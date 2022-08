Cybersicherheit und physische Sicherheit gehören zusammen

Cybersicherheit hat zweifelsohne an Aufmerksamkeit und Bedeutung gewonnen, aber es gibt noch eine andere, ebenso wichtige Komponente der Unternehmenssicherheit: die physische Sicherheit, manchmal auch als Objektschutz bezeichnet. Wir sprechen von den Geräten, die eine Einrichtung oder einen Standort schützen, darunter Kameras, Mikrofone, Bewegungssensoren, automatische Schlösser und Keycard-Systeme.

Wie es um die Konvergenz von physischer und Cybersicherheit bestellt ist

In mittelgroßen bis großen Unternehmen gibt es häufig eine organisatorische Unterscheidung zwischen physischer Sicherheit und Cybersicherheit. Für die physische Sicherheit ist das Facility-Team zuständig, während für die Cybersicherheit im IT-Team eine Abteilung zuständig ist. Die beiden Abteilungen arbeiten oft nicht zusammen - der CISO berichtet an den CEO oder CIO, während das Facility-Team an den COO (Chief Operating Officer) berichtet. Eine Studie von Nemertes Research ergab, dass nur in 10,3 Prozent der Unternehmen physische Sicherheit und Cybersicherheit auf irgendeiner Ebene miteinander verbunden sind.

Diese Kluft zwischen Cybersicherheit und physischer Sicherheitsintegration ist gefährlich. Da die physische Sicherheit zunehmend von intelligenten Geräten abhängt, ist es das Cybersicherheitsteam, das die besten Verfahren und Richtlinien für deren Verwaltung und Sicherung entwickelt. Aber diese Richtlinien werden möglicherweise nie an das Facility-Team weitergegeben.

Die getrennte Zuständigkeit ist nicht der einzige Unterschied. Bewährte Praktiken im Bereich der physischen Sicherheit bleiben oft hinter denen der Cybersicherheit zurück, was vor allem auf die langsamere Entwicklung von Erkenntnissen und Netzwerken innerhalb der physischen Sicherheitsinfrastruktur zurückzuführen ist.

Nehmen Sie zum Beispiel Sicherheitskameras. Vor nicht allzu langer Zeit waren es noch eigenständige analoge Geräte, die Bilder auf Videoband aufzeichneten. Heute sind sie digitale Geräte, die häufig mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden sind und über TCP/IP mit Speichersystemen und anderen Geräten kommunizieren. In einer IoT-Studie von Nemertes gaben 86,3 Prozent der Teilnehmer an, dass sie im Jahr 2021 vernetzte intelligente Geräte für die physische Sicherheit einsetzen werden.

Für einen unbefugten Benutzer ist es oft verblüffend einfach, sich bei einem Gerät wie einer Überwachungskamera anzumelden. Der Zugang ist möglicherweise nicht passwortgeschützt, oder das Passwort wurde nicht von den bekannten Standardeinstellungen zurückgesetzt. Angreifer können dann alle Arten von Informationen erfassen, einschließlich des Aussehens und des Aufenthaltsorts von Unternehmensmitarbeitern, Kunden und Besuchern.

Für diese Schwachstelle gibt es zwei Hauptgründe: Die Geräte selbst sind nicht so konzipiert, dass sie sicher verwaltet werden können, oder das physische Sicherheitsteam setzt keine bewährten Verfahren zur Sicherung der Geräte ein. Manchmal ist auch beides der Fall.

Glücklicherweise scheint sich die Situation zu verbessern. Da die Geräte für die physische Sicherheit immer intelligenter und vernetzter werden, werden sie von den Cybersicherheitsteams zunehmend wahrgenommen. Darüber hinaus untermauert ein Schlüsselattribut – die Identität – jetzt die Initiativen, die sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit regeln.

Bei diesem Ansatz müssen sowohl physische Sicherheits- als auch Cybersicherheitsarchitekturen die Identität einer Person erfolgreich validieren, bevor festgestellt werden kann, ob diese die Berechtigung zum Zugriff auf eine Anwendung oder ein System hat. Identität ist ein Eckpfeiler von Zero Trust und auch ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Strategie für physische Sicherheit. Für viele Unternehmen ist es dieser Prozess – die Neudefinition und Stärkung einer Identitätsinfrastruktur –, der die Teams für physische und Cybersicherheit zusammenbringt.