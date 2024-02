Warum der Datenschutz bei mobiler Arbeit besser werden muss

Mobiles Arbeiten führt in vielen Unternehmen zu Problemen mit der Cybersicherheit: Gut jedes vierte Unternehmen in Deutschland stimmt der Aussage zu, dass mobiles Arbeiten erhebliche IT-Sicherheitsprobleme verursacht, so eine Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbandes. Die Unternehmen bestätigen in der Umfrage, dass mobiles Arbeiten die Wahrscheinlichkeit von IT-Sicherheitsvorfällen erhöht.

So stimmten 73 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die Anfälligkeit für Cyberangriffe steigt, wenn Endgeräte des Arbeitgebers auch privat genutzt werden. Sind die Beschäftigten mit den Geräten im heimischen oder in öffentlichen Netzwerken unterwegs, erhöht dies ebenfalls das Risiko eines Angriffs (71 Prozent). Etwas weniger als die Hälfte der Unternehmen (44 Prozent) befürchtet mehr Angriffe durch Social Engineering, weil sich die Mitarbeitenden nicht mehr persönlich kennen.

Gleichzeitig stimmt ein Drittel (33 Prozent) der befragten Unternehmen der Aussage zu, dass es schwierig ist, das Bewusstsein für Cybersicherheit bei mobil Arbeitenden aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 23 Prozent geben an, dass es schwierig ist, den mobil arbeitenden Mitarbeitenden bei IT-Problemen zu helfen.

Doch aus Gründen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit wird kaum jemand auf mobile Arbeit verzichten wollen. In einer Umfrage von Fraunhofer IAO berichteten knapp 90 Prozent der Befragten, dass sie mobil störungsfreier und konzentrierter arbeiten. Gut zwei Drittel gaben an, weniger unproduktive Zeiten zu haben.

Offensichtlich muss mobile Arbeit ermöglicht werden, und zwar sicher und datenschutzkonform.

Was der Datenschutz zur mobilen Arbeit sagt Datenschutzaufsichtsbehörden mussten sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, ob auch so sensible Daten wie die bei Finanzämtern üblichen Daten in einem Home-Office oder mobil verarbeitet werden dürfen. Von Seiten der Datenschutzaufsicht wurde erklärt, dass der Datenschutz Telearbeit und mobiles Arbeiten nicht grundsätzlich ausschließt. Es sollte aber in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden Daten und ihres Verwendungszusammenhangs sorgfältig und differenziert geprüft werden, ob die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben oder Tätigkeiten im Rahmen von Telearbeit und Mobilem Arbeiten datenschutzrechtlich vertretbar ist. Das Gefahrenpotential bei der Mobilen Arbeit sei im Vergleich zur Arbeit im Büro etwas höher. Jedoch sei dieses leicht erhöhte Gefahrenpotential nach einer Gesamtabwägung aller Umstände in Kauf zu nehmen. Eine klare gesetzliche Regelung für die datenschutzrechtliche Zulässigkeit von Telearbeit und Mobilem Arbeiten gibt es indes nicht, so die Datenschützer. Es bedarf also einer Risikoanalyse, bevor man mobile Arbeit etabliert.