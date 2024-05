Die 4 größten mobilen Sicherheitsbedrohungen für Unternehmen

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass mobile Geräte nicht von Malware oder Viren befallen werden oder davor geschützt werden müssen. Doch genau wie bösartige Software auf einem Desktop-Computer kann auch mobile Malware in Form von Ransomware, Spyware, Trojanern und mehr auftreten.

Laut Statista soll sich die Zahl der Smartphone-Nutzer 2024 weltweit auf 4,74 Milliarden belaufen. Bis zum Jahr 2028 sollen es dann 5,14 Milliarden sein. Für Deutschland geht Statista 2022 von 67,6 Millionen Smartphone-Besitzern aus, das entspricht etwa 81 Prozent der Gesamtbevölkerung. Unternehmen weiten ihre Work-from-Home-Praktiken sowie BYOD- und COPE-Strategien für mobile Geräte aus, um die Anforderungen von mobilen Arbeitskräften zu erfüllen. Obwohl viele Firmen in MDM-Tools (Mobile Device Management) investiert haben, ist die Mehrheit der mobilen Endpunkte immer noch nicht vor Bedrohungen wie Phishing, Malware und Exploits für mobile Betriebssysteme geschützt.

Um diese kritischen Endgeräte zu schützen, müssen Unternehmen die wichtigsten mobilen Sicherheitsbedrohungen kennen und wissen, wie die IT-Abteilung dagegen vorgehen kann.

1. Phishing

Mit der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen am Arbeitsplatz können Spam-Nachrichten und Spam-Anrufe eine ernsthafte Bedrohung für die Unternehmenssicherheit sein. Phishing ist einer der häufigsten Ansatzpunkte, um einen Angriff zu starten. Phishing beschreibt Arten von Angriffen, bei denen sich der Cyberkriminelle als seriöse Person oder Firma ausgibt. Das geschieht meist per E-Mail oder Telefonanruf. Auf Mobilgeräten werden viele Daten gespeichert, und ein Großteil davon befindet sich in E-Mail-, Text- und anderen Messaging-Apps.

Viele Unternehmen investieren in Web-Gateways, Proxies und Next-Generation Firewalls, um die Sicherheit zu erhöhen. Hacker finden jedoch Lücken in diesen Lösungen, wie Angriffe, die nicht über den Unternehmens-Account laufen, sondern die persönlichen E-Mails und Textnachrichten eines Mitarbeiters nutzen. Im Jahr 2022 erlitt der Videospielhersteller Activision eine Datenschutzverletzung, nachdem ein Mitarbeiter auf einen bösartigen Link in einer SMS-Phishing-Nachricht (Smishing) geklickt hatte. Die Hacker, die hinter dem Angriff standen, konnten dann auf sensible Mitarbeiterdaten zugreifen.

Wie Social Engineering Phishing als Waffe einsetzt

Cyberkriminelle können Social Engineering verwenden, um Benutzer zu recherchieren, die sie angreifen möchten. Dabei suchen sie nach Schlüsselattributen wie dem Unternehmen, in dem die Opfer arbeiten, deren beruflicher Position, den letzten Posts und Updates. Ein solcher Ansatz wird manchmal als Spear Phishing bezeichnet. Diese Informationen verraten den Hackern Einstiegspunkte, um das Vertrauen der Benutzer zu gewinnen, in der Regel über E-Mails oder Posts in sozialen Netzwerken und Messaging. Ihr Ziel ist es, den Nutzer dazu zu bringen, sensible Unternehmensdaten und -informationen zu teilen. Während Technologie eine wichtige Rolle beim proaktiven Schutz von Geräten und Anwendern spielt, besteht die Gefahr von Social Engineering darin, dass es auf menschlichem Fehlverhalten beruht. Hackern ist es dadurch möglich, über Phishing-Seiten und Schadsoftware einzudringen.

Abbildung 1: So laufen Phising-Angriffe ab.

Phishing-Seiten sind oft URLs, die per Link geöffnet werden. Diese bösartigen URLs sehen oft ähnlich aus wie eine authentische Website, um Nutzern vorzugaukeln, dass sie sich auf der echten Website befinden. Phishing-Angreifer verwenden:

E-Mails, die sowohl an den Unternehmens- als auch den privaten Account gerichtet sein können;

Texte oder Nachrichten von Anwendungen wie Facebook Messenger, WhatsApp und iMessage; und

soziale Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram.

Vorbeugende Maßnahmen für Phishing-Angriffe auf mobile Geräte

Die erste und beste Verteidigungslinie ist die Schulung der mobilen Nutzer. Informieren Sie Mitarbeiter und alle anderen Personen mit Zugang zum Unternehmen darüber, wie Phishing-Angriffe aussehen, einschließlich der verschiedenen Phishing-Methoden, zum Beispiel Smishing und Voice-Phishing (Vishing). Die Mitarbeiter sollten wissen, wie sie eine Phishing-Nachricht erkennen und was sie tun sollen, wenn sie eine solche erhalten.

Verwenden Sie Mobile Threat Defense (MTD), um Geräte und Endbenutzer vor Phishing-Attacken zu schützen. MTD-Tools sichern Geräte durch Scannen und Erkennung auf dem Gerät, wobei fortschrittliche Algorithmen und Filter zum Einsatz kommen, um Angriffe in Echtzeit zu unterbinden. Wenn ein Gerät gehackt wird, kann MTD-Software es schnell unter Quarantäne stellen und so einen möglichen Datenverlust verhindern.