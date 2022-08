QR-Code-Phishing: die unterschätzte Gefahr

QR-Codes gibt es schon seit fast drei Jahrzehnten. Aus dem heutigen Lebensalltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Sie ersetzen Speisekarten in Restaurants, Gutscheine oder Anzeigen in U-Bahn-Stationen und finden sich in Zeitschriften oder auf Visitenkarten.

In der COVID-19-Pandemie spielen sie zudem eine wichtige Rolle bei der Rückverfolgung von Kontaktpersonen oder der Überprüfung des Impfstatus. In der Regel wird ein Smartphone als QR-Code-Scanner verwendet, der den Code anzeigt und ihn in eine nützliche Form umwandelt – zum Beispiel in eine Standard-URL für eine Website, sodass der Benutzer sie nicht in einen Webbrowser eingeben muss.

Prinzipiell sind die Verbraucher durch mehr als zwei Jahre pandemiebedingter Internetkriminalität bei ihren digitalen Aktivitäten vorsichtiger geworden. E-Mails, Anrufe und sogar Textnachrichten werden genau geprüft. QR-Codes hingegen werden nach wie vor nicht wirklich als potenziell gefährlich eingestuft. Sie werden von den meisten Menschen – ohne groß zu überlegen – gescannt.

Allerdings stellen QR-Codes die gleiche Gefahr dar wie Hyperlinks auf einer Website oder in einer E-Mail. QR-Codes können als physische Form möglicher Spam-E-Mails betrachtet werden. Folglich ist bei der Nutzung immer Skepsis angebracht.

Wenn der Nutzer nicht weiß, mit wem er sich verbindet, kann sein System eine Verbindung zu einem Angreifer-Host herstellen. In diesem Fall könnte der Angreifer den gesamten Datenverkehr sehen und sich Zugang zu Anmeldedaten, Session-Cookies oder API-Anfragen verschaffen.

Leicht angreifbar durch QRLJacking Eine beliebte Angriffsmethode von Hackern ist das QRLJacking oder Quick Response Code Login Jacking. Es ist ein einfacher, aber bösartiger Angriffsvektor, der alle Anwendungsszenarien betrifft, bei denen die Funktion „Login mit QR-Code“ als sichere Methode zur Anmeldung an Accounts dient. Der QRLJacking-Angriff läuft dabei folgendermaßen ab: Der Angreifer initialisiert eine Client-seitige QR-Sitzung und klont den Login-QR-Code in eine Phishing-Website, die einen gültigen und regelmäßig aktualisierten QR-Code enthält. Der Angreifer sendet die Phishing -Seite an das Opfer. Das Opfer scannt den QR-Code mit einer Handy-App. Der Angreifer erlangt die Kontrolle über den Account des Opfers. Der Service tauscht alle Daten des Opfers mit der Session des Angreifers aus. Eine solche Attacke kann neben dem Account-Hijacking, also dem Account-Diebstahl, auf die Offenlegung von Informationen und die Manipulation von Daten abzielen. So erhält ein Angreifer nach dem Scan eines QR-Codes zahlreiche Informationen seines Opfers wie den aktuellen GPS-Standort, den Gerätetyp, die IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) oder SIM-Karten-Daten, das heißt alle vertraulichen Informationen, die die Client-Anwendung während des Login-Prozesses bereitstellt. Oft werden solche Daten über unsichere Netzwerkverbindungen übertragen, sodass sie vom Angreifer leicht kontrolliert, verändert oder sogar entfernt werden können.