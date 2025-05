Governance Strukturen für den KI-Einsatz vorbereiten

Der Aufstieg generativer KI-Systeme hat die Rolle von Data Governance tiefgreifend verändert. Während Governance früher primär als Rahmen für Datenqualität, Klassifizierung und Compliance diente, steht heute ein umfassenderer Anspruch im Vordergrund. Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr nur für analytische Zwecke, sondern lassen sie zunehmend operative Entscheidungen treffen. Diese Entwicklung macht Data Governance zu einem strategischen Element der Unternehmensführung.

Die Grundlagen wie Datenkataloge, Rollenverantwortung, Klassifizierungsrichtlinien und Lebenszyklusmanagement bleiben wichtig, doch die Anforderungen steigen rapide. Die zentrale Herausforderung besteht darin, Governance-Strukturen so weiterzuentwickeln, dass sie mit der Geschwindigkeit und Komplexität KI-gestützter Prozesse Schritt halten können. Die strategischen und regulatorischen Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen spielen in Bezug auf Data Governance eine wichtige Rolle.

Von der Datenstruktur zur unternehmensweiten Steuerung

Data-Governance-Modelle sind kein Selbstzweck. Sie verbinden technische Mechanismen mit Managementanforderungen. Die Integration von Rollen wie Data Owner, Custodian, Steward und Officer sorgt dafür, dass Verantwortlichkeiten klar geregelt sind und über Fachbereiche hinweg zusammenarbeiten können. Diese Struktur ist notwendig, um die Kontrolle über Datenflüsse zu behalten, die in der KI-Nutzung oft hochdynamisch verlaufen. Nur wenn nachvollziehbar ist, welche Daten mit welchen Systemen in welchem Kontext verwendet werden, können Unternehmen Risiken erkennen, steuern und gleichzeitig aus Daten echten Mehrwert generieren. Klassische Zielkonflikte zwischen Business-Nutzen und Risikominimierung lassen sich nur durch eine Governance auflösen, die strategisch im Unternehmen verankert ist. Ein Data Office, das sowohl mit der Geschäftsleitung als auch mit IT und Fachbereichen vernetzt ist, bildet dafür die Grundlage.