Die Cyberangriffe der KW20/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW20/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

12.05.2024, Union Township School District, (USA). Der Schulbezirk Union Township wurde Opfer eines Cyberangriffs, der zu einer Störung des Netzwerks führte. Einzelheiten zu dem Vorfall liegen noch nicht vor. Derzeit wird untersucht, wie groß der Angriff war und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Sicherheit des Netzwerks wiederherzustellen. Quelle

12.05.2024, Travelite Holdings Ltd., (Singapur). Das Unternehmen Travelite Holdings Ltd. wurde Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware, bei dem sensible Informationen auf seinen IT-Servern kompromittiert wurden, darunter Unternehmens-, Mitarbeiter- und Kundendaten. Das Unternehmen arbeitet mit IT-Experten und Anwälten an der Lösung des Problems und hat eine potenzielle Lösegeldzahlung von 250.000 US-Dollar ausgehandelt. Die zuständigen Behörden, darunter die Polizei und die Datenschutzkommission von Singapur, wurden über den Vorfall informiert. Quelle

12.05.2024, Christie's, (Schweiz). Das Auktionshaus Christie's verschob eine Auktion seltener Uhren in Genf aufgrund eines „technischen Sicherheitsproblems“. Die Auktion, die am Montag stattfinden sollte, wurde auf den folgenden Dienstag verschoben. Einzelheiten über die Art des Sicherheitsproblems wurden nicht genannt, aber das Auktionshaus gab an, seine Website offline geschaltet zu haben. Quelle

13.05.2024, Der Flughafen und die Handelsschule in Pau, (Frankreich). Der Flughafen und die Handelsschule von Pau wurden Opfer eines Cyberangriffs, der zu Störungen in ihrem Betrieb führte. Die Einzelheiten des Angriffs und seine Folgen sind noch nicht bekannt. Die Untersuchungen laufen, um den Ursprung und die Motive des Angriffs zu ermitteln. Quelle

13.05.2024, Universität Complutense Madrid, (Spanien). Die Universität Complutense in Madrid wurde Opfer eines Cyberangriffs, der auf die Anwendung abzielte, die Praktika in Unternehmen verwaltet, wodurch möglicherweise die Daten der Studierenden offengelegt wurden. Der Vorfall betraf eines der Systeme der Universität und gefährdete die Vertraulichkeit der Schülerinformationen. Einzelheiten über den Angriff und das Ausmaß des Datenverlusts sind noch nicht bekannt. Quelle

15.05.2024, MediSecure, (Australien). Die australische Bundespolizei untersucht einen Ransomware-Cyberangriff auf das Gesundheitsunternehmen MediSecure, der zu einer Datenverletzung geführt hat. Die australische Regierung hat eine koordinierte Reaktion zur Bewältigung des Vorfalls eingeleitet, wobei die Ministerin für Cybersicherheit, Clare O'Neil, dazu aufruft, nicht über das betroffene Unternehmen zu spekulieren. Der Vorfall gibt Anlass zur Sorge über die Anfälligkeit des Gesundheitssektors für Angriffe von Cyberkriminellen. Quelle

