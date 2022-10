Kostenloses E-Handbook: Hybrid-Work-Szenarien unterstützen

Während der Corona-Pandemie lernten Arbeitgeber und Arbeitnehmer beides zu schätzen: zum einen bot das Home Office mehr Work-Life-Balance, Flexibilität und Konzentration. Manche Mitarbeiter vermissten jedoch auch die Kommunikation mit den Kollegen im Büro und die Trennung der Lebensbereiche.

Aus dieser Erfahrung haben nun viele Unternehmen die Konsequenz gezogen, dass sie in Zukunft zweigleisig fahren möchten. Dieser Ansatz wird häufig als „Hybrid Work“ bezeichnet. Mitarbeiter haben feste oder flexible Bürotage und verbringen den Rest ihrer Arbeitszeit in Heimarbeit. In einer Studie von Cisco im Mai 2022 gaben 80 Prozent der befragten Arbeitnehmer an, dass sie in hybriden Arbeitsmodellen glücklicher sind und 57 Prozent fühlten sich produktiver. Dabei profitieren nicht nur die Angestellten von diesem Arbeitsmodell, sondern das Geschäft als solches gewinnt an Flexibilität, Diversität und Innovationschancen.

Nur ein Fünftel der von Cisco befragten Mitarbeiter war jedoch der Ansicht, dass ihr Arbeitgeber ausreichend auf die hybride Arbeitsweise eingestellt ist. Tatsächlich stellt die technische Unterstützung mobiler Arbeitsplätze eine Herausforderung für die IT-Abteilungen dar. Das Unternehmensnetzwerk hat immer mehr bewegliche Teile, die alle koordiniert und abgesichert werden müssen, die Nutzer der Endgeräte stellen immer höhere Anforderungen.

Wir haben in diesem E-Handbook daher verschiedene Tipps zusammengestellt, wie Sie mit den technischen und organisatorischen Herausforderungen umgehen. Automatisierung, die richtige Hardware und ein vereinheitlichtes Gerätemanagement sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter sich auch im hybriden Arbeitsmodell ideal unterstützt fühlen.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook bietet hilfreiche Hinweise für Administratoren von Hybriden Arbeitsplätzen.