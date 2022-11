Überholte Passwortregeln über Bord werfen

Unternehmen, die eine Richtlinie zum Ablauf von Kennwörtern durchsetzen, müssen den Tatsachen ins Auge sehen: derartige Policies zum Ablauf von Passwörtern suggerieren Sicherheit, aber sie schaden mehr als sie nützen.

Ein Kennwort ist ein gemeinsames Geheimnis, das zur Authentifizierung eines Benutzers verwendet wird. Technisch gesehen dient dieses gemeinsame Geheimnis als Authentifizierungsfaktor nach dem Motto „Etwas, das Sie wissen“. Wenn Sie das Kennwort des Kontos kennen, authentifiziert das System Sie und gewährt Ihnen Zugriff auf das Konto. Für viele Benutzer ist die Passwortsicherheit der sichtbarste Aspekt der Cybersicherheit, mit dem sie regelmäßig in Berührung kommen.

Wie können sich Unternehmen vor Cyberkriminellen schützen, die Passwörter erraten oder sich auf andere Weise Zugang zu Konten verschaffen? Die altbewährte Lösung, die so alt ist wie Mainframes mit mehreren Benutzern, besteht darin, eine Richtlinie zum Ablauf von Kennwörtern zu verwenden, um Benutzerkonten zu zwingen, ihr Kennwort nach einer bestimmten Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten zu ändern.

In den Anfängen des Mainframe-Computings mit mehreren Benutzern war eine Richtlinie zum Ablauf von Kennwörtern ein ausreichender Schutz. Die Richtlinien legten die Länge und das Alter der Passwörter so fest, dass sie widerspiegelten, wie lange ein Angreifer brauchen würde, um die Systempasswörter zu knacken.

Damals wie heute konnte die obligatorische Ablauffrist für Kennwörter neue Passwörter erfordern, und zwar von einmal im Jahr bis alle 30, 60 oder 90 Tage. Ein Passwort mit sechs alphanumerischen Zeichen war wahrscheinlich lang genug, um es vor Brute-Force-Angriffen auf frühen Mainframes zu schützen. Dies wurde als ausreichend angesehen, um sich vor einem Cyberangriff zu schützen.

Verhängen Sie weitere Beschränkungen. Diese können die Verwendung von Mustern, sich wiederholenden Zeichen und inkrementierenden oder dekrementierenden Zählern in Passwörtern einschränken. Diese Ansätze erschweren die Erstellung vorhersehbarer Kennwörter, was ein Problem für Benutzer darstellt, die leicht zu merkende Kennwörter benötigen. Unternehmen, die die Passwortsicherheit mit dieser Taktik verbessern wollen, müssen auch den Passwortverlauf verfolgen und alte Passwörter mit neuen Passwörtern vergleichen sowie überprüfen, ob neue Passwörter mit der Passwortrichtlinie übereinstimmen.

Lassen Sie es mit mehr gültigen Zeichen zufällig aussehen. Wenn Benutzer Passwörter wählen, die viele verschiedene Arten von Zeichen enthalten, wird die Aufgabe des Passwort-Crackers erschwert, da bei einem Brute-Force-Angriff viel mehr einzigartige Kombinationen durchlaufen werden müssen. Bei dieser Regel geht es darum, die Verwendung von Symbolen und Satzzeichen sowie von Zahlen und Groß- und Kleinbuchstaben zuzulassen. Mehr Zeichentypen bedeuten, dass mindestens ein Zeichen - oder zwei oder mehr - aus jeder der zulässigen Zeichengruppen verwendet werden muss. Dies äußert sich in Passwortrichtlinien wie der folgenden: „Passwörter sollten mindestens aus einer Mischung von drei der folgenden Zeichen bestehen: Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen - sofern zulässig.“

Dasselbe sechsstellige Kennwort kann jedoch heute mit handelsüblichen Computersystemen und frei verfügbarer Software in Echtzeit - oder annähernd Echtzeit - geknackt werden. Da es immer einfacher wurde, sechsstellige Passwörter zu knacken, die so einfach wie „123456“ oder „ABCDEF“ sein konnten, begannen Experten, eine immer größere Anzahl von Taktiken zu entwickeln, um Passwörter schwieriger zu knacken.

Die Passwortlänge ist entscheidend

Im Jahr 2017 veröffentlichte das NIST Leitlinien für verbindliche Passwortrichtlinien, die die neue Realität widerspiegeln: Eine ausgenutzte Passwortdatei kann nun innerhalb von Stunden statt Wochen oder Monaten geknackt werden. Das Ändern von Passwörtern alle 90 Tage könnte dazu führen, dass ein offengelegtes Passwort bis zu drei Monate lang von einem Angreifer genutzt werden kann.

Nach Ansicht des NIST ist es weitaus besser, Passwörter sofort zu ändern, wenn eine Sicherheitslücke entdeckt wurde, als viermal im Jahr Änderungen zu verlangen, selbst wenn kein Risiko festgestellt wurde. Wenn ein sicheres Kennwort nie abläuft - und das Kennwort nie durch Diebstahl oder Angriff kompromittiert wird – muss der Benutzer dieses Kennwort nie ändern. Das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) hat die Hinweise zum regelmäßigen Ändern des Passwortes im Jahr 2020 aus dem IT Grundschutz entfernt und rät nicht mehr dazu.

Auch Anbieter wie Microsoft raten in ihren Empfehlungen für Administratoren Passwörter nicht ablaufen zu lassen und diese nicht regelmäßig zu ändern und auch keine Sonderzeichen vorzuschreiben..

Was das Passwort selbst angeht, so ist länger besser. Die Komplexität spielt keine Rolle: Ein 12-Zeichen-Passwort, das nur aus Buchstaben und Zahlen besteht, ist stärker als ein 8-Zeichen-Passwort mit Einschränkungen in Bezug auf genau die Merkmale, die ein Passwort leicht zu merken machen würden.

Andere bisher angewendete Taktiken zur Passwortsicherheit – kompliziertere Passwörter und obligatorische 30/60/90-Tage-Passwortänderungen – verringern die Sicherheit, suggerieren aber das Gegenteil.