Mobilen Bedrohungen gezielt begegnen

Hybrides Arbeiten hat sich für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt als Wegbereiter erwiesen. Es hat die Einführung digitaler Technologien beschleunigt, die alltäglichen Betriebsabläufe verändert und der Welt gezeigt, dass Fernarbeit in jeder Situation funktionieren kann. Eine fragmentierte Belegschaft aber kompliziert die Bedrohungslandschaft. Sicherheitsleute müssen sich mit einer Vielzahl neuer Schwachstellen auseinandersetzen und stehen vor der fast unmöglichen Aufgabe, die unterschiedlichsten Netzwerke und IoT-Geräte zu sichern.

Da Millionen Angestellte nun ein hybrides Arbeitsmodell anwenden, sind Smartphones zu einem der wichtigsten Instrumente alltäglicher Geschäftsvorgänge geworden. Laut dem Bericht State of Mobile 2022 von App Annie haben die Nutzer der zehn größten Märkte für Mobilgeräte im Jahr 2021 insgesamt 3,8 Billionen Stunden mit ihren mobilen Geräten verbracht. Das sind durchschnittlich 4,8 Stunden pro Tag, ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Obwohl die Verwendung mobiler Malware zurückgeht, stellen mobile Geräte immer noch ein erhebliches Risiko für Unternehmen dar. Laut einer Check-Point-Studie (PDF) ist die Zahl der Cyberangriffe seit der Verlagerung der Arbeit auf mobile Endgeräte um 45 Prozent gestiegen, was zu einer erheblichen Belastung der IT-Teams wegen der Sicherung der Geräte der Nutzer geführt hat.

Zunahme von Vishing- und Smishing-Angriffen

Moderne Mobilgeräte sind leistungsfähiger als je zuvor und verfügen über ausgefeilte Betriebssysteme sowie eine breite Palette von Anwendungen und Diensten. Diese Komplexität könnte Angreifern zwar mehr Möglichkeiten bieten, Schwachstellen zu finden und auszunutzen, doch Hersteller wie Apple, Samsung und Google haben Mobiltelefone mit hohen Sicherheitsstandards entwickelt. Dadurch werden herkömmliche Angriffsmethoden, wie Malware, in zivilen Umgebungen erschwert. Es ist aber immer noch möglich, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Man kann eine Zunahme bösartiger Anwendungen feststellen, die sich in den App-Stores als legitime Produkte ausgeben, doch viele schaffen es nicht über die Download-Phase hinaus.

Die Aktionen dieser großen Unternehmen haben Hacker dazu veranlasst, sich von traditionellen Angriffsmethoden, wie Malware oder Ransomware, abzuwenden und neue Taktiken zu finden, um Nutzer anzugreifen. In den letzten zwei Jahren haben Vishing- und Smishing-Angriffe erheblich an Popularität gewonnen, was nicht überrascht, wenn man bedenkt, dass die Zahl der täglich über WhatsApp verschickten Sprachnachrichten nach Angaben des Unternehmens im Jahr 2022 sieben Milliarden erreichte. Beim Vishing, auch bekannt als Voice-Phishing, gibt sich ein Angreifer häufig als Vertreter einer legitimen Organisation aus und nutzt die Sprachkommunikation, um die Anmeldedaten der Nutzer zu stehlen. In ähnlicher Weise ist Smishing eine Taktik, bei der SMS-Nachrichten oder Messaging-Apps verwendet werden, um eine Beziehung zu den Opfern aufzubauen und sie zur Weitergabe sensibler Informationen zu bewegen.

Was ist der Grund für die Zunahme von Vishing- und Smishing-Angriffen? Es gibt mehrere Faktoren: Die zunehmende Nutzung mobiler Geräte, die plötzliche Zunahme der Remote-Arbeit, die Raffinesse der Angreifer und die Technologie, die sie einsetzen, sind nur einige davon. Die Menge an sensiblen Daten, die über diese Geräte fließen, bedeutet außerdem, dass sie ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle geworden sind.

Nach Angaben der US Federal Trade Commission kosteten Vishing-Angriffe allein die Opfer in den USA im Jahr 2020 124 Millionen US-Dollar (PDF). Im selben Jahr warnte das FBI beispielsweise vor einer Vishing-Kampagne, die es auf Remote-Mitarbeiter abgesehen hatte. Der Angreifer gab sich als IT-Helpdesk aus und nutzte Social-Engineering-Taktiken, um die Opfer zu verleiten, ihre privaten Anmeldedaten und andere sensible Informationen preiszugeben. Erst kürzlich stieß Check Point Research auf einen Android-Trojaner namens FakeCalls, eine Malware, die sich für mehr als 20 Finanzanwendungen ausgeben und Telefongespräche mit Bankangestellten imitieren kann.

Vishing- und Smishing-Angriffe werden zunehmend für Identitätsdiebstahl und Finanzbetrug genutzt – ein Trend, der sich nicht abzuschwächen scheint. Aber was können wir im Jahr 2023 und darüber hinaus im mobilen Bereich noch erwarten?