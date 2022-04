IT-Gehaltsumfrage 2022: Das verdienen IT-Mitarbeiter

Auch im Jahr 2022 befragte TechTarget Fachkräfte in der IT nach ihren aktuellen Erfahrungen bei der Gehaltsentwicklung. Die Ergebnisse wurden in der „TechTarget 2022 IT Salary Survey“ zusammengefasst. Dabei wurden unter anderem auch Themen wie Diversität und veränderte Arbeitsumgebungen wie Home-Office berücksichtigt. Computerweekly.de beleuchtete bereits die wichtigsten Details zur Gehaltsumfrage in diesem Artikel.

Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber Die Umfrage erkundigte sich nach der Zufriedenheit der IT-Mitarbeiter in ihren Unternehmen und nach den Gründen für einen möglichen Wechsel des Arbeitgebers. Dabei gaben 43 Prozent der Befragten an, dass sie mit ihrer derzeitigen Rolle und der Firma zufrieden sind und gerne bleiben möchten. Nur sieben Prozent sind demnach derzeit aktiv auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind, weitere 9 Prozent würden gern innerhalb ihrer Organisation einen Tapetenwechsel anstreben. Dabei ist die treibende Kraft für den Wunsch nach Veränderung das Einkommensniveau. Hier rangiert der Wunsch nach einer besseren Vergütung für 32 Prozent der Teilnehmer ganz oben auf der Liste. Jeweils 14 Prozent wünschen sich eine bessere Work-Life-Balance oder möchten neue Fähigkeiten lernen. Abbildung 1: Viele Arbeitnehmer sind mit ihrer derzeitigen Rolle im Unternehmen zufrieden.