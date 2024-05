Das Risiko QR-Code-Phishing und Schutzmaßnahmen

Um ihre Opfer dazu zu bringen, persönliche Informationen, wie Kreditkarten- und Sozialversicherungsnummern oder Login-Daten preiszugeben, ist den Cyberkriminellen bekanntlich jedes Mittel recht. Aufgrund der relativ geringen Kosten und der hohen Erfolgsquote sind Phishing-Angriffe heute die häufigste Art und Weise, um Online-Konten zu kompromittieren. Doch diese Angriffe werden längst nicht mehr nur via E-Mails lanciert. Eine neue Form des Betrugs schlägt derzeit hohe Wellen – und sie kommt aus einer unerwarteten Quelle: QR-Codes.

Die meisten Phishing-Angriffe erfolgen per E-Mail, einschließlich betrügerischer Links oder Anhänge, andere werden per Textnachricht oder Telefonanruf verübt. So erhält der Nutzer beispielsweise eine scheinbar legitime Meldung seines Postdienstleisters, die ihn als Paketempfänger wissen lässt, dass seine Sendung im Lager angekommen ist. Um die Ware zu erhalten, müsse er lediglich auf einen Link klicken, um dort seine Daten für die Zustellung anzugeben – und übermittelt so alle sensiblen Informationen an den Cyberkriminellen.

Mit „Quishing“ zünden die Cyberkriminellen die neue Betrugsstufe. QR-Code-Phishing-Angriffe nutzen physische oder digitale QR-Codes, um Nutzer auf Fake-Websites zu locken, mit dem Ziel, vertrauliche Informationen zu stehlen oder ein Endgerät zu infiltrieren und mit Malware zu infizieren.

QR-Codes sind eine Art Barcode, die Klartext oder Links zum Herunterladen einer App, zum Zugriff auf Produktinformationen oder eine Speisekarte, zum Senden oder Empfangen einer Zahlung oder zur Anmeldung bei einem Konto enthalten können, um nur einige Beispiele zu nennen. Viele dieser Angriffe beruhen auf der Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit im Zusammenhang mit einem vermeintlichen Vorteil – etwa einem Gewinnspiel – oder einer Folge des Nichthandelns, wie etwa einem gesperrten Konto. Dem Quishing-Report der Perception Point Researchers zufolge stiegen die Phishing-Angriffe unter Verwendung bösartiger QR-Codes von August bis September 2023 um 427 Prozent. Noch beunruhigender: Im September waren 9,5 Prozent aller gescannten QR-Codes bösartig.

Quishing: So gehen die Cyberkriminellen vor Beim QR-Code-Phishing platzieren die Angreifer entweder neue, bösartige QR-Codes an physischen Orten, welche dem potenziellen Opfer vertrauenswürdig erscheinen sollen, oder aber es kommen bösartige QR-Codes im Zuge eines E-Mail- oder Text-Phishing-Angriffs zum Einsatz. Zum Beispiel: Physischer QR-Code: Ein QR-Code ist an der Tür einer Bank angebracht. Beim Scannen wird der Benutzer aufgefordert, sich bei seinem Bankkonto anzumelden, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die Website wirkt dabei, als wäre sie mit den Bankdaten gebrandet. In Wahrheit jedoch haben es die Cyberkriminellen lediglich auf die Bankdaten abgesehen, die sie dann für ihre Zwecke missbrauchen können. Digitaler QR-Code: Der Benutzer erhält eine E-Mail von einem seiner präferierten Einzelhändler, die einen QR-Code enthält, mit dem man sich für ein neues Treueprogramm anmelden kann. Sobald der Benutzer den Code auf seinem Computerbildschirm scannt, wird er aufgefordert, seine persönlichen Daten einzugeben, einschließlich Name, Adresse, Benutzername und Passwort. Auch Diese E-Mail enthält einen gefälschten QR-Code und nutzt damit eine neue Technologie in einem ansonsten typischen Phishing-Angriff. Diese Daten können nun verwendet werden, um auf die Website des Einzelhändlers und alle dort gespeicherten Informationen zuzugreifen. Wird dieses Passwort auch zur Anmeldung auf anderen Websites verwendet, was leider einer gängigen Praxis entspricht, öffnen diese erbeuteten Login-Daten den Hackern weitere Türen. Darüber hinaus könnten die persönlichen Daten auch auf dem Schwarzmarkt verkauft werden.