IT-Gehaltsumfrage 2022: So steht es um Gleichberechtigung

TechTarget führt jedes Jahr unter europäischen Lesern eine Umfrage zur Entwicklung der Gehälter und weiterer Arbeitsbedingungen im IT-Bereich durch. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Antworten der Befragten zu Themen der Gleichberechtigung. Eine Übersicht zur Methodik und den Ergebnissen der Studie finden Sie hier. Einen Artikel, der die Gehälter im Detail vergleicht, finden Sie unter folgendem Link.

Unsere Umfrage wurde zu 83 Prozent von Männern beantwortet, was ungefähr dem ermittelten Anteil von 20 Prozent Frauen in IT-Abteilungen entspricht und 22 Prozent der Befragten waren über 55 Jahre alt – wären somit von Altersdiskriminierung betroffen. Zur Zugehörigkeit zu anderen Minderheiten haben wir die Teilnehmer nicht befragt. Außerdem arbeiten fast 90 Prozent von ihnen in Vollzeit.

Initiativen zur Gleichberechtigung nehmen leicht zu Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Befragten, die in ihrem Unternehmen eine Auseinandersetzung mit der Gleichstellung der Geschlechter stehen, ungefähr gleich geblieben – 58 Prozent im Vergleich zu 55 Prozent im Vorjahr. Abbildung 1: Bei den Gleichstellungsbemühungen gibt es noch Luft nach oben. Die Themen Ethnizität und Sexualität verzeichneten jeweils einen Anstieg um circa 10 Prozentpunkte und stehen nun bei jeweils 30 und 23 Prozent, während die Bekämpfung von Altersdiskriminierung deutlich an Bedeutung verlor. Dabei wurden erst im Februar diesen Jahres E-Mails öffentlich, in denen IBM-Manager sich abschätzig über ältere Mitarbeiter äußerten. Das Thema wäre also nach wie vor aktuell.