiltelefone. Die Prüfung sollte kleiner sein als ein vollständiger Netzwerkaudit, aber dennoch alles umfassen, was mit dem Internet verbunden ist und sich bewegen kann. Server und Desktops werden nicht bewegt, aber alles, was mobil sein kann, muss Teil einer Prüfung sein. Manche Geräte sind scheinbar fest an einem Ort installiert oder dienen nur einem bestimmten Zweck, können aber dennoch Probleme verursachen, wenn sie mit WLAN oder Bluetooth verbunden sind. Gadgets wie intelligente Türklingeln oder sogar intelligente Kaffeemaschinen können erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich bringen.

Einige Unternehmen entscheiden sich beispielsweise für die Verwendung gemeinsamer Passwörter für die Netzwerkauthentifizierung anstelle sicherer zertifikatsbasierter Methoden. Wenn jemand im Besitz dieses Passworts ist und sein intelligentes Gerät dem Unternehmensnetzwerk hinzufügt, müssen IT-Administratoren wissen, was es im Netzwerk tut. Sendet es Daten über das Netzwerk? Wohin gehen diese Daten? Können böswillige Akteure es ausnutzen?

Bei einer mobilen Prüfung ist es wichtig, Faktoren wie die Betriebssystemversion, den Herstellersupport und die Netzwerksegmentierung zu berücksichtigen. Da die Netzwerksicherheit eine Schlüsselkomponente der mobilen Sicherheit ist, sollten IT-Administratoren alle IoT- und Netzwerkgeräte von der kritischen Unternehmensinfrastruktur trennen.

Ein Audit sollte keine einmalige Aufgabe sein, sondern ein wiederkehrender Teil eines umfassenderen Programms. Regelmäßige Audits helfen der IT-Abteilung, die Cybersicherheitsmaßnahmen zu stärken und auf dem neuesten Stand zu halten, während sie die Endnutzer über die besten Praktiken für die mobile Sicherheit aufklärt.