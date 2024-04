Remote-Arbeit: 5 Probleme bei der Kommunikation lösen

Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg von Remote-Arbeit. Viele Unternehmen haben Unified-Communications-Tools eingeführt, um die Anforderungen an die Kommunikation und Zusammenarbeit von Außendienstmitarbeitern besser zu erfüllen. Wenn die Tools jedoch unzureichend sind oder die Mitarbeiter nicht richtig für ihre Verwendung geschult wurden, leidet die Kommunikation.

Unternehmen, die sich nicht mit den Herausforderungen der Kommunikation bei der Fernarbeit auseinandersetzen, riskieren eine geringere Produktivität, Effizienz und Zusammenarbeit zwischen den Teams an entfernten Standorten. Eine solide Strategie zur Unterstützung von Remote-Teams kann Kommunikationsblockaden entschärfen.

Erfahren Sie mehr über fünf häufige Probleme bei der Kommunikation an Remote-Arbeitsplätzen und wie Unternehmen diese durch Technologie-Upgrades, Endanwenderschulungen und Änderungen der Unternehmenskultur lösen können.

Der Schlüssel zur Vermeidung von Missverständnissen bei der Fernarbeit liegt in der Wahl des richtigen Kommunikationskanals . Um das richtige Medium für die Nachricht zu wählen, sollten die Beschäftigten abwägen, wie formell die Nachricht sein soll, wie die Art ihrer Arbeit aussieht und wie viel Zusammenarbeit erforderlich ist. So können die Mitarbeiter entscheiden, ob ein schneller, informeller Chat oder ein formellerer Videoanruf erforderlich ist.

Ein Kommunikationsproblem besteht darin, dass sich die Mitarbeiter nicht alle am selben Ort befinden, zum Beispiel im Büro. Sie können nicht einfach bei jemandem vorbeischauen, um eine Frage zu stellen, oder für eine Ad-hoc-Besprechung in einen Gemeinschaftsraum gehen. Aus diesem Grund haben viele Unternehmen eine Vielzahl von Cloud-basierten Unified-Communications - (UC)- und Collaboration -Tools eingeführt, um den unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen von Remote-Mitarbeitern gerecht zu werden.

Remote-Mitarbeiter sind auf Video-Besprechungen angewiesen, um die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht wie in einem Büro zu simulieren. Eine schlechte Qualität der Meetings verhindert jedoch eine effektive Kommunikation . Die Qualität von Besprechungen kann sowohl durch technologische als auch durch Endanwender-Probleme beeinträchtigt werden, darunter:

Unternehmen müssen auch einen kulturellen Wandel herbeiführen, um die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen zu fördern. Dazu gehört die Einführung von Best Practices für die teamübergreifende Kommunikation und die Schaffung von Möglichkeiten für gruppenübergreifendes Engagement.

Unternehmen können Kommunikationssilos beseitigen, indem sie in ihre Collaboration-Plattformen integrierte Engagement-Tools einsetzen, zum Beispiel Eisbrecher- oder Happy-Hour-Apps, um die Verbindungen zwischen Mitarbeitern an entfernten Standorten zu fördern und die Zusammengehörigkeit zu stärken.

5. Mangel an angemessener Schulung

Unternehmen können nicht einfach Kommunikations- und Collaboration-Tools einführen und erwarten, dass die Mitarbeiter den Umgang mit ihnen im Handumdrehen erlernen. Ohne eine angemessene Schulung wissen die Mitarbeiter möglicherweise nicht, welches Tool am besten geeignet ist, oder sie verstehen nicht alle Funktionen, die in der Anwendung verfügbar sind. Auch die Kommunikation bei der Remote-Arbeit leidet, wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wie die Tools in ihre Arbeitsabläufe passen.

Mit der richtigen Schulung verstehen die Mitarbeiter besser, wie und wann sie ihre Kommunikations-Tools einsetzen sollen. Die Schulung sollte nicht nur bewährte Verfahren für diese Anwendungen und deren Einsatz in Fernarbeitsabläufen umfassen, sondern auch, wie sie für informelle, soziale Kommunikation genutzt werden können.

Die Schulung sollte sich auch auf die Änderung von Verhaltensweisen konzentrieren, um die Kommunikation bei der Remote-Arbeit besser zu unterstützen. Fernarbeit ist in der Regel asynchroner als Präsenzarbeit, da die Mitarbeiter oft geografisch verstreut sind und in verschiedenen Zeitzonen arbeiten.

Die Einführung von Modellen, die die asynchrone Natur der Fernarbeit unterstützen, kann dazu beitragen, die Kommunikationsprobleme bei der Remote-Arbeit zu entschärfen. Die Mitarbeiter lernen, welche Arten der Kommunikation in Echtzeit erfolgen sollten, zum Beispiel eine Brainstorming-Sitzung für ein Projekt, und welche asynchron kommuniziert werden können, etwa ein kurzes Projekt-Update.