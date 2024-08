Entra ID Free: Benutzerkonten verwalten und Rechte steuern

Entra ID Free steht jedem Benutzer kostenlos zur Verfügung, der ein Microsoft-Konto eröffnet und zum Beispiel die kostenlose Version von Microsoft Azure nutzt, um Zugang zur Microsoft-Cloud zu erhalten. Die kostenlose Edition von Entra ID kommt auch bei der Verwendung von Microsoft 365 zum Einsatz. Im folgenden Beitrag zeigen wir, wie sich der Dienst verwalten lässt. Wer mehr Funktionen aus Microsoft Entra ID nutzen will, kann sein Abonnement jederzeit zu Entra ID P1/P1 upgraden.

Das Entra Admin Center zur Verwaltung von Entra ID Free nutzen

Entra ID lässt sich im Entra Admin Center verwalten, genauso wie die kostenpflichtigen Versionen P1/P2. Die Adresse des Entra Admin Centers ist entra.microsoft.com. Die Anmeldung erfolgt mit dem Microsoft-Konto, das beim Buchen von Entra ID Free/Microsoft 365 genutzt wurde. Hier sind nicht nur die kostenlosen Möglichkeiten zu finden, sondern alle Funktionen, die Microsoft mit Entra zur Verfügung stehen. Die Benutzerkonten werden über den Bereich Identität\Benutzer\Alle Benutzer verwaltet. Hier sind auf der rechten Seite die bereits vorhandenen Benutzer zu finden. Außerdem können hier weitere Benutzer angelegt werden.

Abbildung 1: Man kann die allgemeinen Benutzerkonteneinstellungen in Entra ID verwalten. Diese gelten auch in Microsoft 365.

Die generellen Einstellungen, die für alle Benutzer gelten, sind im gleichen Bereich über Benutzereinstellungen zu finden. Hier können Admins zum Beispiel die grundlegenden Rechte von Gastkonten festlegen, steuern ob Benutzer auch Gruppen anlegen dürfen, oder die Self-Service-Kennwortzurücksetzung für Benutzer konfigurieren.

Die Verwaltung der Gruppen erfolgt wiederum bei Identität\Gruppen. Beim Einsatz von Microsoft 365 sind an dieser Stelle auch die Microsoft 365-Gruppen zu sehen. Melden sich Benutzer an ihren Geräten mit ihrer Entra ID an, lassen sich diese in Entra ID registrieren, zum Beispiel um Zugriffe einfacher zu steuern. Die registrierten Geräte zeigt das Entra Admin Center bei Geräte\Alle Geräte an. Einzelne Geräte können angeklickt und in den Details kann das Gerät aus dem Abonnement entfernt werden.

Abbildung 2: Im Entra Admin Center lassen sich die an Entra ID und Microsoft 365 angebundenen Geräte verwalten.

Über Anwendungen\Unternehmensanwendungen sind die mit dem Abonnement verknüpften Apps zu finden. Hier ist zum Beispiel auch die Lösung zu sehen, die für das Backup von Microsoft 365 genutzt wird. Ebenso erscheinen hier sind die von Anwendern registrierte Apps, die eine Anmeldung mit einem Konto an Entra ID ermöglichen.