So gestalten Tech-Unternehmen erfolgreiche Gender Equality

In deutschen Unternehmen besteht bei MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) von jeher ein gewaltiges Missverhältnis zwischen männlichen und weiblichen Angestellten. Das ändert sich aktuell nur langsam. Doch bedingt durch demografische Veränderungen und Fachkräftemangel sind hochqualifizierte Frauen in der IT-Branche immer stärker gefragt, denn ohne sie werden es Betriebe in Zukunft schwer haben, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Laut dem Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft beschäftigten 2022 nur rund 16 Prozent aller Firmen Frauen in MINT-Berufen. Eine Bitkom-Studie ermittelte im selben Jahr bei nur sieben Prozent der deutschen IT-Unternehmen einen Frauenanteil zwischen 25 und 50 Prozent, bei drei Viertel der Betriebe von weniger als 25 Prozent. Elf Prozent hatten sogar überhaupt keine weiblichen Angestellten. Es herrscht also dringender Nachholbedarf.

Die ungleiche Geschlechterverteilung hat ihre Gründe Der gravierende Mangel an Frauen in MINT-Berufen wurde von vielen lange Zeit als naturgegeben dargestellt. Selbst für Experten lagen die Ursachen in den geschlechtsbedingten Veranlagungen von Frauen sowie in ihren sich von Männern unterscheidenden Wesensmerkmale, Neigungen und Entscheidungen. Doch dieser Anachronismus liegt in unserer heutigen Gesellschaft größtenteils hinter uns. Tatsächlich werden Mädchen und Frauen nicht durch ihr Geschlecht geprägt, sondern vielmehr durch ihre Geschlechterrolle. In diese drängt sie die Gesellschaft schon früh – im Elternhaus, in der Schule und in ihrem sozialen Umfeld: Stichwort Frau als Caretaker. Für MINT-Berufe eröffnen sich darüber hinaus noch zusätzliche Hürden. Besonders in diesen Branchen mangelt es an weiblichen Vorbildern und soziokultureller Unterstützung.

Wertschätzung, Toleranz und Gleichberechtigung Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der Generation der Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, niedrige Geburtenzahlen und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel sind jetzt jedoch nicht nur Schul-, Berufs- und universitäre Ausbildungen gefragt. Auch Arbeitgeber selbst können gar nicht anders, als Frauen bessere Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bieten. Ansonsten scheiden sie für Millionen hochqualifizierter Frauen als potenzielle Arbeitgeber aus. Gerade bei der Stellenbesetzung in MINT-Berufen stehen Unternehmen daher vor gewaltigen Herausforderungen, denn sie müssen nicht nur ihre Wunschkandidatinnen mit guten Argumenten überzeugen, um sie zu gewinnen. Sie müssen vor allem eine nachhaltige, offene, inkludierende Unternehmenskultur entwickeln und aktiv vorleben, um Versprechen auch zu halten. Die Lösung dafür heißt Gender Equality. Gender Equality ist, ähnlich dem Employer Branding, ein unternehmensstrategischer Ansatz. Der Begriff bezeichnet eine nach allen Seiten hin wertschätzende Firmenphilosophie, initiiert und vorgelebt von der Führungsebene und getragen von der gesamten Belegschaft. In einem toleranten Arbeitsumfeld können sich Menschen aller Geschlechter optimal entwickeln. Belästigungen und Beleidigungen werden nicht akzeptiert. Das Engagement für Diversität, Inklusion und Zugehörigkeit muss dafür fest im Wertesystem des Unternehmens verankert sein. Bei beruflichen Aufstiegschancen herrscht der Gleichheitsgrundsatz, Individualität ist kein Manko mehr. Vor allem jüngere Bewerberinnen legen Wert auf faire Überstundenregelungen, Zeit für die Familie und Burnout-Vermeidung. Allein schon dieser Umstand sollte Unternehmen anhalten, sich ständig zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.