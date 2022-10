QR-Codes als Gefahr für die Sicherheit mobiler Geräte

QR-Codes gehören mittlerweile zum Alltag. Man findet sie zum Beispiel auf Webseiten, auf Speisekarten oder auch auf Werbetafeln. Doch diese scheinbar harmlosen Codes können eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit mobiler Geräte in Unternehmen darstellen.

In den letzten Jahren hat sich das Scannen eines QR-Codes zu einer beliebten Methode entwickelt, um auf papierlose Speisekarten zuzugreifen, kontaktlose Transaktionen durchzuführen und vieles mehr. Aufgrund ihrer Bequemlichkeit und ihrer zunehmenden Verbreitung sind QR-Codes jedoch auch ein beliebtes Ziel für Hacker, die nach neuen Möglichkeiten zur Verbreitung von Malware und zum Diebstahl von Daten suchen. Unternehmen sollten sich über die verschiedenen Bedrohungen informieren, die unter dem Deckmantel dieser praktischen QR-Codes auftreten können - und darüber, wie sie sich davor schützen können.

Nicht nur Werbetreibende machen sich dies zunutze. Tatsächlich haben sich QR-Codes in den letzten Jahren in vielen anderen Bereichen zu einem wichtigen Trend entwickelt. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben viele Restaurants die traditionellen Speisekarten abgeschafft. Stattdessen brachten sie QR-Codes auf den Tischen oder an anderen auffälligen Stellen an. Die Gäste können diese Codes scannen, um die Speisekarte auf ihren mobilen Geräten anzuzeigen.

QR-Codes helfen Unternehmen auch dabei, die Wirksamkeit ihrer verschiedenen Werbekampagnen zu messen. Wenn ein Unternehmen Werbeflächen an verschiedenen Standorten kauft, kann es für jeden Standort einen anderen QR-Code verwenden, der jeweils auf eine eindeutige URL verweist. So kann das Unternehmen feststellen, welche Codes gescannt wurden, um auf die beworbene Website zu gelangen. Durch das Verfolgunen der Scans lässt sich feststellen, welche Werbung das größte Interesse bei den Menschen weckt.

QR-Codes werden häufig für Werbung verwendet, da sie lange Datenfolgen speichern können. Dadurch eignen sie sich sehr gut für das Speichern von URLs , etwa mit Smartphones, die wohl am häufigsten als QR-Code-Scanner fungieren. Praktisch jede Person kann einen QR-Code scannen und wird direkt auf die entsprechende Website weitergeleitet, ohne dass er oder sie die Adresse der Website mühsam von Hand eintippen muss. Daher werden QR-Codes von Werbetreibenden auf Plakatwänden, in Magazinen, auf Messeständen und überall dort prominent platziert, wo ein QR-Code Aufmerksamkeit erregen kann.

QR-Codes werden manchmal als 3D-Barcodes beschrieben. Sie funktionieren ähnlich wie ein Strichcode und bestehen aus einer Reihe von Quadraten, die in einem viel größeren Quadrat angeordnet sind. Während ein Strichcode in der Regel nur kurze alphanumerische Zeichenfolgen darstellen kann, ist ein QR-Code in der Lage, größere Datenmengen zu speichern.

Es gibt zwei Haupttypen von Angriffen über QR-Codes. Der erste ist ein QR-Code-basierter Phishing -Angriff, der auch als Quishing bezeichnet wird. Bei diesem Angriff wird ein QR-Code verwendet, um ein Opfer auf eine Phishing-Seite zu locken, die von den Hackern so gestaltet wurde, dass sie die Anmeldedaten, persönlichen Daten oder andere sensible Informationen des Opfers stehlen kann.

Warum QR-Code-Exploits funktionieren

Unter den richtigen Bedingungen können Hacker sogar QR-Codes verwenden, um eine Zahlung vom Gerät des Benutzers aus zu veranlassen oder das Gerät zu zwingen, einem bestimmten WLAN beizutreten.

Wenn Cyberkriminelle in der Vergangenheit einen Phishing-Betrug starten oder potenzielle Opfer auf eine bösartige Website locken wollten, nutzten sie in der Regel E-Mails. Das Problem bei dieser Vorgehensweise aus Sicht der Kriminellen: Es gibt verräterische Anzeichen dafür, dass eine E-Mail nicht legitim ist, zum Beispiel Rechtschreibfehler oder Links zu zweifelhaften URLs. Oftmals wird das Opfer in einer Phishing-Nachricht zu Handlungen aufgefordert, die völlig unlogisch erscheinen. Zu den dreisteren Beispielen gehören Aufforderungen, säumige Steuerschulden mit Apple-Geschenkkarten zu begleichen, oder Nachrichten, in denen behauptet wird, der Empfänger habe in einer nicht existierenden Lotterie gewonnen und müsse auf einen Link klicken, um seinen Gewinn einzufordern.

Selbst wenn eine Phishing-Nachricht überzeugender ist, gibt es immer Anzeichen dafür, dass die Nachricht unrechtmäßig ist. Wer weiß, worauf er achten muss, und sich die Zeit nimmt, eine solche Nachricht genau zu prüfen, wird ohne Probleme feststellen, dass sie gefälscht ist.

Das ist bei QR-Codes nicht der Fall. Menschen können eine Phishing-E-Mail lesen, um sie auf verdächtige Elemente zu überprüfen. Bei QR-Codes hingegen ist das nicht möglich. Wenn eine Person einen QR-Code scannt, kann sie im Voraus nicht herausfinden, ob der Code echt ist. Genau das macht QR-Code-basierte Angriffe so verheerend. Die Grundelemente des Angriffs unterscheiden sich nicht von einem Angriff, den Hacker per E-Mail verbreiten. Da das Opfer jedoch die Echtheit eines QR-Codes nicht einschätzen kann, ist ein QR-Code-basierter Angriff mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich als ein E-Mail-basierter Angriff.

Ein weiteres Problem bei QR-Codes ist, dass Hacker einen legitimen QR-Code leicht durch einen bösartigen ersetzen können. Wenn beispielsweise ein Restaurant QR-Codes bereitstellt, die auf die Speisekarte verweisen, könnte ein Angreifer einfach Aufkleber mit bösartigen QR-Codes erstellen und diese Aufkleber über die legitimen QR-Codes legen. Es hat auch schon Fälle gegeben, in denen Hacker einen legitimen QR-Code in einer E-Mail-Nachricht durch einen bösartigen QR-Code ersetzt haben. Und es kam sogar vor, dass Hacker zufällige QR-Codes an öffentlichen Plätzen platzieren, damit jemand neugierig genug wird, um den Code zu scannen.