VMware Explore 2025: Ära der Private Cloud?

Wie die Jahre zuvor auch hatte VMware Ende August 2025 seine jährliche Hausmesse VMware Explore in Las Vegas abgehalten – wie bereits letztes Jahr mit einer rückläufigen Besucherzahl – aus Deutschland waren nur rund 100 Teilnehmer angereist, insgesamt sollen es zwischen 2500 und 5000 Teilnehmer gewesen sein – eine genaue Zahl hat der VMware-Eigentümer Broadcom nicht vermeldet.

Der europäische Ableger der VMware Explore findet dieses Jahr erstmalig nach vielen Jahren nicht mehr statt, an seine Stelle treten kleinere ein- bis zweitägige Veranstaltungen (VMware Explore on Tour) in ausgewählten europäischen Städten, die deutsche Variante findet am 11. und 12. November in Frankfurt statt, VMware ruft einen Eintrittspreis von 295 Euro zzgl. Mehrwertsteuer auf –vergleichbare Veranstaltungen von konkurrierenden Anbietern wie Nutanix und Red Hat sind hingegen kostenfrei.

Rückkehr zur Private Cloud Inhaltlich stand die Veranstaltung unter dem Motto einer Rückkehr zur Private Cloud, was die strategische Ausrichtung des Herstellers dominiert, denn Broadcom will VMware primär als Alternative zur Public Cloud für mittlere bis große Kunden positionieren, die sich mit VMwares Flaggschiffprodukt VMware Cloud Foundation (VCF) eine eigene private Cloud bauen möchten – ab ca. zehn physischen Servern ein durchaus realistisches und möglicherweise auch wirtschaftlich sinnvolles Unterfangen. Die momentan aktuelle Version 9 von VCF hatte VMware bereits im Juni vorgestellt. In der Keynote der Hausmesse lag daher der Fokus auf demnächst kommenden Neuerungen. Die wichtigsten Ankündigungen umfassten eine verstärkte Integration von Private AI Services direkt in VCF, Updates für Tanzu zur Unterstützung von AI- und Dateninnovationen sowie neue Partnerschaften mit Nvidia und Canonical, um skalierbare Hybrid-Cloud-Plattformen zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden Innovationen im Avi Load Balancer vorgestellt, einschließlich einer integrierten Web Application Firewall (WAF), die die Sicherheit in privaten Clouds verbessert.

Technische Neuerungen in Produkten In den technischen Sessions gingen die Experten vom Eigentümer Broadcom intensiv auf die Neuerungen in den Produkten ein. Die technisch wohl spannendste Neuigkeit in vSphere 9, das die technische Basis für die Private Cloud Plattform VCF darstellt, ist das „NVMe Memory Tiering“ getaufte Feature, das es erlaubt, NVMe-basierten Speicher als kostengünstige Erweiterung des Hauptspeichers zu nutzen. Dies ermöglicht eine effiziente Skalierung von Speicherressourcen, indem schnelle NVMe-SSDs als zusätzliche Speicherebene genutzt werden, was die Performance für anspruchsvolle Workloads wie AI-Modelle steigert, ohne den RAM massiv aufzurüsten. In der Netzwerk- und Sicherheitsplattform NSX, die ebenfalls eine wichtige technische Grundlage für die Private Cloud darstellt, ist nun ein nativer VPC Support direkt aus dem vCenter heraus neu möglich. Was genau bedeutet dies? Es erlaubt Administratoren, Virtual Private Clouds (VPCs) nahtlos zu erstellen, zu managen und zu isolieren, ohne zusätzliche Tools oder Konsolen zu benötigen – eine Vereinfachung, die die Komplexität in Multi-Tenant-Umgebungen reduziert und die Integration mit bestehenden vCenter-Workflows verbessert. vMotion unterstützt nun eine Übertragung des Zustandes von virtuellen Maschinen mit null Downtime auch für virtuelle Maschinen, die eine virtualisierte GPU nutzen – eine wichtige Neuerung für Maschinen, in denen AI-Anwendungen laufen – diese können nun den Ausführungsort wechseln.