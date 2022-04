IT-Gehaltsumfrage 2022: Flexible Arbeitsmodelle sind üblich

Hybride Arbeitsmodelle, Work from Home oder hierzulande Home-Office, Remote Work oder auch mobiles Arbeiten – die Begrifflichkeiten, die sich mit der Arbeitssituation der Belegschaft beschäftigen, haben durch die Pandemie auf breiterer Ebene stattgefunden als je zuvor.

TechTarget und ComputerWeekly.de haben dies in der internationalen IT-Gehaltsumfrage 2022 berücksichtigt und die Teilnehmer nach ihrer Arbeitssituation und ihren Prioritäten befragt. Grundlegende Informationen zur Umfrage und Demographie für die DACH-Region können Sie dem Beitrag „IT-Gehaltsumfrage 2022: Erste Ergebnisse“ entnehmen. Wie sich die Gehälter entwickelt haben, erklärt der Beitrag „IT-Gehaltsumfrage 2022: Das verdienen IT-Mitarbeiter“. Und dass es bei dem wichtigen Thema Gleichbehandlung innerhalb der Belegschaft offensichtlich noch reichlich Handlungsbedarf gibt, zeigen die entsprechende Ergebnisse der Befragung.

Arbeiten wie es Euch gefällt

Eines vorweg: Flexibilität beim Arbeitsumfeld wird großgeschrieben, dass verdeutlichen die Ergebnisse der Befragung. So geben 40 Prozent der Befragten an, dass sich ihre Arbeit flexibel gestalte und sie die Wahl hätten, wo sie arbeiten würden. Diejenigen, die diese Freiheit haben arbeiten durchschnittlich 3,27 Tage die Woche im Home-Office. Ein Vergleich: Bei unseren französischen Nachbarn geben 49 Prozent der Befragten an, mehrere Tage die Woche im Home-Office zu arbeiten.

Abbildung 1: Die befragten Teilnehmer in der DACH-Region arbeiten sehr flexibel und oftmals bevorzugt vom Home-Office aus.

Bei den Teilnehmern in der DACH-Region geben 29 Prozent der Befragten an, die komplette Arbeitszeit im Home-Office zu agieren. Mehrere Tage die Woche sind 27 Prozent der Teilnehmer im heimischen Büro. Primär in den Büroräumen des Arbeitgebers sind nur 14 Prozent der Befragten tätig. Betrachtet man die Arbeitszeit, so geben 18 Prozent der Teilnehmer an, dass sie diese flexibel gestalten können. Hier dürfte in einigen Fällen das Thema Kernarbeitszeit zum Tragen kommen. Bei zwölf Prozent der Befragten, sind die Arbeitszeiten festgeschrieben. Lediglich elf Prozent der Befragten geben an, dass sich bei ihnen in Sachen Arbeitsort und -zeit nichts im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie geändert habe.